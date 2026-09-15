Oficial, Apple TV este disponibil în România. Cât costă abonamentul și ce ofertă „limitată” pregătește compania

Publicat la 15.09.2026, 10:46:00

Apple TV este disponibil oficial și în România, începând din 14 septembrie. Compania americană a anunțat extinderea serviciului de streaming și pe piața românească, oferind acces la producții Apple Original, filme, seriale, documentare și programe pentru copii și familie. Lansat la nivel global în 2019, Apple TV a ajuns între timp pe mai mult de un miliard de ecrane, iar serviciul este disponibil în peste 100 de țări și regiuni. Pentru utilizatorii din România, lansarea aduce și o noutate importantă: Apple TV poate fi accesat oficial prin aplicația Apple TV, inclusiv de pe dispozitive și televizoare compatibile.

Abonamentul Apple TV are, în România, un preț de 39,99 de lei pe lună. Cei care preferă plata anuală pot opta pentru un abonament de 349 de lei pe an. Pentru noii abonați există și o perioadă gratuită de testare. Apple oferă șapte zile de acces gratuit, înainte de începerea plății abonamentului. Abonarea se poate face direct din aplicația Apple TV sau prin intermediul site-ului oficial al serviciului ( Apple TV)

Persoanele care achiziționează și activează un iPhone, iPad, Apple TV 4K sau Mac nou pot primi gratuit trei luni de Apple TV. Oferta este valabilă pentru dispozitivele eligibile și reprezintă o variantă prin care compania încearcă să atragă utilizatorii care intră pentru prima dată în ecosistemul său de streaming. Platforma pune la dispoziția abonaților o selecție de producții Apple Original, iar compania anunță lansări noi în fiecare săptămână. Printre titlurile promovate de Apple se numără serialele „The Studio”, „Ted Lasso” și „Widow’s Bay”, producții care au primit numeroase distincții și nominalizări. În oferta serviciului se află și „Severance”, unul dintre cele mai cunoscute seriale Apple, precum și „Pluribus”, prezentat de companie drept cea mai vizionată dramă Apple. La capitolul filme, utilizatorii pot găsi „CODA”, producția care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film, dar și „F1”, filmul dedicat lumii Formulei 1, care a primit, la rândul său, un Oscar și a devenit cel mai profitabil film sportiv din toate timpurile, potrivit Apple.

Peste 900 de premii pentru producțiile Apple Original

Apple susține că filmele, serialele și documentarele sale originale au obținut până acum peste 900 de premii și au primit peste 3.800 de nominalizări. Strategia companiei este diferită de cea a platformelor care se bazează în principal pe un volum foarte mare de conținut. Apple pune accentul pe producții originale și pe lansarea constantă a unor titluri noi. Pentru publicul român, disponibilitatea oficială a serviciului înseamnă că aceste producții pot fi accesate acum direct prin oferta Apple TV, fără soluții alternative pentru utilizatorii aflați în România.

Apple TV nu este limitat la dispozitivele produse de Apple

Aplicația Apple TV este disponibilă pe iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K și Apple Vision Pro, dar și pe numeroase televizoare smart și dispozitive de streaming. Apple menționează compatibilitatea cu televizoare de la producători precum Samsung, LG, Sony și TCL, precum și cu dispozitive Roku și Amazon Fire TV. Serviciul poate fi accesat și prin Chromecast cu Google TV și pe consolele PlayStation și Xbox. Pentru cei care preferă vizionarea direct din browser, Apple TV poate fi accesat și online. Extinderea Apple în România vine într-un moment în care compania americană pregătește și o ofensivă mai amplă pe piața dispozitivelor pentru locuințe inteligente. Apple lucrează la un nou dispozitiv de smart home, despre care surse citate de presa internațională susțin că ar putea fi lansat începând din luna octombrie. Compania ar pregăti, de fapt, două variante ale noului produs. Prima ar avea o bază pentru așezarea pe masă, deasupra căreia va fi amplasat un ecran. Dispozitivul ar putea fi utilizat pentru controlul locuinței, accesarea aplicațiilor și widgeturilor și interacțiunea cu Siri. A doua versiune ar putea fi montată pe perete cu ajutorul unui sistem magnetic și ar urma să aibă un ecran de aproximativ 7 inch.