Cum citești rezultatele financiare ale unei companii înainte să cumperi acțiuni

Publicat la 13.09.2026, 17:08:39

Veniturile reprezintă banii pe care compania îi generează din activitatea sa.

În acest ghid explicăm cum analizezi o companie bursieră , de la venituri și profit până la datorii, flux de numerar și investiții.

Înainte să cumperi acțiuni la o companie, este important să înțelegi cum funcționează afacerea și cât de solidă este din punct de vedere financiar . Nu este nevoie să fii contabil pentru a face o primă evaluare. Câteva cifre-cheie din rezultatele financiare îți pot oferi o imagine clară asupra evoluției companiei.

creșterea veniturilor de la un an la altul;

De exemplu, dacă veniturile cresc cu 20%, dar compania a crescut prețurile cu 20%, situația este diferită față de cazul în care vânzările au crescut datorită unui număr mai mare de clienți.

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este evoluția veniturilor în timp . O companie care își crește constant veniturile poate avea un model de business sănătos, dar trebuie analizat și motivul acestei creșteri.

evoluția veniturilor trimestriale;

sursa creșterii;

regiunile sau segmentele care contribuie cel mai mult.

Este util să compari rezultatele și cu cele ale companiilor concurente.

2. Uită-te la profit, nu doar la vânzări

Veniturile mari nu înseamnă automat că o companie este profitabilă.

Profitul net arată cât rămâne companiei după scăderea cheltuielilor, dobânzilor și taxelor, în funcție de modul de raportare.

Dacă veniturile cresc, dar profitul scade, compania ar putea avea probleme cu costurile sau cu marjele.

Un indicator simplu este marja netă, calculată astfel:

Marja netă = Profit net / Venituri × 100

De exemplu, o companie cu venituri de 1 miliard de lei și profit net de 100 de milioane de lei are o marjă netă de 10%.

Nu trebuie să urmărești doar valoarea marjei, ci și direcția acesteia. O marjă în creștere poate indica o eficientizare a afacerii, în timp ce o scădere constantă poate ridica semne de întrebare.

3. Analizează datoriile

Datoria nu este neapărat un lucru negativ. Companiile se pot împrumuta pentru a construi fabrici, a cumpăra alte firme sau a finanța proiecte de dezvoltare.

Problema apare atunci când datoriile devin prea mari în raport cu capacitatea companiei de a genera bani.

Verifică:

valoarea totală a datoriilor;

datoria netă;

costurile cu dobânzile;

scadențele împrumuturilor;

raportul dintre datorii și profit sau fluxul de numerar.

Este important să compari nivelul datoriilor cu alte companii din același sector. O companie de utilități poate avea un nivel de îndatorare normal pentru industria sa, în timp ce același nivel ar putea fi problematic pentru o companie de tehnologie.

4. Fluxul de numerar este esențial

Profitul contabil și banii care intră efectiv în companie nu sunt întotdeauna același lucru.

De aceea, atunci când analizezi o companie, merită să acorzi o atenție deosebită fluxului de numerar din activitatea operațională.

Acesta arată, în linii mari, cât numerar generează compania din activitatea sa principală.

Dacă o companie raportează profituri în creștere, dar fluxul de numerar operațional este slab sau negativ pentru perioade îndelungate, este nevoie de o analiză suplimentară.

Un alt indicator urmărit de investitori este free cash flow-ul (FCF), adică numerarul rămas după anumite investiții necesare pentru menținerea și dezvoltarea afacerii.

Un flux de numerar liber solid poate oferi companiei flexibilitate pentru plata dividendelor, reducerea datoriilor, răscumpărarea de acțiuni sau realizarea unor investiții.

5. Verifică investițiile companiei

Pentru a crește, o companie trebuie adesea să investească.

Aceste investiții pot include fabrici, echipamente, centre de date, magazine, software sau cercetare și dezvoltare. În situațiile financiare, o parte dintre aceste cheltuieli apare sub forma investițiilor de capital (CAPEX).

CAPEX-ul trebuie privit în context.

O creștere a investițiilor poate fi un semn bun dacă firma își extinde capacitatea și aceste investiții generează ulterior venituri și profituri mai mari. Pe de altă parte, investiții foarte mari fără rezultate vizibile pot pune presiune asupra fluxului de numerar.

