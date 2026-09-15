Zece reguli pentru prosumatorii care vor până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare

Publicat la 15.09.2026, 14:08:27

Programul are caracter multianual, se aplică la nivel național și este finanțat din Fondul pentru mediu, din veniturile obținute prin scoaterea la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Publicarea ordinului nu înseamnă însă că înscrierile au început. Bugetul, calendarul sesiunii și data deschiderii aplicației urmează să fie stabilite și anunțate de AFM.

Ordinul ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.904 din 11 septembrie 2026, semnat de Diana-Anda Buzoianu, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 14 septembrie 2026. Actul aprobă ghidul programului prin care Administrația Fondului pentru Mediu va finanța instalarea bateriilor destinate stocării energiei regenerabile produse de prosumatori. Scopul este creșterea consumului propriu, stocarea surplusului și livrarea în rețeaua națională a energiei care nu este utilizată.

AFM va acoperi cel mult 75% din valoarea totală a proiectului, fără ca ajutorul să depășească 15.000 de lei, TVA inclusă. Beneficiarul trebuie să suporte din fonduri proprii minimum 25% din investiție, precum și toate costurile care depășesc plafonul acceptat de program. Finanțarea aprobată nu poate fi majorată ulterior.

2. Beneficiarii trebuie să fie persoane fizice și prosumatori

Programul este destinat persoanelor fizice care au deja calitatea de prosumator. Solicitantul trebuie să dețină un sistem de producere a energiei din surse regenerabile și documentele care confirmă racordarea la rețea. În cadrul unei sesiuni, o persoană se poate înscrie o singură dată și poate cere bani pentru un singur sistem de stocare.

3. Bateria trebuie să aibă cel puțin 10 kWh

Sistemul cumpărat trebuie să aibă o capacitate minimă de stocare de 10 kWh, să fie nou și compatibil cu instalația fotovoltaică existentă. Bateria trebuie să deservească exclusiv locul de consum și de producere pentru care prosumatorul solicită finanțarea și să permită încărcarea automată din surplusul de energie produs.

4. Acumulatorii cu plumb nu sunt acceptați

Sunt eligibile sistemele care folosesc tehnologii Li-Ion, LiFePO4, Na-Ion sau alte tehnologii echivalente care nu conțin plumb. Acumulatorii cu plumb-acid sunt excluși, indiferent de soluția constructivă. Sistemul trebuie să aibă o garanție de minimum cinci ani, să asigure cel puțin 5.000 de cicluri de încărcare-descărcare și să fie prevăzut cu un sistem BMS pentru protejarea și controlarea bateriei.

5. Costul eligibil este plafonat la 1.500 de lei/kWh

Standardul maxim acceptat de AFM este de 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate instalată, TVA inclusă. Sunt eligibile achiziția bateriei, montajul, punerea în funcțiune și TVA aferentă. Partea care depășește plafonul va fi plătită de beneficiar și va fi inclusă în contribuția sa proprie.

Dacă instalația fotovoltaică nu are invertor hibrid, acesta poate fi montat până la punerea în funcțiune a bateriei. Costurile invertorului, ale instalării și ale punerii sale în funcțiune nu sunt însă eligibile și trebuie suportate integral de beneficiar.

6. Sunt decontate numai cheltuielile făcute după aprobarea proiectului

AFM nu va finanța achiziții, lucrări sau plăți efectuate înainte de aprobarea cererii. Instituția nu acordă avansuri și nu achită facturi de avans. Dacă o cheltuială este declarată neeligibilă, aceasta nu va fi decontată sau va fi recuperată de la beneficiar ori de la instalator, în funcție de cine este responsabil.

7. Solicitanții nu trebuie să aibă datorii la stat

La înscriere, prosumatorul trebuie să nu aibă obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local. Pentru aceleași cheltuieli nu poate fi obținută o altă finanțare publică. Dacă la adresa proiectului se desfășoară activități economice sau profesionale, consumul aferent acestora trebuie să fie contorizat separat de consumul casnic.

Dosarul va cuprinde, între altele, cererea de finanțare, actul de identitate, certificatele fiscale, contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură de energie electrică emisă cu cel mult șase luni înaintea înscrierii.

8. Proiectele nu vor fi finanțate după principiul „primul venit”

Fiecare proiect poate primi maximum 100 de puncte. Până la 50 de puncte se acordă în funcție de valoarea contribuției proprii, iar alte 50 de puncte în funcție de capacitatea bateriei. Pentru capacitate se acordă 2,5 puncte/kWh, punctajul maxim fiind atins la 20 kWh.

Proiectele sunt selectate în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita bugetului sesiunii. La egalitate contează, în această ordine, contribuția proprie, capacitatea bateriei și data și ora înscrierii. Proiectele rămase fără finanțare din cauza epuizării bugetului nu sunt transferate automat într-o sesiune viitoare.

9. Instalatorul trebuie ales în maximum 90 de zile

După publicarea listei solicitanților aprobați, beneficiarul are 90 de zile pentru a selecta în aplicație un instalator validat de AFM. Dacă nu face alegerea în acest interval, se consideră că a renunțat la finanțare. Instalatorul trebuie să preia beneficiarul în maximum cinci zile; în caz contrar, acesta poate alege o altă firmă.

Lucrările nu pot fi subcontractate. Instalatorul trebuie să fie autorizat, să aibă codul CAEN 4321 și un atestat ANRE corespunzător, cu o vechime de minimum 12 luni la data înscrierii în program.

10. Montarea trebuie finalizată, în principiu, într-un an

Bateria trebuie montată și pusă în funcțiune în cel mult 12 luni de la publicarea listei beneficiarilor aprobați. Termenul poate ajunge la 18 luni dacă investiția a fost realizată, iar beneficiarul a solicitat la timp actualizarea certificatului de racordare.

După instalare, operatorul de distribuție trebuie să emită un certificat de racordare actualizat, în care să fie înscrisă capacitatea bateriei. Proiectul va fi monitorizat timp de un an, perioadă în care beneficiarul trebuie să mențină sistemul în funcțiune, să permită verificările AFM și să restituie finanțarea dacă banii au fost obținuți sau utilizați nelegal.