Nicușor Dan, despre cooperarea militară cu Finlanda: România și Finlanda merg pe F-35

Președintele Nicușor Dan spune că România și Finlanda au tot mai multe puncte comune în ceea ce privește apărarea flancului nordic și estic al NATO, în special în domeniul aviației militare. Șeful statului a vizitat baza Lapland Air Wing din Rovaniemi, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice, și a subliniat că cele două țări se află la extremitățile aceluiași flanc aliat.
„Rovaniemi și bazele aeriene ale României se află la extremitățile opuse ale aceluiași flanc, dar parcursurile noastre converg”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.
Finlanda introduce F-35, România urmează aceeași direcție
Unul dintre principalele puncte de interes pentru președintele român a fost tranziția către avioanele de luptă F-35.
Baza aeriană din Rovaniemi va fi prima din Finlanda care va introduce aeronavele F-35 în serviciu. România are, la rândul său, planuri pentru trecerea în anii următori de la flota de F-16 la avioane F-35.
Nicușor Dan consideră că experiența finlandeză poate fi importantă pentru România, pe măsură ce țara noastră își pregătește propria tranziție către noua generație de avioane de luptă.
„Avem multe de învățat unii de la ceilalți, de la pregătirea piloților și infrastructura bazelor aeriene, până la mentenanță și producția industrială”, a afirmat președintele.
România vrea să aprofundeze cooperarea
Vizita de la Rovaniemi a fost prezentată de Nicușor Dan și ca o oportunitate pentru dezvoltarea cooperării militare dintre România și Finlanda.
Cele două țări au experiențe diferite, dar se confruntă cu provocări similare în cadrul NATO, într-un context european în care apărarea flancurilor nordic și estic a devenit o prioritate strategică.
Președintele a apreciat profesionalismul Forțelor Aeriene finlandeze și a transmis că România își dorește o cooperare mai strânsă în domenii precum pregătirea personalului, infrastructura militară, mentenanța aeronavelor și dezvoltarea industriei de apărare.
„Puterea aeriană este una dintre cele mai clare expresii ale solidarității europene și aliate, din Arctica până la Marea Neagră”, a transmis Nicușor Dan.
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