Întrebarea importantă nu este doar „cât investește compania?”, ci și „ce primește compania în schimbul acestor investiții?”

6. Compară rezultatele cu anii anteriori

O singură perioadă financiară nu spune întreaga poveste.

Pentru a înțelege mai bine compania, compară rezultatele pe mai mulți ani. Poți urmări un set simplu de indicatori:

Indicator Ce urmărești Venituri Cresc sau scad? Profit net Este profitul sustenabil? Marja de profit Se îmbunătățește? Datorii Cresc mai repede decât afacerea? Flux de numerar Generează compania numerar? CAPEX Investițiile produc rezultate? Free cash flow Rămâne numerar după investiții?

Această perspectivă te ajută să diferențiezi o companie aflată într-o perioadă temporară mai slabă de una care are probleme structurale.

7. Uită-te și la ce spune compania despre viitor

Rezultatele financiare descriu trecutul, însă prețul acțiunilor reflectă în mare măsură așteptările privind viitorul.

De aceea, este important să citești și perspectivele oferite de management, cunoscute drept „guidance”, acolo unde compania le publică.

Analizează estimările privind:

veniturile viitoare;

profitul;

marjele;

investițiile;

fluxul de numerar;

principalele riscuri.

O companie poate avea rezultate foarte bune, dar acțiunile pot scădea dacă investitorii se așteptau la rezultate și mai bune.

8. Nu uita de evaluarea acțiunii

O companie excelentă nu este automat și o investiție bună la orice preț.

După ce analizezi afacerea, trebuie să te uiți și la prețul acțiunii în raport cu rezultatele companiei.

Printre indicatorii utilizați frecvent se numără:

P/E (Price-to-Earnings) – compară prețul acțiunii cu profitul pe acțiune;

P/S (Price-to-Sales) – compară valoarea companiei cu veniturile;

P/B (Price-to-Book) – compară prețul de piață cu valoarea contabilă;

EV/EBITDA – compară valoarea întreprinderii cu EBITDA.

Niciun indicator nu trebuie analizat izolat. Un P/E ridicat poate fi justificat de perspective foarte bune de creștere, în timp ce un P/E scăzut poate ascunde probleme ale companiei.

Un exemplu simplu de analiză

Să presupunem că analizezi o companie care a înregistrat în ultimii trei ani:

venituri în creștere;

profit net în creștere mai rapid decât veniturile;

marje stabile sau în creștere;

datorii controlabile;

flux de numerar operațional pozitiv;

investiții care extind capacitatea de producție.

Imaginea este, în principiu, una pozitivă.

Dar înainte de a cumpăra acțiuni trebuie să verifici și evaluarea. Dacă piața a anticipat deja o creștere foarte mare și acțiunea se tranzacționează la o evaluare extrem de ridicată, potențialul de randament poate fi mai limitat decât pare la prima vedere.

Cum analizezi o companie bursieră: checklist rapid

Dacă vrei să faci o analiză inițială în câteva minute, poți porni de la următoarele întrebări:

Veniturile cresc? Profitul crește și este sustenabil? Marjele sunt stabile sau se îmbunătățesc? Compania generează suficient numerar? Datoriile sunt gestionabile? Investițiile companiei produc rezultate? Care sunt perspectivele pentru următorii ani? Acțiunea este evaluată rezonabil în raport cu rezultatele și perspectivele?

Dacă răspunsurile sunt în mare parte favorabile, compania poate merita o analiză mai aprofundată.

Concluzie

Să înțelegi cum analizezi o companie bursieră nu înseamnă să memorezi zeci de indicatori financiari. Pentru o primă evaluare, este suficient să urmărești câteva elemente esențiale: veniturile, profitul, marjele, datoriile, fluxul de numerar și investițiile.

După ce înțelegi sănătatea financiară a companiei, următorul pas este să analizezi evaluarea acțiunii și perspectivele viitoare. Astfel, decizia de investiție se bazează nu doar pe faptul că o companie este bună, ci și pe întrebarea esențială: prețul pe care îl plătesc pentru ea este justificat?

Sursă foto: Pinterest