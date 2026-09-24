Ce electrocasnice consumă cel mai mult curent într-o casă

Publicat la 24.09.2026, 08:44:38

În continuare, analizăm principalii consumatori de energie electrică, estimăm consumul lunar și calculăm cât poate costa utilizarea lor la diferite prețuri ale energiei.

Aerul condiționat, boilerul electric, cuptorul, plita, uscătorul de rufe sau mașina de spălat vase pot contribui semnificativ la consumul unei gospodării. În același timp, frigiderul are o particularitate importantă: consumă relativ puțin la un moment dat, dar funcționează pe tot parcursul anului.

Factura la energie electrică poate crește considerabil atunci când anumite electrocasnice sunt folosite zilnic, perioade lungi. Dar ce consumă cel mai mult curent într-o casă? Răspunsul nu ține doar de puterea unui aparat, ci și de cât timp funcționează acesta.

Pentru a determina consumul unui electrocasnic trebuie să ții cont de două elemente principale:

Consum lunar = putere (kW) × număr de ore de utilizare × număr de zile

De exemplu, un aparat de 2.000 W are o putere de 2 kW. Dacă este folosit două ore pe zi, timp de 30 de zile, consumul teoretic este:

2 kW × 2 ore × 30 zile = 120 kWh/lună

Pentru calcularea costului, consumul se înmulțește cu prețul final al unui kWh:

Cost lunar = consum lunar × preț/kWh

Dacă energia costă 1 leu/kWh, cei 120 kWh ar însemna 120 de lei.

Este important de precizat că acesta este un calcul teoretic. Multe electrocasnice nu funcționează permanent la puterea maximă. Un frigider, de exemplu, pornește și oprește compresorul, iar un aparat de aer condiționat inverter își poate ajusta automat puterea.

Clasamentul principalilor consumatori de energie electrică

Nu există un clasament identic pentru fiecare gospodărie, deoarece consumul depinde de aparatul folosit și de obiceiurile familiei. Totuși, următoarele electrocasnice și echipamente se numără printre cele care pot avea un impact important asupra facturii.

1. Boilerul electric

Boilerul electric poate fi unul dintre principalii consumatori ai unei locuințe, în special dacă este utilizat pentru prepararea întregii ape calde menajere.

Puterea unei rezistențe poate fi de aproximativ 1,5–2,5 kW sau chiar mai mult, în funcție de model.

Să presupunem că un boiler de 2 kW funcționează efectiv trei ore pe zi:

2 × 3 × 30 = 180 kWh/lună

La diferite tarife, costul teoretic ar fi:

Tarif energie Cost pentru 180 kWh 0,80 lei/kWh 144 lei 1 leu/kWh 180 lei 1,30 lei/kWh 234 lei

În realitate, rezistența nu funcționează neîntrerupt. După ce apa ajunge la temperatura setată, termostatul oprește încălzirea, iar aparatul pornește din nou atunci când temperatura scade.

Consumul depinde și de temperatura setată, volumul boilerului, izolarea rezervorului și cantitatea de apă caldă utilizată.

2. Aerul condiționat

Aerul condiționat poate deveni un consumator important în timpul verii, mai ales dacă este pornit multe ore pe zi.

Un aparat care consumă în medie 0,8 kW și funcționează șase ore pe zi ar avea un consum teoretic de:

0,8 × 6 × 30 = 144 kWh/lună

Costul ar fi:

Tarif energie Cost pentru 144 kWh 0,80 lei/kWh 115,20 lei 1 leu/kWh 144 lei 1,30 lei/kWh 187,20 lei

În practică, consumul poate fi mai mic sau mai mare. Contează temperatura exterioară, temperatura setată în locuință, suprafața camerei, izolarea și eficiența aparatului.

Modelele inverter pot reduce puterea după ce ating temperatura dorită, astfel încât puterea nominală înscrisă pe aparat nu trebuie confundată cu un consum constant.

3. Cuptorul electric

Cuptorul electric are o putere relativ mare, însă este folosit de obicei pentru perioade limitate.

Dacă presupunem o putere medie de 2,5 kW și o oră de utilizare pe zi:

2,5 × 1 × 30 = 75 kWh/lună

Costul estimat:

Tarif energie Cost pentru 75 kWh 0,80 lei/kWh 60 lei 1 leu/kWh 75 lei 1,30 lei/kWh 97,50 lei

Cuptorul nu consumă permanent la puterea maximă. După atingerea temperaturii setate, rezistențele pornesc și se opresc pentru menținerea temperaturii.

4. Plita electrică sau cu inducție

Plitele electrice pot avea o putere totală ridicată, în special când sunt folosite simultan mai multe zone.

