Catalogul digital intră în școlile din Sectorul 3. Părinții află prin SMS ce notă primește copilul sau când chiulește de la ore

Publicat la 15.09.2026, 11:50:58

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Catalogul pe hârtie intră în istorie. Își face loc tehnologia și în școli, iar unitățile de învățământ din Sectorul 3 al Capitalei sunt primele care implementează proiectul digital. Toate cele 70 de școli și licee publice din sectorul 3 intră într-un program pilot prin care notele și absențele elevilor pot fi urmărite online, iar părinții primesc notificări prin SMS și e-mail. Pentru părinți, schimbarea pune capăt uneia dintre cele mai vechi necunoscute din viața de elev: „Ce notă ai luat?” Prin programul eCatalog, părinții află direct pe telefon când copilul primește o notă, când acumulează o absență sau când apar probleme legate de rezultatele școlare. Practic, catalogul digital îi ține pe părinți la curent cu activitatea școlară a copiilor, fără să mai fie nevoie să aștepte ședința cu părinții sau să obțină informațiile direct de la elev. Părinții primesc un cod unic de acces

Fiecare părinte primește un cod unic de înregistrare, pe care îl folosește pentru a avea acces la informațiile despre situația școlară a copilului. Pentru utilizarea platformei, părinții își creează un cont în care introduc numărul de telefon și adresa de e-mail. Din acel moment, sistemul poate transmite automat informațiile importante referitoare la activitatea elevului. Astfel, o notă nouă sau o absență nu mai rămâne neobservată până la următoarea întâlnire dintre profesor și părinte. Nota intră în telefonul părinților Unul dintre principalele avantaje ale catalogului electronic este rapiditatea cu care circulă informația. Atunci când profesorul introduce o notă sau marchează o absență, părintele poate fi informat prin SMS și e-mail. „Se loghează pe site... din momentul acela va primi SMS și email cu datele copilului”, explică Nelu Stanciu, directorul executiv al companiei care a realizat softul. Platforma poate fi accesată de pe telefon, laptop sau tabletă, astfel încât părinții să poată verifica situația școlară a copilului indiferent unde se află. Pentru elevi, noul sistem vine însă și cu o consecință mai puțin plăcută: părinții află mult mai repede ce se întâmplă la școală. O notă mică nu mai poate fi „uitată” strategic până la finalul semestrului, iar absențele nu mai sunt atât de ușor de ascuns. Catalogul clasic nu dispare complet

Chiar dacă activitatea de zi cu zi se mută în mediul electronic, catalogul tipărit nu dispare definitiv. La finalul semestrului, situațiile școlare trebuie tipărite și arhivate, potrivit procedurilor administrative. Prin urmare, hârtia își păstrează încă un rol, chiar dacă informațiile sunt introduse și consultate în principal în format digital. Pentru profesori, sistemul înseamnă o nouă modalitate de gestionare a situației școlare, iar pentru părinți, acces rapid la informații care până acum erau disponibile în principal prin intermediul școlii. Autoritățile se așteaptă la mai puține absențe Unul dintre obiectivele proiectului este reducerea absenteismului școlar. Logica este simplă- dacă părintele primește rapid un SMS atunci când copilul lipsește de la o oră, poate afla imediat ce s-a întâmplat și poate interveni. Autoritățile au la dispoziție și un exemplu din Timișoara, unde implementarea unui sistem similar a dus la înjumătățirea numărului de ore chiulite. Prin urmare, catalogul digital nu este văzut doar ca o soluție pentru modernizarea administrației școlare, ci și ca un instrument prin care familia poate fi implicată mai rapid atunci când apar probleme.