De ce se scumpește petrolul și cum ajunge scumpirea la consumator

Publicat la 24.09.2026, 06:01:00

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Când petrolul se scumpește pe piețele internaționale, efectul poate ajunge în cele din urmă la pompa de carburant. Însă prețul plătit de șofer nu se modifică automat și nici în aceeași proporție cu prețul unui baril de petrol. De la petrol la prețul benzinei Prețul petrolului este influențat de cererea și oferta globală, de deciziile marilor producători, de conflicte geopolitice și de evoluția economiei mondiale. Rafinăriile cumpără țiței și îl transformă în produse precum benzina și motorina. De aceea, pentru prețul plătit la pompă contează nu doar cotația petrolului, ci și cotațiile internaționale ale produselor petroliere rafinate.

Dacă aceste cotații cresc, costurile de aprovizionare ale companiilor se pot majora, iar presiunea poate fi transferată, în timp, către prețul de la pompă. Rolul cursului valutar Un alt element important pentru șoferii din România este cursul leu-euro și, indirect, evoluția dolarului.

Petrolul este tranzacționat în principal în dolari. Dacă petrolul se scumpește în dolari, iar leul se și depreciază față de moneda americană, costul exprimat în lei poate crește și mai mult. În schimb, un leu mai puternic poate atenua o parte din scumpirea venită din piețele internaționale. De ce prețul la pompă nu crește imediat? Între țiței și benzina din rezervor există mai multe etape: achiziția materiei prime, rafinarea, transportul, depozitarea și distribuția. În plus, stațiile de carburant nu vând neapărat combustibil cumpărat în aceeași zi în care petrolul s-a scumpit pe burse. De aceea, modificarea prețului la pompă poate apărea cu întârziere și nu reproduce mecanic mișcarea cotațiilor internaționale. La prețul final se adaugă și taxele. Acciza este stabilită în lei pe litru, în timp ce TVA-ul este procentual, astfel că evoluția costurilor comerciale și a prețului înainte de taxe poate influența și suma de TVA plătită de consumator. Ce înseamnă pentru șofer? Dacă petrolul și produsele petroliere se scumpesc, iar cursul valutar amplifică această creștere, presiunea asupra prețului benzinei crește. Dar prețul final depinde de întregul lanț, nu de un singur indicator. De aceea, atunci când analizăm preț petrol benzină, traseul corect este: cotații internaționale → costul petrolului și al produselor rafinate → curs valutar → rafinare și logistică → taxe și marje comerciale → prețul de la pompă. Pentru consumator, important este că un baril mai scump nu înseamnă automat o scumpire identică a unui litru de benzină. Prețul plătit de șofer este rezultatul tuturor acestor componente. Sursă foto: Pinterest