Să presupunem un consum mediu de 1,5 kW timp de o oră pe zi:

1,5 × 1 × 30 = 45 kWh/lună

Costul ar fi:

Tarif energie Cost pentru 45 kWh 0,80 lei/kWh 36 lei 1 leu/kWh 45 lei 1,30 lei/kWh 58,50 lei

În cazul unei plite cu inducție, eficiența transferului de căldură poate fi mai bună decât la unele tehnologii convenționale, însă consumul efectiv depinde de modul de utilizare și de puterea selectată.

5. Uscătorul de rufe

Uscătorul de rufe poate consuma o cantitate semnificativă de energie deoarece trebuie să elimine umezeala din haine.

Un exemplu simplificat: dacă un ciclu consumă 2 kWh și aparatul este utilizat de 15 ori într-o lună:

2 × 15 = 30 kWh/lună

Costul:

Tarif energie Cost pentru 30 kWh 0,80 lei/kWh 24 lei 1 leu/kWh 30 lei 1,30 lei/kWh 39 lei

Consumul diferă mult între modele și programe. Uscătoarele cu pompă de căldură sunt concepute pentru un consum mai redus decât modelele convenționale cu evacuare sau condensare.

6. Mașina de spălat vase

Mașina de spălat vase folosește energie în special pentru încălzirea apei.

Dacă un program consumă aproximativ 1 kWh și aparatul este utilizat zilnic:

1 × 30 = 30 kWh/lună

Costul ar fi între 24 și 39 de lei, în funcție de tariful folosit în exemplu.

Programele Eco durează adesea mai mult, însă sunt concepute pentru a utiliza mai eficient apa și energia.

7. Frigiderul și combina frigorifică

Frigiderul este unul dintre electrocasnicele care trebuie analizate diferit.

Acesta nu consumă permanent puterea nominală. Compresorul pornește atunci când este necesară răcirea și se oprește după atingerea temperaturii dorite.

Dacă un frigider consumă 30 kWh într-o lună, costul ar fi:

Tarif energie Cost pentru 30 kWh 0,80 lei/kWh 24 lei 1 leu/kWh 30 lei 1,30 lei/kWh 39 lei

Pentru frigider, o metodă mai bună de estimare este să verifici consumul anual indicat de producător și să îl împarți la 12.

8. Mașina de spălat rufe

Mașina de spălat poate avea un consum moderat, dar acesta crește atunci când sunt utilizate programe la temperaturi ridicate.

Dacă un ciclu consumă aproximativ 0,8 kWh și faci 20 de spălări într-o lună:

0,8 × 20 = 16 kWh/lună

Costul ar fi:

Tarif energie Cost pentru 16 kWh 0,80 lei/kWh 12,80 lei 1 leu/kWh 16 lei 1,30 lei/kWh 20,80 lei

În multe situații, încălzirea apei reprezintă o parte importantă din energia utilizată de mașina de spălat.

Tabel: cât consumă principalele electrocasnice

Pentru o imagine de ansamblu, putem folosi următoarele scenarii ipotetice:

Electrocasnic Consum lunar estimat Cost la 0,80 lei/kWh Cost la 1 leu/kWh Cost la 1,30 lei/kWh Boiler electric 180 kWh 144 lei 180 lei 234 lei Aer condiționat 144 kWh 115,20 lei 144 lei 187,20 lei Cuptor electric 75 kWh 60 lei 75 lei 97,50 lei Plită electrică 45 kWh 36 lei 45 lei 58,50 lei Uscător de rufe 30 kWh 24 lei 30 lei 39 lei Mașină de spălat vase 30 kWh 24 lei 30 lei 39 lei Frigider 30 kWh 24 lei 30 lei 39 lei Mașină de spălat rufe 16 kWh 12,80 lei 16 lei 20,80 lei

Notă: valorile sunt exemple de calcul și nu reprezintă consumuri garantate pentru toate modelele. Pentru aparatele care nu funcționează continuu la puterea nominală, consumul real poate fi semnificativ diferit.

Ce consumă cel mai mult curent: aparatul sau timpul de utilizare?

Puterea unui electrocasnic nu este suficientă pentru a determina cât vei plăti.

De exemplu, să comparăm două aparate:

un aspirator de 1.800 W folosit 30 de minute pe zi;

un frigider care are un consum mediu redus, dar funcționează permanent.

Aspiratorul are o putere instantanee mai mare, însă este utilizat pentru un interval scurt.

Calculul pentru aspirator ar fi:

1,8 kW × 0,5 ore × 30 = 27 kWh/lună

Dacă tariful este de 1 leu/kWh, costul ar fi de aproximativ 27 de lei.

Prin urmare, pentru a identifica ce consumă cel mai mult curent, trebuie să privești consumul cumulat într-o lună, nu doar puterea înscrisă pe eticheta aparatului.

