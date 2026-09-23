Uniforma obligatorie în școli! Proiectul a trecut de Senat . Cine le plătește?

Publicat la 23.09.2026, 12:30:00

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Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din nou pentru elevii din clasele I-VIII. Senatul a adoptat proiectul de lege care introduce această obligație, însă măsura nu este încă în vigoare. Inițiativa trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care este for decizional. Uniforma obligatorie ar putea reveni în școlile de stat din România. Senatul a aprobat, luni, proiectul legislativ care modifică Legea învățământului preuniversitar și prevede ca elevii din clasele I-VIII să vină la cursuri în uniformă. Votul a fost unul clar: 84 de senatori au votat pentru, 18 împotrivă, iar patru s-au abținut. Proiectul a fost trimis acum la Camera Deputaților.

Fiecare școală își stabilește propria uniformă. Dar cine le plătește? Inițiativa nu prevede o uniformă identică pentru toți elevii din România. Modelul, culorile și elementele uniformei ar urma să fie stabilite de fiecare unitate de învățământ, împreună cu reprezentanții părinților. Școala ar putea decide inclusiv folosirea unui ecuson cu numele instituției. Astfel, o școală din București ar putea avea un model diferit de unul din Cluj, Iași sau Constanța. Inițiativa prevede posibilitatea acordării gratuite a uniformelor sau a unor subvenții pentru achiziționarea acestora. Banii ar putea proveni din bugetele consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București și ale consiliilor locale, dar și din fonduri externe nerambursabile. Prin urmare, proiectul încearcă să evite situația în care achiziția uniformei devine o povară suplimentară pentru familiile cu venituri mici. De ce vor parlamentarii uniformă obligatorie în vreme ce Ministerul Educației nu susține proiectul?

Inițiatorii susțin că hainele purtate la școală pot scoate în evidență diferențele materiale dintre copii. Potrivit argumentelor prezentate pentru proiect, îmbrăcămintea de brand și presiunea de a purta anumite haine pot contribui la excluderea socială și la apariția unor situații de bullying. Susținătorii măsurii văd uniforma și ca pe un element care poate întări sentimentul de apartenență la școală. Proiectul nu are însă susținerea Ministerului Educației și Cercetării. Reprezentanții instituției au invocat respectarea individualității elevilor, dar și lipsa unor dovezi care să demonstreze că introducerea uniformelor reduce bullying-ul în școli. Ministerul a mai ridicat problema costurilor și a modului în care acestea ar urma să fie suportate. În prezent, școlile au deja reguli referitoare la ținuta elevilor, fără ca legislația națională să impună un model unic de uniformă pentru clasele I-VIII. Critici privind o posibilă piață a uniformelor Și parlamentarii care au votat împotriva proiectului au ridicat obiecții. Printre criticile formulate s-a numărat și riscul apariției unei piețe importante pentru producția și achiziția uniformelor școlare, în condițiile în care milioane de elevi ar putea fi vizați de o astfel de obligație. De cealaltă parte, inițiatorii susțin că decizia privind modelul ar rămâne la nivelul fiecărei școli și că sprijinul financiar prevăzut în proiect ar trebui să reducă presiunea asupra familiilor. Proiectul L443/2026 a fost adoptat de Senat pe 21 septembrie 2026 și a fost transmis Camerei Deputaților pentru dezbatere.