Cum reduci factura la energie înainte de venirea iernii

Publicat la 15.09.2026, 06:01:00

Dacă te întrebi cum reduc factura la energie , începe cu lucrurile care au cel mai mare impact: temperatura din casă, pierderile de căldură, modul în care folosești încălzirea și eficiența aparatelor electrice.

Odată cu apropierea sezonului rece, consumul de energie al locuinței crește, iar factura poate deveni una dintre cele mai mari cheltuieli lunare. Vestea bună este că nu este nevoie să renunți la confort pentru a consuma mai puțin. Câteva măsuri aplicate din timp pot reduce pierderile de energie și pot face încălzirea locuinței mai eficientă.

Important: evită variațiile extreme și oprirea completă a încălzirii pentru perioade scurte. În multe situații, este mai eficient să reduci temperatura decât să lași locuința să se răcească foarte mult și apoi să consumi suplimentar pentru a o încălzi.

Este utilă și programarea încălzirii în funcție de rutina familiei. Dacă locuința rămâne goală câteva ore pe zi, nu este eficient să fie menținută permanent la aceeași temperatură ca atunci când toată lumea este acasă.

În camerele folosite frecvent, o temperatură confortabilă poate fi suficientă, fără a încălzi excesiv locuința. În spațiile utilizate mai rar, temperatura poate fi setată mai jos.

Una dintre cele mai simple metode de a reduce consumul este ajustarea temperaturii interioare. Chiar și o scădere moderată a temperaturii poate însemna un consum mai mic de energie pentru încălzire.

2. Verifică pe unde se pierde căldura

O locuință bine încălzită nu înseamnă neapărat și una eficientă. Dacă aerul rece pătrunde prin ferestre, uși sau alte zone neetanșe, sistemul de încălzire va trebui să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura dorită.

Înainte de iarnă, verifică:

garniturile ferestrelor și ușilor;

spațiile de sub uși;

tâmplăria deteriorată;

zonele din jurul ferestrelor;

eventualele fisuri sau puncte prin care pătrunde aer rece.

Soluțiile simple, precum înlocuirea garniturilor uzate sau montarea unor elemente de etanșare, pot fi mai ieftine decât intervențiile majore și pot reduce pierderile de căldură.

3. Nu ignora izolarea locuinței

Dacă locuința pierde rapid căldura, reducerea consumului devine dificilă indiferent cât de atent folosești aparatele.

Izolația pereților, a acoperișului sau a planșeului poate avea un impact important pe termen lung. În funcție de tipul construcției, pierderile pot apărea prin mai multe zone ale anvelopei clădirii, iar o evaluare energetică poate ajuta la identificarea celor mai problematice puncte.

Dacă nu este momentul pentru o renovare amplă, începe cu intervențiile care rezolvă pierderile evidente. O locuință mai bine izolată păstrează mai mult timp căldura și necesită mai puțină energie pentru menținerea temperaturii.

4. Folosește eficient caloriferele și sistemul de încălzire

Pentru un consum eficient, căldura trebuie să poată circula liber în încăpere. Evită să blochezi caloriferele cu mobilier, perdele groase sau alte obiecte.

Înainte de sezonul rece, este recomandat să verifici și starea sistemului de încălzire. Dacă instalația sau echipamentul nu funcționează corect, poate consuma mai mult pentru a obține același nivel de confort.

În cazul centralelor și al altor sisteme care necesită mentenanță, verificarea periodică făcută de personal autorizat poate contribui atât la eficiență, cât și la siguranță.

5. Nu încălzi inutil camerele nefolosite

Dacă ai camere care sunt folosite rar, nu este necesar să le menții la aceeași temperatură ca pe cele în care petreci cea mai mare parte a timpului.

Închiderea ușilor între camere poate ajuta la păstrarea temperaturii în spațiile încălzite, iar reglarea individuală a temperaturii, acolo unde instalația permite, oferă un control mai bun asupra consumului.

Ideea nu este să transformi locuința într-un spațiu rece, ci să eviți consumul pentru încălzirea unor zone care nu sunt folosite.

