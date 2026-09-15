Operatorii feroviari privați, afaceri de 738 mil. lei în 2025

Publicat la 15.09.2026, 19:02:00

Softrans a raportat un câștig net de 1,41 milioane de lei, iar Astra Trans Carpatic a obținut un profit de aproximativ 784.000 de lei. Celelalte companii au înregistrat pierderi, cea mai dificilă situație fiind consemnată în cazul Regio Călători.

Regio Călători, Transferoviar Călători, InterRegional Călători, Softrans, Astra Trans Carpatic și Ferotrafic TFI au avut împreună 1.676 de salariați în 2025, potrivit unei analize publicate de NewsCenter.ro .

Compania a generat astfel aproximativ 83% din pierderea cumulată a transportatorilor privați. Datoriile sale au urcat la 40,38 milioane de lei, iar capitalurile proprii au devenit negative, ajungând la minus 17,97 milioane de lei.

Regio Călători, cel mai mare operator privat după cifra de afaceri, a raportat venituri de 299,05 milioane de lei, în scădere cu 5,1% față de 2024. Profitul de 12,05 milioane de lei din anul anterior s-a transformat într-o pierdere de 32,66 milioane de lei.

Transferoviar Călători, al doilea operator privat ca dimensiune, a avut afaceri de 223,85 milioane de lei. Compania a trecut, la rândul său, de la un profit de 13,29 milioane de lei în 2024 la o pierdere de 8,35 milioane de lei în 2025. Datoriile au ajuns la 105,66 milioane de lei, reprezentând aproape jumătate din totalul obligațiilor financiare raportate de operatorii privați.

InterRegional Călători și-a majorat cifra de afaceri cu 4%, până la 141,44 milioane de lei, dar a înregistrat o pierdere de aproximativ 230.000 de lei. Softrans a avut afaceri de 44,49 milioane de lei, iar Astra Trans Carpatic a raportat 29,29 milioane de lei.

Ferotrafic TFI, companie care a început să transporte pasageri între București și Suceava în 2026, nu realizase venituri comerciale în anul precedent și a raportat o pierdere de 157.127 de lei.

CFR Călători controlează peste 81% din afacerile pieței

Comparativ cu transportatorii privați, CFR Călători rămâne de peste patru ori mai mare după cifra de afaceri și de peste șase ori după numărul salariaților. Dintr-o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 3,98 miliarde de lei, compania de stat concentrează 81,4%, iar operatorii privați dețin 18,6%.

Raportul se schimbă atunci când este analizat volumul curselor. Ultimele date comparative complete, aferente anului 2024, arată că CFR Călători a realizat 46,77 milioane de tren-kilometri, iar companiile private, împreună, 16,87 milioane de tren-kilometri. Operatorul de stat avea astfel o cotă de 73,5%, iar privații de 26,5%.

Diferența dintre cota calculată după curse și cea determinată pe baza afacerilor poate fi explicată prin faptul că numeroși operatori privați efectuează trasee regionale mai scurte, arată analiza NewsCenter.ro.

Transportatorii privați au obținut, în medie, venituri de aproximativ 440.400 de lei pentru fiecare salariat, cu 38,5% peste nivelul de aproape 318.000 de lei înregistrat de CFR Călători. Indicatorul nu reflectă însă direct numărul pasagerilor sau calitatea serviciilor, fiind influențat de lungimea rutelor, structura curselor și modul de contabilizare a compensațiilor publice.

La profitabilitate, privații stau mai slab

Pierderea cumulată a acestora reprezintă 5,3% din cifra de afaceri, față de o marjă negativă de 1,34% în cazul CFR Călători. Compania de stat a încheiat anul cu o pierdere de 43,4 milioane de lei, cu numai 4,2 milioane de lei peste rezultatul negativ cumulat al celor șase concurenți privați.

CFR Călători avea însă datorii de 1,295 miliarde de lei și 10.192 de salariați în 2025. Operatorii privați cumulau datorii de aproximativ 213,6 milioane de lei, iar primele trei companii – Regio Călători, Transferoviar Călători și InterRegional Călători – generau aproape 90% din afacerile întregului segment privat.