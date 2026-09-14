România, exemplul cu care Mercedes își sperie angajații germani. O oră de muncă la Cugir costă cu 81,7% mai puțin

Publicat la 14.09.2026, 12:40:00

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România a ajuns argument de negociere în disputa dintre Mercedes-Benz și angajații săi din Germania. O prezentare internă a gigantului auto arată că o oră de muncă la unitatea din Cugir ori Sebeș ar costa cu 81,7% mai puțin decât în fabricile germane. Diferența uriașă pune și mai multă presiune pe salariații Mercedes din Germania, cărora compania le-ar cere să lucreze cinci ore în plus pe săptămână fără o majorare corespunzătoare a salariilor. Pentru un producător auto care numără costurile până la ultimul euro, România arată foarte bine pe Excel. Atât de bine încât fabrica Mercedes din Cugir a ajuns să fie prezentată angajaților din Germania drept exemplu pentru diferențele uriașe de cost dintre Vestul și Estul Europei. Potrivit unei prezentări interne relatate de presa germană, costul unei ore lucrate la Cugir ar fi cu 81,7% mai mic decât în unitățile Mercedes din Germania. Și România nu este singurul concurent ieftin din Est. Avantajul de cost indicat de Mercedes ar fi de 75% în Ungaria și de 76,5% în Polonia. Important de precizat: cifrele reprezintă comparații interne făcute de Mercedes între propriile sale locații și nu statistici oficiale privind costul mediu al muncii din România, Germania, Polonia sau Ungaria. Cugirul arată cât de scump a devenit să produci în Germania

Dincolo de procente, mesajul transmis de Mercedes propriilor angajați este greu de ignorat. Compania consideră că fabricile germane au costuri prea mari în raport cu alternativele disponibile în Europa de Est, în condițiile unei productivități comparabile. Mercedes susține că vrea să păstreze producția și locurile de muncă din Germania, însă cere în schimb îmbunătățirea productivității și reducerea presiunii costurilor. În plus, Mercedes ar vrea 40 de ore de muncă în loc de 35. Potrivit informațiilor publicate de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mercedes ar solicita extinderea săptămânii de lucru de la 35 la 40 de ore. Problema pentru salariați este că cele cinci ore suplimentare nu ar veni cu o creștere proporțională a salariului. Sindicatul IG Metall respinge categoric varianta. Calculul sindicaliștilor este simplu: cinci ore suplimentare lucrate pentru aceiași bani ar echivala cu o reducere importantă a remunerației raportate la timpul petrecut la serviciu. „Cinci ore suplimentare de muncă neplătite ar însemna o reducere salarială de 20% în total”, susține un reprezentant IG Metall.

Spaima angajaților germani, se rezumă la întrebarea- dacă nu acceptăm, producția pleacă în Est? Aici comparația cu România capătă o greutate mult mai mare. Presa germană scrie că, în eventualitatea în care negocierile cu sindicatele și reprezentanții angajaților eșuează, printre scenariile discutate s-ar afla inclusiv închiderea unei fabrici din Germania și extinderea capacităților din Europa de Est. Nu există însă, în acest moment, o decizie privind închiderea unei anumite unități. În plus, angajații Mercedes din Germania beneficiază de garanții privind locurile de muncă până în 2035. Chiar și așa, simpla comparație dintre costurile din Germania și cele din România, Ungaria ori Polonia este suficientă pentru a arăta direcția în care se uită industria auto europeană atunci când caută economii. Ungaria primește un miliard de euro. Și România primește peste 100 de milioane de euro

Mercedes nu se limitează la prezentări PowerPoint despre avantajele Europei de Est. Compania investește masiv în regiune. Fabrica Mercedes din Kecskemet, Ungaria, se află într-un amplu proces de dezvoltare, investițiile fiind estimate la aproximativ un miliard de euro. Suprafața unității ar urma să crească de la aproximativ două milioane la 4,4 milioane de metri pătrați, iar aici este produsă, printre altele, noua generație electrică a Clasei C. Cu alte cuvinte, Europa de Est nu mai este doar alternativa ieftină de pe hârtie. Primește investiții și capacități industriale importante. Cugirul nu apare întâmplător în calculele Mercedes. Grupul are planuri importante și pentru platforma industrială din județul Alba. În urma unei investiții de peste 100 de milioane de euro, aici urmează să fie produsă unitatea de propulsie destinată noului Mercedes-Benz GLC electric. Pentru România, investiția confirmă importanța tot mai mare pe care producția locală o are în rețeaua industrială a constructorului german. Pentru salariații din Germania însă, aceeași investiție poate fi privită dintr-un unghi mult mai puțin confortabil: un exemplu concret că Mercedes are alternative de producție în țări unde costurile sunt considerabil mai mici. Mercedes are și problema China-vânzările au scăzut cu 30% Presiunea pentru reducerea costurilor vine într-un moment dificil pentru constructor. Mercedes-Benz a raportat pentru trimestrul al doilea din 2026 venituri de 32,1 miliarde de euro la nivel de grup. În divizia Mercedes-Benz Cars, profitul operațional ajustat a coborât la 909 milioane de euro. Și mai îngrijorătoare pentru companie este evoluția Chinei, una dintre cele mai importante piețe auto ale lumii. În acest context, compania spune că vrea să accelereze măsurile pentru creșterea productivității, cu un accent special asupra operațiunilor din Germania. România, din „țară cu mâna de lucru ieftină” în avantaj industrial.