6. Folosește mai inteligent aparatele electrice

Încălzirea nu este singurul element care influențează factura. Electrocasnicele și electronicele pot contribui semnificativ la consumul total, mai ales atunci când sunt utilizate frecvent.

Câteva obiceiuri simple pot ajuta:

folosește mașina de spălat și mașina de spălat vase când sunt încărcate corespunzător;

alege programele economice atunci când sunt potrivite;

evită folosirea uscătorului de rufe mai mult decât este necesar;

nu lăsa inutil aparatele în stand-by;

folosește iluminatul doar în spațiile ocupate;

înlocuiește becurile vechi cu unele LED.

Nu fiecare aparat oprit va produce o economie spectaculoasă, dar reducerea consumului de la mai multe dispozitive se poate aduna de-a lungul unei luni.

7. Acordă atenție frigiderului și congelatorului

Frigiderul funcționează permanent, ceea ce îl face relevant pentru consumul anual al locuinței.

Asigură-te că ușa se închide corect și că garnitura este în stare bună. Evită să introduci frecvent alimente foarte fierbinți și nu seta temperatura mai jos decât este necesar.

De asemenea, un frigider amplasat într-un loc foarte cald sau cu ventilație insuficientă poate funcționa mai mult pentru a menține temperatura interioară.

8. Redu consumul de apă caldă

Apa caldă poate reprezenta o parte importantă din consumul unei locuințe, mai ales dacă este încălzită electric.

Dușurile mai scurte, folosirea unor capete de duș eficiente și evitarea încălzirii unei cantități mai mari de apă decât este necesar sunt măsuri simple.

Verifică și temperatura setată pentru prepararea apei calde. O setare excesiv de ridicată înseamnă energie consumată suplimentar și poate necesita amestecarea cu apă rece înainte de utilizare.

9. Nu lăsa căldura să iasă pe fereastră

Aerisește locuința eficient, în loc să lași ferestrele întredeschise pentru perioade lungi.

O aerisire scurtă și bine făcută schimbă rapid aerul din încăpere, limitând în același timp răcirea pereților și a mobilierului. După aerisire, ferestrele se închid, iar încălzirea poate reveni la temperatura setată.

10. Măsoară consumul ca să știi unde poți economisi

Dacă vrei să afli concret cum reduc factura la energie, primul pas este să înțelegi unde se consumă energia.

Urmărește facturile de la o lună la alta și, dacă ai acces la date detaliate de consum, compară perioadele. Un contor inteligent sau prizele cu funcție de măsurare a consumului pot fi utile pentru identificarea aparatelor care folosesc mai multă energie decât te-ai aștepta.

În loc să aplici zeci de mici trucuri fără să știi ce funcționează, concentrează-te pe consumatorii principali și pe pierderile de energie.

11. Pregătește locuința înainte de prima zi rece

Cele mai eficiente măsuri sunt cele aplicate înainte ca temperaturile să scadă.

Înainte de iarnă, poți face o verificare rapidă:

Încălzire: sistemul funcționează corect și este întreținut?

Temperatură: este programată în funcție de orele în care locuința este ocupată?

Ferestre și uși: există infiltrații de aer rece?

Izolație: sunt cunoscute principalele zone prin care se pierde căldura?

Calorifere: sunt libere și funcționează corespunzător?

Electrocasnice: sunt folosite pe programe eficiente?

Iluminat: becurile vechi pot fi înlocuite cu LED?

Apă caldă: poate fi redus consumul fără a afecta confortul?



Concluzie: economisirea începe înainte de venirea iernii

Dacă te întrebi cum reduc factura la energie, nu există o singură soluție universală. Cele mai bune rezultate apar atunci când combini reducerea pierderilor de căldură cu reglarea corectă a temperaturii și utilizarea eficientă a aparatelor.

Începe cu măsurile care nu necesită investiții mari: reglează încălzirea, etanșează zonele problematice, aerisește eficient și evită consumul inutil. Apoi, dacă bugetul permite, ia în calcul îmbunătățirea izolației și înlocuirea echipamentelor vechi cu unele mai eficiente.

În acest fel, obiectivul nu este doar să consumi mai puțin, ci să folosești energia acolo unde îți aduce cu adevărat confort.

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