CEC Bank face un salt în viitor, direct din 2006: transferuri de bani prin apropierea telefoanelor

Publicat la 23.09.2026, 12:03:41

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CEC Bank introduce o nouă modalitate de plată prin RoPay: transferul instant prin simpla apropiere a două telefoane mobile. Noua funcționalitate folosește tehnologia NFC și este disponibilă în aplicația CEC app, eliminând necesitatea introducerii manuale a datelor bancare sau scanării unui cod QR. Pentru moment, serviciul este disponibil pe dispozitivele cu sistem de operare Android. Cum funcționează plata prin NFC Pentru inițierea unei plăți, clientul apropie telefonul de cel al beneficiarului sau de un terminal POS al unui comerciant înrolat în sistemul RoPay. Detaliile necesare pentru inițierea tranzacției sunt preluate prin NFC, după care plata este autorizată în aplicația CEC app. Banii sunt transferați instant, direct dintr-un cont bancar în altul. Tehnologia este aceeași folosită pe scară largă pentru plățile contactless, însă în cazul RoPay transferul are loc account-to-account, fără ca plata să fie procesată printr-o schemă de card. TRANSFOND descrie RoPay drept serviciul național de plăți instant cu mobilul, disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7. „Plățile instant devin mai rapide și mai sigure ca niciodată: o simplă apropiere a telefoanelor și banii au și ajuns, direct în cont!”, a declarat Mugur Podaru, directorul Direcției Operațiuni la Distanță din cadrul CEC Bank.

RoPay trece de la codul QR la plata contactless RoPay nu este o platformă nouă. Serviciul a fost lansat în România în octombrie 2024, iar CEC Bank și Libra Internet Bank au fost primele bănci care l-au introdus în producție. Sistemul permite plăți instant direct din cont în cont și poate utiliza mai multe tehnologii, inclusiv cod QR, NFC, deep link și numărul de telefon mobil ca identificator pentru IBAN. CEC Bank oferea până acum clienților săi plăți RoPay prin cod QR și prin numărul de telefon. Introducerea NFC adaugă o variantă care seamănă, ca experiență de utilizare, cu plata contactless cu cardul: telefonul este apropiat de dispozitivul destinatarului, iar utilizatorul confirmă operațiunea în aplicația bancară. „Extinderea serviciilor RoPay oferite de CEC Bank prin introducerea plăților contactless prin NFC, alături de cele bazate pe cod QR sau numărul de telefon, asigură o alternativă solidă la instrumentele tradiționale”, a declarat Răzvan Faer, șef Departament Dezvoltare în cadrul TRANSFOND. RoPay încă nu este cunoscut de toți românii Noua funcționalitate apare într-un moment în care serviciul românesc de plăți instant încearcă să-și extindă utilizarea. Un sondaj realizat online de FinZoom la cererea CEC Bank, pe aproximativ 1.200 de respondenți, arată că 54% dintre participanți au auzit de RoPay. Eșantionul este reprezentativ pentru utilizatorii de internet, potrivit CEC Bank.

Sondajul indică și gradul ridicat de utilizare a serviciilor bancare digitale. 51% dintre respondenți spun că folosesc în mod curent, săptămânal sau chiar mai des, Internet Banking sau Mobile Banking. Alți 21% le utilizează rar sau ocazional, în timp ce 28% nu folosesc astfel de servicii. În ceea ce privește plata direct cu telefonul în magazine, 49,38% dintre participanți au declarat că folosesc Google Pay sau Apple Wallet. România încearcă să-și împingă propria schemă de plăți RoPay este administrat și operat de TRANSFOND, iar schema este avizată de Banca Națională a României și administrată împreună cu Asociația Română a Băncilor. Sistemul permite transferuri instant între conturi deschise la bănci diferite sau la aceeași bancă, fără ca utilizatorul să fie nevoit să introducă manual toate detaliile bancare. În ultimii ani, serviciul s-a extins și către comercianți. TRANSFOND anunță în prezent integrarea RoPay în tot mai multe servicii de plată, inclusiv pentru comerțul online și plata facturilor. Pentru CEC Bank, noua funcție NFC este următorul pas în această evoluție: mai puține date introduse manual, fără cod QR și cu o experiență de plată apropiată de cea cu care utilizatorii sunt deja obișnuiți la plățile contactless.