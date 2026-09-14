România, cel mai ieftin loc din Europa pentru industria auto

Publicat la 14.09.2026, 13:24:00

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O cifră prezentată angajaților Mercedes din Germania scoate în evidență diferența uriașă dintre costurile de producție din fabricile grupului. Pentru o oră de muncă la unitatea din Cugir, România, compania indică un avantaj de cost de 81,7% față de fabricile sale din Germania. În cazul Ungariei, avantajul menționat este de 75%, iar pentru Polonia de 76,5%. Procentele apar în slide-uri pe care managementul Mercedes le-ar fi prezentat în cadrul unei adunări a angajaților, potrivit publicației germane WirtschaftsWoche. Este vorba despre o comparație internă realizată la nivelul grupului Mercedes-Benz, nu despre un studiu independent privind costurile cu forța de muncă din cele trei țări. Cugirul, cu un avantaj de cost de peste 80% Cifra referitoare la România este cea mai spectaculoasă. Mercedes indică pentru o oră de muncă la Cugir un avantaj de cost de 81,7% comparativ cu unitățile din Germania, la un nivel de productivitate considerat comparabil în analiza internă a companiei. Pentru Polonia, diferența indicată de grup este de 76,5%, iar pentru Ungaria de 75%.

Mesajul transmis de management angajaților germani este dificil de ignorat: fabricile din Germania au costuri mult mai mari, iar compania consideră că productivitatea trebuie să crească pentru ca aceste unități să rămână competitive. Mercedes susține în același timp că dorește să păstreze fabricile și locurile de muncă din Germania. Condiția este însă îmbunătățirea productivității și reducerea presiunii exercitate de costurile de producție. Mercedes cere 40 de ore de muncă Presiunea se reflectă deja în negocierile cu reprezentanții angajaților. Potrivit informațiilor obținute de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mercedes ar dori ca săptămâna de lucru în Germania să fie extinsă de la 35 la 40 de ore, fără o creștere corespunzătoare a salariilor.

Sindicatul IG Metall respinge solicitarea. Reprezentanții angajaților susțin că cinci ore suplimentare de muncă fără plata aferentă ar echivala, în practică, cu o reducere de aproximativ 20% a remunerației raportate la ora de muncă. Miza este cu atât mai mare cu cât, în cazul respingerii solicitării de către consiliul angajaților și sindicat, compania ar fi prezentat inclusiv scenariul închiderii unei fabrici din Germania și transferării unei părți din capacitatea de producție către Europa de Est. Până în prezent, nu a fost luată însă nicio decizie privind închiderea unei anumite fabrici. În plus, angajații Mercedes din Germania beneficiază de o garanție privind menținerea locurilor de muncă până în 2035. Ungaria primește investiții de un miliard de euro În timp ce fabricile germane sunt puse sub presiunea reducerii costurilor, Mercedes își extinde operațiunile din Europa Centrală și de Est. La Kecskemét, în Ungaria, compania investește aproximativ un miliard de euro. Suprafața fabricii urmează să crească de la aproximativ două milioane la 4,4 milioane de metri pătrați. Unitatea produce, printre altele, noua Clasă C electrică și urmează să colaboreze mai strâns cu fabricile din Germania prin conexiuni flexibile de producție. Strategia arată cum încearcă Mercedes să combine capacitățile industriale existente în Germania cu avantajele de cost ale unităților din Europa Centrală și de Est. China pune presiune pe Mercedes Problemele grupului nu se limitează însă la costurile de producție din Germania. Mercedes se confruntă și cu presiuni pe una dintre cele mai importante piețe auto din lume: China. În raportul financiar publicat la 28 iulie 2026, Mercedes-Benz indică venituri de 32,1 miliarde de euro la nivel de grup în trimestrul al doilea. La divizia Mercedes-Benz Cars, profitul operațional ajustat a coborât la 909 milioane de euro, în timp ce vânzările din China au scăzut cu 30%. În acest context, compania a intensificat programul de creștere a productivității, cu un accent deosebit pe operațiunile din Germania. Pentru angajații germani, comparația cu Europa de Est transformă însă problema productivității într-una mult mai concretă. Dacă o oră de muncă la Cugir este evaluată intern ca fiind cu 81,7% mai ieftină decât în Germania, presiunea asupra fabricilor germane nu mai vine doar din Asia sau din concurența globală, ci și din interiorul Europei. Iar întrebarea care se pune acum nu este dacă Mercedes va utiliza diferențele de cost dintre fabricile sale, ci cât de mult va schimba această strategie harta producției companiei în Europa.