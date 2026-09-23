Studenții români vor lucra cu AI pentru industria auto Renault

Publicat la 23.09.2026, 12:12:07

Parteneriatul este gândit pe termen lung, iar ASPIRE reprezintă primul pas către o rețea de laboratoare dedicate inteligenței artificiale în cadrul universității, prin implicarea mai multor facultăți și domenii de studiu. Scopul este de a aduce la aceeași masă competențe diferite și de a crea oportunități prin care studenții, cercetătorii și specialiștii din industrie să poată lucra împreună la soluții pentru provocările de astăzi și pentru tehnologiile de mâine.

Laboratorul ASPIRE creează un spațiu în care universitatea și industria pot lucra împreună, iar studenții și cercetătorii au ocazia să învețe direct de la specialiști și să lucreze la proiecte inspirate din nevoile reale ale industriei. Aflat în incinta Facultății de Automatică și Calculatoare, laboratorul are 50 de locuri și este dotat cu tehnologie modernă și putere de calcul necesară pentru dezvoltarea și testarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială. Mai mult decât un laborator de cercetare, ASPIRE își propune să devină un loc în care ideile pot fi testate, dezvoltate și transformate în proiecte cu aplicabilitate concretă.

EVANTAGE Soft și Renault Group, în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București , lansează laboratorul ASPIRE (Automation, Simulation, Prediction and Inteligence Research), un spațiu în care cercetarea, educația și tehnologia se întâlnesc . Laboratorul își propune să le ofere studenților și cercetătorilor acces la proiecte și tehnologii bazate pe inteligență artificială și să creeze o legătură mai strânsă între universitate și industria auto. Astfel, ideile dezvoltate în mediul academic pot fi testate și transformate în soluții pentru provocările reale ale industriei.

„Inteligența artificială transformă deja industrii întregi, iar universitățile au un rol esențial în pregătirea generației care va lucra în aceste domenii. La POLITEHNICA București, ne dorim ca studenții să nu învețe doar despre tehnologiile viitorului, ci să aibă ocazia să le descopere și să le dezvolte prin cercetare, proiecte concrete și colaborări cu industria. Parteneriatul cu EVANTAGE Soft și Renault Group creează tocmai acest context în care expertiza academică se întâlnește cu nevoile reale ale mediului economic. Cu peste 200 de ani de tradiție în educație și cercetare, continuăm să construim astfel de punți între universitate și industrie, pentru a le oferi viitorilor ingineri competențele, experiența și oportunitățile de care vor avea nevoie într-o economie aflată într-o continuă transformare.”

„Rolul nostru este să construim o punte între provocările reale ale industriei, cercetarea academică, competențele emergente și propriile noastre capabilități tehnologice și antreprenoriale. Acest parteneriat creează o fundație solidă pentru cercetare aplicată și experimentare, dar transformarea ideilor în soluții cu impact real presupune mai mult decât tehnologie: este nevoie de dinamism antreprenorial, capacitate de inovare, management riguros și eficient și reziliență - elemente pe care noi le aducem în acest ecosistem. Împreună, acestea pot accelera parcursul de la cercetare și validarea unui concept până la dezvoltarea unor soluții relevante pentru industria auto și, ulterior, la industrializarea lor.”

„Industria auto traversează o transformare profundă, în cadrul căreia software-ul, inteligența artificială, securitatea cibernetică și noile tehnologii joacă un rol din ce în ce mai important în structurarea proceselor de dezvoltare, producție și distribuție a vehiculelor.

Pentru Renault Group, România reprezintă deja un centru major de competențe în domeniul ingineriei software. Pentru a menține și a consolida această poziție, trebuie să investim permanent în viitoarele generații de specialiști. Parteneriatele cu universitățile sunt esențiale, iar prin lansarea laboratorului ASPIRE ne propunem să contribuim la crearea unui mediu în care studenții să poată lucra cu cele mai avansate tehnologii și să participe la proiecte care răspund transformărilor profunde prin care trece sectorul automobilistic.”

Cornel Tașcu, Director Renault România Digital Hub:

„Prin ASPIRE, transformăm colaborarea dintre Renault Romania Digital Hub, POLITEHNICA București și partenerul tehnologic EVANTAGE într-o platformă de inovare cu impact real. Obiectivul nostru este să conectăm talentul academic, profesori cercetători și studenți la provocările concrete ale industriei și să contribuim la dezvoltarea competențelor digitale care în cele din urmă vor accelera adoptarea Inteligenței Artificiale în procesele operaționale ale industriei auto de azi și de mâine.”

