Gică Popescu investește 3 milioane de euro în hotelul său din Predeal. Piscină interioară, SPA și propriul muzeu cu trofee

Publicat la 23.09.2026, 10:15:41

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Gică Popescu își transformă hotelul pe care îl deține la Predeal într-un loc dedicat propriei cariere. Fostul mare internațional român pregătește un muzeu cu trofeele câștigate la Barcelona, Galatasaray și în competițiile europene. Investiția în modernizarea unitții (3 milioane de euro) cuprinde și o extindere cu un centru SPA și o piscină interioară.

Gică Popescu (58 de ani) nu a lăsat trofeele strânse într-o carieră de peste două decenii să rămână uitate prin cutii sau în garaj. Fostul căpitan al naționalei României a decis să le scoată la lumină și să le transforme într-o atracție pentru turiștii care ajung la Predeal. Muzeul dedicat lui Gică Popescu va fi amenajat în cadrul Hotelului Rozmarin, unitate pe care fostul fotbalist o deține împreună cu partenerul său de afaceri, Viorel Constantin. Hotelul Rozmarin, investiție de aproximativ 3 milioane de euro

Hotelul din Predeal se află într-un amplu proces de extindere și modernizare. Lucrările au început anul trecut, iar investiția este estimată la aproximativ 3 milioane de euro, proiectul beneficiind și de finanțare prin programul Regio. Planul este ca, până în luna decembrie, noua zonă de wellness să fie finalizată. Centrul SPA va include saune, sală de sport și o piscină interioară, transformând hotelul într-o destinație care să poată atrage turiști nu doar în sezonul de iarnă. Gică Popescu își expune pentru prima dată toate trofeele câștigate în carieră La intrarea în hotel va fi amenajat un spațiu de aproximativ 100 de metri pătrați, în care vor fi expuse cele mai importante trofee și obiecte care au marcat cariera fostului fotbalist. Popescu a povestit că ideea muzeului a apărut după o discuție cu un prieten care l-a întrebat unde își păstrează trofeele. „Le am prin cutii, prin garaj”, i-a răspuns fostul internațional.

De aici a pornit ideea ca trofeele să fie prezentate publicului, în cadrul hotelului de la Predeal. Vor ajunge în noul muzeu trofee și obiecte legate de perioada petrecută la FC Barcelona, Galatasaray, dar și de competițiile europene în care Gică Popescu a avut un rol important. Printre acestea se numără trofee câștigate în Cupa UEFA, Supercupa Europei și Cupa Cupelor, dar și trofee obținute în Turcia. O parte dintre obiectele comandate pentru viitorul muzeu au ajuns deja la Predeal. „Sunt multe lucruri care vor fi expuse și care au valoare sentimentală pentru mine și pentru suporteri, pentru că țin de anumite momente importante din fotbalul românesc și chiar internațional”, a explicat Gică Popescu. De la fotbal, la hoteluri și investiții imobiliare. Un proiect de zeci de milioane de euro la Craiova Dincolo de cariera sportivă, Gică Popescu și-a construit în timp un portofoliu de afaceri care include hoteluri, proiecte comerciale și investiții imobiliare. Hotelul din Predeal reprezintă una dintre investițiile importante din zona ospitalității, iar modernizarea acestuia marchează o nouă etapă în dezvoltarea proiectului de la Predeal. Fostul fotbalist este implicat și în proiecte comerciale. Recent, a fost inaugurat la Hunedoara GP Plaza, un proiect cu o investiție de aproximativ 7 milioane de euro, dezvoltat pe o suprafață totală de 21.423 de metri pătrați. Planurile de business ale lui Gică Popescu merg însă și mai departe. Pe terenul de aproximativ 2 hectare pe care a funcționat Academia de Fotbal Gică Popescu, în apropierea Aeroportului Craiova, este pregătit un amplu proiect imobiliar. Proiectul vizează dezvoltarea unui complex cu locuințe, hotel, spații de birouri și spații comerciale, transformând terenul fostei academii într-o dezvoltare imobiliară de amploare.