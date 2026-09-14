RCA în România 2026- una din patru mașini înmatriculate nu are asigurare! ASF despre șoferii care circulă fără poliță

Publicat la 14.09.2026, 10:16:11

Procentual, rezultatul experimentului înseamnă 10% dintre mașinile verificate. Cifra este însă mult mai mică decât estimarea prezentată de ASF pentru întregul parc auto înmatriculat.

Un experiment realizat în București a găsit, la rândul său, mașini fără asigurare, inclusiv modele precum Tesla , BMW, Dacia Duster și Hyundai. Autoritățile atrag însă atenția că lipsa RCA nu înseamnă doar o problemă pentru cel care conduce mașina, ci mai ales un risc financiar pentru proprietarul vehiculului. Imaginea unei mașini care circulă pe stradă fără RCA poate părea greu de identificat la prima vedere. Exteriorul autoturismului nu spune nimic despre existența sau lipsa unei polițe de asigurare. Verificarea se poate face însă online, prin baza de date AIDA, pe baza numărului de înmatriculare sau a seriei VIN. Un experiment realizat recent în București arată că problema nu este una pur teoretică. Jurnaliștii Profit.ro au verificat 50 de autoturisme observate în trafic și au descoperit că cinci dintre acestea nu figurau cu o poliță RCA valabilă.

Potrivit acestuia, aproximativ 25% dintre vehiculele înmatriculate în România nu au o asigurare RCA valabilă. Cu alte cuvinte, dacă estimarea ASF este raportată la întregul parc de vehicule înmatriculate, aproximativ unul din patru proprietari nu are în prezent o poliță RCA validă pentru vehiculul respectiv. „Cei care nu sunt protejați financiar sunt chiar proprietarii acestor vehicule fără asigurare RCA”, a explicat Sorin Mititelu. Vicepreședintele ASF a făcut și o precizare importantă: răspunderea nu se mută asupra persoanei care utilizează mașina.

Situația poate deveni complicată atunci când proprietarul unei mașini o lasă unei alte persoane pentru a fi condusă. Faptul că autoturismul este utilizat de altcineva nu înseamnă că problema RCA dispare pentru proprietar. Potrivit explicațiilor ASF, lipsa protecției financiare îi privește pe proprietarii vehiculelor neasigurate. Astfel, simplul fapt că o mașină este condusă de un membru al familiei, de un prieten sau de o altă persoană nu transformă automat situația într-o obligație exclusivă a utilizatorului.

Experimentul din București: 5 mașini fără RCA din 50

Pentru a vedea cât de des poate apărea situația și în traficul de zi cu zi, jurnaliștii au fotografiat 50 de mașini aflate în zona unei treceri de pietoni din Capitală. Numerele de înmatriculare au fost apoi verificate în baza de date AIDA. În concluzie, cinci autoturisme nu aveau o poliță RCA valabilă identificată la verificare. Printre acestea s-au numărat o Tesla, două Dacia Duster, un BMW și un Hyundai. Experimentul a fost extins și la mașinile parcate. Din 20 de autoturisme verificate, două Skoda nu aveau polița de asigurare identificată ca fiind valabilă.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) vine cu o precizare importantă în acest caz. Potrivit președintelui BAAR, Mădălin Roșu, datele disponibile nu indică un fenomen generalizat de întârziere a raportării polițelor RCA în baza AIDA. Conform analizelor prezentate de BAAR, aproximativ 98% dintre polițele RCA sunt încărcate în AIDA înainte sau cel târziu în ziua în care începe perioada lor de valabilitate. Prin urmare, o interogare care nu identifică o poliță după numărul de înmatriculare nu înseamnă automat că proprietarul circulă fără RCA.

Pot exista polițe emise pentru înmatriculare, situații în care numărul nu a fost încă asociat în sistem sau cazuri în care anumite informații sunt actualizate ori corectate.

Experimentul a analizat un eșantion foarte mic, de 50 de autoturisme aflate într-o anumită zonă din Capitală. Datele ASF se referă la situația vehiculelor înmatriculate la nivel național.

Totuși, experimentul are meritul de a arăta cât de ușor pot apărea în trafic autoturisme pentru care existența unei polițe RCA nu poate fi confirmată printr-o simplă verificare după numărul de înmatriculare.