Ștefan Pârvu, Managing Partener EVANTAGE Soft:

„Ne propunem ca acest parteneriat să contribuie la crearea de valoare și proprietate intelectuală aici, în România. Credem că aceasta este o evoluție firească și necesară pentru industria IT locală: de la un model bazat preponderent pe outsourcing către unul în care dezvoltăm soluții cu valoare adăugată ridicată, know-how și proprietate intelectuală proprie.”

Modelul de colaborare dezvoltat de cei trei parteneri are în vedere mai multe niveluri de implicare pentru studenți și cercetători. Printre direcțiile prevăzute se numără programe de cercetare și dezvoltare pe termen lung, proiecte de master și doctorat dezvoltate pornind de la teme propuse de industrie, laboratoare integrate în activitatea academică, internshipuri, proiecte pentru lucrări de licență, concursuri de tip hackathon, cursuri și workshopuri.

Colaborarea funcționează în ambele sensuri: ideile dezvoltate în universitate pot ajunge în industrie, iar provocările venite din industrie pot fi preluate în mediul academic și transformate, prin cercetare, în soluții cu valoare adăugată și aplicabilitate practică. Studenții și cercetătorii vor putea lucra la concepte și soluții noi, care vor fi apoi testate și validate împreună cu partenerii din industrie. Aceștia vor contribui cu experiența și resursele necesare pentru a verifica soluțiile în situații reale și, acolo unde acestea se dovedesc viabile, pentru a le transforma în produse sau tehnologii care pot fi utilizate la scară largă. Astfel, laboratorul creează o legătură directă între cercetare, formarea studenților și nevoile concrete ale industriei.

Despre EVANTAGE Soft

EVANTAGE Soft este o companie de consultanță cu ADN european și prezență globală, dedicată accelerării transformării digitale prin îmbinarea excelenței tehnologice cu o înțelegere strategică a mecanismelor de business. Operăm ca un ecosistem integrat, care reunește inginerie IT, consultanță de business și modele de livrare scalabile, menite să sprijine dezvoltarea sustenabilă, reziliența operațională și obținerea unui impact concret și măsurabil.

Cu prezență globală, 4 centre de livrări în 3 țări, și un portofoliu extins de clienți internaționali, activi în industrii precum automotive, energie, retail, fashion, farma și logistică, EVANTAGE Soft are o misiune clară: să transforme complexitatea în claritate strategică și să livreze soluții rapide, eficiente și relevante.

De la dezvoltarea de platforme software enterprise, la gestionarea aplicațiilor și implementarea soluțiilor de automatizare inteligentă, EVANTAGE Soft își asumă rolul de partener strategic în susținerea transformării digitale, la intersecția dintre viziune, inovație tehnologică și capital uman.

Mai multe detalii la: https://evantage-soft.com/





Despre Renault Group

Renault Group se află în avangarda unei mobilități care se reinventează. Grupul se bazează pe complementaritatea celor trei mărci auto ale sale – Renault, Dacia și Alpine – și pe divizia sa financiară - Mobilize Financial Services - pentru a propune clienților săi soluții de mobilitate durabile și inovatoare. Prezent în peste 100 de țări, Grupul a vândut 2,337 milioane de vehicule în 2025. El reunește peste 100.000 de colaboratori, animați de obiectivul unei mobilități care să îi apropie pe oameni.

Pregătit oricând să facă față provocărilor, atât pe șosea, cât și în competiție, Grupul este angajat într-o transformare ambițioasă și generatoare de valoare. Aceasta este centrată asupra dezvoltării de tehnologii și de servicii inedite, precum și a unei game de autovehicule competitive, echilibrate si electrificate. Preocupat de protejarea mediului înconjurător, Renault Group are ambiția de a ajunge la emisii zero de CO2 în Europa în 2040.

https://www.renaultgroup.com/en





Despre Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București este una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din România, cu o tradiție de peste două secole în educație, cercetare și inovare. Istoria sa își are originile în 1818, odată cu școala înființată de Gheorghe Lazăr. Astăzi, POLITEHNICA București reunește 21 de facultăți și peste 40.000 de studenți, în centrele universitare din București și Pitești, și formează specialiști în domenii care contribuie direct la transformarea societății și economiei.



