Nicușor Dan, despre cooperarea militară cu Finlanda: România și Finlanda merg pe F-35

Publicat la 14.09.2026, 13:12:07

Președintele Nicușor Dan spune că România și Finlanda au tot mai multe puncte comune în ceea ce privește apărarea flancului nordic și estic al NATO, în special în domeniul aviației militare. Șeful statului a vizitat baza Lapland Air Wing din Rovaniemi, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice, și a subliniat că cele două țări se află la extremitățile aceluiași flanc aliat.

„Rovaniemi și bazele aeriene ale României se află la extremitățile opuse ale aceluiași flanc, dar parcursurile noastre converg”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Finlanda introduce F-35, România urmează aceeași direcție

Unul dintre principalele puncte de interes pentru președintele român a fost tranziția către avioanele de luptă F-35.

Baza aeriană din Rovaniemi va fi prima din Finlanda care va introduce aeronavele F-35 în serviciu. România are, la rândul său, planuri pentru trecerea în anii următori de la flota de F-16 la avioane F-35.