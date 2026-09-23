Președintele ne liniștește: Rusia nu va ataca NATO în perioada următoare. Dar Europa trebuie să fie pregătită

Publicat la 23.09.2026, 09:16:51

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Președintele Nicușor Dan consideră că un atac direct al Rusiei asupra unui stat NATO nu este foarte probabil în următorii unu-doi ani, însă avertizează că România și aliații săi trebuie să fie pregătiți pentru un asemenea scenariu. Șeful statului a făcut declarația într-un interviu acordat CNN, la New York, unde participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. „Trebuie să fim pregătiți” Întrebat cât de probabil este ca Rusia să atace direct un stat membru al NATO, Nicușor Dan a răspuns că nu consideră un asemenea scenariu foarte probabil pe termen scurt. „Nu este foarte probabil în următorii unu-doi ani, dar trebuie să fim pregătiți”, a declarat președintele. El a explicat că o astfel de evaluare nu trebuie să ducă la excluderea unui scenariu care, în prezent, pare puțin probabil. Nicușor Dan a amintit că, în 2020 și 2021, puțini anticipau că Rusia va declanșa o invazie de amploare în Ucraina și va încerca să cucerească Kievul.

Declarația vine într-un moment în care NATO își adaptează planurile de apărare, iar statele europene își majorează cheltuielile militare. Războiul din Ucraina și incidentele de securitate de pe flancul estic au readus în prim-plan problema capacității europene de apărare. Președintele nu crede că Rusia este pregătită să încheie războiul În același interviu, Nicușor Dan a spus că nu consideră că Moscova este, în acest moment, cu adevărat pregătită să negocieze încheierea războiului din Ucraina. „În acest moment, nu”, a răspuns președintele, întrebat dacă Rusia este pregătită pentru negocieri. În opinia sa, cele două direcții trebuie continuate simultan: sprijinirea Ucrainei și menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei. Președintele a susținut că România trebuie să continue contribuția la efortul de apărare al Ucrainei, inclusiv prin măsurile pe care le-a prezentat în cadrul interviului.

Nicușor Dan a vorbit și despre războiul hibrid și atacurile asupra infrastructurii critice, pe care le-a descris ca instrumente prin care Rusia încearcă să afecteze încrederea populației în autorități și sprijinul european pentru Ucraina. „Trump are dreptate” în privința apărării Europei Președintele României a susținut și ideea unei contribuții europene mai mari la propria apărare, afirmând că Donald Trump are dreptate atunci când cere o repartizare mai echilibrată a efortului militar între Statele Unite și aliații europeni. „O lungă perioadă de timp, Statele Unite au asigurat apărarea Europei sau au contribuit la aceasta, iar din punct de vedere economic, contribuția respectivă nu a fost proporțională. Iar aici, președintele Trump are dreptate: trebuie să reechilibrăm această contribuție”, a declarat Nicușor Dan. Mesajul se înscrie în dezbaterea mai largă privind viitorul apărării europene. În ultimele luni, aliații europeni au accelerat investițiile militare, în timp ce administrația americană a cerut Europei să preia o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate. În paralel, NATO continuă să depindă în domenii importante de capacitățile militare americane. România, între flancul estic și relația cu SUA Pentru România, problema are o importanță suplimentară prin poziția geografică și prin apropierea de războiul din Ucraina. În interviu, Nicușor Dan a menționat și incidentele cu drone și progresele făcute de România în dezvoltarea capacităților de apărare antidrone, inclusiv cu sprijin american. Președintele se află la New York pentru reuniunile celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Declarațiile sale despre Rusia și apărarea europeană vin într-un context în care NATO discută atât consolidarea flancului estic, cât și modul în care aliații europeni pot contribui mai mult la securitatea comună.