Electrocasnicele în stand-by consumă curent?

Da. Unele aparate continuă să consume o cantitate mică de energie atunci când sunt conectate la priză și aparent oprite.

Televizoarele, consolele de jocuri, sistemele audio, imprimantele, încărcătoarele și alte dispozitive electronice pot avea un consum în stand-by.

Pentru un singur aparat, acest consum poate fi mic. Într-o gospodărie cu multe dispozitive conectate permanent, însă, consumul cumulat poate deveni relevant.

De aceea, dacă vrei să reduci consumul, poți deconecta aparatele pe care nu le folosești perioade lungi sau poți utiliza prize cu întrerupător.

Cum reduci factura fără să renunți la electrocasnice

Reducerea consumului nu înseamnă neapărat să folosești mai puțin toate aparatele. Mai eficient este să identifici consumatorii care au cel mai mare impact și să optimizezi utilizarea lor.

Folosește programele eficiente

Mașina de spălat, mașina de spălat vase și uscătorul au programe cu niveluri diferite de consum. Atunci când situația permite, programele economice pot reduce energia utilizată.

Evită temperaturile inutil de ridicate

Încălzirea apei necesită energie. Spălarea rufelor la temperaturi mai mici, atunci când hainele permit acest lucru, poate reduce consumul.

Reglează corect aerul condiționat

O diferență foarte mare între temperatura exterioară și cea interioară poate crește necesarul de răcire. Setarea unei temperaturi rezonabile și întreținerea periodică a aparatului pot ajuta la reducerea consumului.

Verifică frigiderul

Un frigider trebuie să aibă o temperatură adecvată, iar garnitura ușii trebuie să închidă corect. Depunerile de gheață, amplasarea lângă o sursă de căldură sau ventilarea insuficientă pot influența consumul.

Nu porni cuptorul pentru cantități foarte mici

Atunci când este posibil, poți găti mai multe preparate simultan sau poți folosi un aparat mai mic pentru cantități reduse, dacă acesta este potrivit pentru preparatul respectiv.

Cum măsori consumul real al electrocasnicelor

Dacă vrei să afli exact ce consumă cel mai mult curent în locuința ta, estimările pot fi înlocuite cu măsurători.

Pentru aparatele conectate la o priză obișnuită, un contor de consum electric poate arăta câți kWh sunt utilizați într-o anumită perioadă.

Poți face un test de 7 sau 30 de zile și apoi să compari valorile.

Pentru electrocasnicele conectate direct la instalația electrică, măsurarea trebuie făcută cu echipamente adecvate și, dacă este necesar, de către un electrician autorizat.

Cum calculezi costul lunar al oricărui electrocasnic

Ai nevoie de trei informații:

Puterea aparatului în kW. Numărul de ore de utilizare. Prețul final plătit pentru un kWh.

Formula este:

Putere × ore de funcționare = consum

Apoi:

Consum × preț/kWh = cost

Exemplu

Un aparat de 1.500 W, folosit două ore pe zi:

1.500 W = 1,5 kW

1,5 × 2 × 30 = 90 kWh/lună

La un tarif de 1,30 lei/kWh:

90 × 1,30 = 117 lei/lună

Astfel, acel aparat ar costa aproximativ 117 lei pe lună în scenariul respectiv.

Ce trebuie să urmărești pe eticheta energetică

Atunci când cumperi un electrocasnic nou, nu te uita doar la prețul de achiziție. Consumul de energie poate avea un impact important asupra costului total pe durata de utilizare a aparatului.

Verifică informațiile energetice furnizate pentru modelul respectiv și compară aparatele din aceeași categorie.

Pentru unele produse, consumul este exprimat ca energie utilizată într-un anumit număr de cicluri, în timp ce pentru altele poate fi indicat consumul anual. Aceste valori sunt mai utile decât simpla putere nominală.

Concluzie: ce consumă cel mai mult curent într-o casă?

Răspunsul depinde de modul în care este folosită locuința. În general, aparatele care încălzesc sau răcesc, precum boilerul electric, aerul condiționat, cuptorul și plita, pot avea un consum important, deoarece necesită multă energie.

Pe de altă parte, aparatele care funcționează multe ore sau permanent pot acumula un consum semnificativ chiar dacă au o putere relativ mică.

Dacă vrei să afli ce consumă cel mai mult curent în casa ta, cea mai bună metodă este să analizezi fiecare aparat în parte: verifică puterea sau consumul declarat, estimează timpul de utilizare și calculează numărul de kWh pe lună.

În final, nu aparatul cu cei mai mulți wați este neapărat cel care îți crește cel mai mult factura. Combinația dintre putere, durata de utilizare și eficiența aparatului este cea care determină consumul real.

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