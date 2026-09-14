Cea mai mare companie din România care nu și-a publicat bilanțul pe 2025

Publicat la 14.09.2026, 12:12:49

Reprezentanții companiei au recunoscut întârzierea și au explicat că aceasta a fost provocată de probleme administrative. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții șantierelor navale din Tulcea și Brăila, situațiile financiare urmează să fie aprobate în următoarele zile de Adunarea Generală a Acționarilor și publicate ulterior.

VARD Shipyards Romania SA, unul dintre cei mai mari constructori de nave din România, nu își publicase până la 11 septembrie 2026 situațiile financiare pentru anul trecut. Compania cu sediul în Tulcea a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 2,77 miliarde de lei, fiind cea mai mare societate, după venituri, dintre firmele care nu aveau încă disponibil bilanțul aferent anului 2025.

În 2024, VARD Shipyards Romania a înregistrat o cifră de afaceri netă de 2,776 miliarde de lei, de aproape patru ori mai mare decât cea de 722,78 milioane de lei raportată pentru 2023.

Oficialii VARD au precizat că cifra de afaceri din 2025 a fost puțin mai mică decât cea din anul precedent, fără să ofere însă valori concrete.

Fuziunea din 2024

Comparația între anii 2024 și 2023 trebuie însă interpretată cu prudență, deoarece rezultatele din 2024 includ activitatea cumulată a șantierelor din Tulcea și Brăila, după fuziunea juridică și operațională a celor două companii.

Este vorba despre unirea șantierului din Tulcea cu cel din Brăila, nu cu cel din Constanța. Procesul de integrare fusese anunțat încă din 2021, iar activitatea de la Brăila apare în prezent ca punct de lucru permanent al VARD Shipyards Romania, înregistrat la sfârșitul anului 2023.

Creșterea veniturilor nu a fost însoțită și de un rezultat net pozitiv. Compania a trecut de la un profit net de 4,95 milioane de lei în 2023 la o pierdere de 9,95 milioane de lei în 2024. Pierderea reprezintă însă numai aproximativ 0,36% din cifra de afaceri, ceea ce indică o marjă negativă redusă raportată la dimensiunea operațiunilor.

Veniturile totale au ajuns la 2,28 miliarde de lei, iar cheltuielile la 2,26 miliarde de lei. Compania a obținut un profit brut de 18 milioane de lei, dar a încheiat anul pe pierdere după contabilizarea taxelor și a celorlalte elemente financiare.

Bilanțul arată și o expunere financiară importantă. Datoriile totale au crescut cu aproape 14%, de la 3,45 miliarde la 3,93 miliarde de lei, fiind de aproape 15 ori mai mari decât capitalurile proprii, de 266,4 milioane de lei. Activele circulante au urcat la 3,42 miliarde de lei, dar rămâneau sub nivelul datoriilor totale.

Peste 3.500 de salariați

Numărul mediu de salariați a crescut de la 3.796 la 3.924. VARD Tulcea este specializat în construcția corpurilor de navă și echiparea preliminară, dar poate livra și nave complet echipate. Șantierul din Brăila, cu o tradiție de peste 80 de ani, construiește corpuri și nave parțial sau integral echipate. Capacitatea sa de lansare a fost dublată la 6.000 de tone în urma unui program de modernizare, potrivit VARD.

VARD Shipyards Romania este controlată în proporție de 97,1057% de VARD RO Holding SRL, iar VARD Group AS din Norvegia deține direct 2,8943%, conform datelor platformei ListaFirme.ro. Grupul VARD are peste 7.000 de angajați și șantiere în Norvegia, România, Brazilia și Vietnam.

La rândul său, VARD este controlat de grupul italian Fincantieri, care a raportat pentru 2025 venituri de 9,19 miliarde de euro și un profit net de 117 milioane de euro, potrivit rezultatelor oficiale ale grupului.