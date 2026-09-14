Taxa pe kilometru pentru camioane intră în vigoare de la 1 octombrie

Publicat la 14.09.2026, 11:59:11

Vine o nouă taxă care poate schimba calculele transportatorilor și, la final, nota de plată a românilor. De la 1 octombrie 2026, camioanele de peste 3,5 tone vor intra în sistemul TollRo, iar taxa rutieră va fi calculată în funcție de kilometrii parcurși. Patronii din transporturi cer însă statului să demonstreze înainte că sistemul funcționează. România îl pornește în octombrie, dar interoperabilitatea cu sistemele europene este programată abia pentru ianuarie 2027.

Camioanele intră la „taxă pe kilometru” de la 1 octombrie. Coșmarul transportatorilor- va costa fiecare drum, iar sistemul nici măcar nu este complet interoperabil.

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) trage un semnal de alarmă și cere autorităților să nu trateze lansarea sistemului ca pe o simplă schimbare informatică.

Iar pentru firmele de transport care fac zilnic sute de kilometri, diferența nu este deloc una de neglijat.

Pentru transportatorii români, 1 octombrie vine cu o schimbare importantă. Camioanele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor fi taxate prin noul sistem TollRo. Nu va mai conta doar faptul că un camion folosește drumurile României, ci cât merge, pe unde merge și ce tip de vehicul este. Calculul va ține cont de distanță, categoria drumului, masa maximă autorizată și norma de poluare EURO. Cu cât camionul rulează mai mult, cu atât factura poate crește.

Nu se va mai percepe taxa fixă La camion, fiecare kilometru începe să coste

Organizația vrea să știe dacă toate mecanismele sunt pregătite pentru momentul în care taxa devine obligatorie. Mai precis, cine furnizează echipamentele, cum se plătește, ce se întâmplă când aplicația nu funcționează și cine suportă consecințele unei erori tehnice? Pentru că un camion care stă nu produce bani. Iar dacă șoferul pierde timp pentru că sistemul nu înregistrează corect o rută sau plata nu poate fi făcută, problema se transformă rapid într-un cost pentru companie.

Sistemul european vine abia în ianuarie

Aici apare partea care îi îngrijorează pe transportatori. TollRo ar trebui să fie aplicat de la 1 octombrie 2026. Interoperabilitatea europeană prin SETRE/EETS este însă programată pentru 15 ianuarie 2027. Așadar, România pornește noul mecanism de taxare înainte ca legătura cu sistemele similare din celelalte state UE să fie operațională. CONAF consideră că perioada de aproape trei luni dintre cele două momente poate genera probleme administrative și operaționale.

„Problema TollRo este ordinea în care statul face lucrurile”, spune Cristina Chiriac, președinte fondator al CONAF, care atrage atenția că, la 11 septembrie, Registrul Național Electronic RoSETRE nu afișa furnizori SETRE sau furnizori principali de servicii înregistrați.

În perioada de tranziție sunt prevăzute trei variante. Transportatorii pot utiliza un furnizor SETRo și echipamente de bord, pot cumpăra un tichet de rută înainte de deplasare sau pot folosi aplicația mobilă CNAIR pentru vehiculele înmatriculate în România. Dar CONAF vrea să știe dacă aceste soluții vor fi efectiv funcționale și disponibile la 1 octombrie.

Ce se întâmplă dacă aplicația pică-cine plătește eroarea sistemului?

Aceasta este una dintre întrebările la care transportatorii vor răspuns înainte de prima zi de aplicare. Să presupunem că un camion trebuie să plece la drum, dar sistemul nu funcționează. Plata nu se înregistrează. Ruta nu este declarată corect. Echipamentul de bord are o problemă sau conexiunea cade.

CONAF cere stabilirea unei proceduri clare pentru astfel de cazuri, mai ales atunci când problema tehnică nu este provocată de transportator. Organizația avertizează că riscurile nu înseamnă doar eventuale blocaje ale camioanelor. Pot apărea timp pierdut, erori de configurare, probleme de conectivitate și întârzieri în rezolvarea incidentelor. Nota de plată poate ajunge, în cele din urmă, la supermarket

Camionul duce marfa de la fabrică la depozit, de la fermă la procesator, de la depozit la magazin și de la producător la exportator. Dacă transportul se scumpește, companiile vor trebui să decidă dacă absorb costul sau îl transferă în tarife.