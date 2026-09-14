Băncile vor putea verifica la ANAF declarațiile fiscale ale firmelor care solicită credite

Publicat la 14.09.2026, 18:35:00

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Accesul va fi permis numai cu acordul expres al reprezentantului legal al societății, transmis prin Spațiul Privat Virtual, și va putea fi folosit pentru evaluarea bonității, a riscului de credit și prevenirea fraudelor, așa cum anunță NewsCenter.ro care a consultat proiectul. Proiectul, aflat în dezbatere publică, ar urma să înlocuiască Ordinul ANAF nr. 146/2022. Băncile vor putea consulta datele din declarația D100 privind obligațiile la bugetul de stat, D101 privind impozitul pe profit și D300, decontul de TVA, pentru ultimele 12 luni încheiate. Instituția de credit va trebui să încheie un protocol cu ANAF, iar firma va alege banca și declarațiile la care îi permite accesul.

Se va cere consimțământul firmelor Consimțământul va fi exprimat prin formularul electronic A102 și va fi valabil cinci zile lucrătoare. Reprezentantul firmei trebuie să aprobe separat consultarea informațiilor și prelucrarea datelor. Dacă răspunde „NU” la una dintre întrebări, banca nu va putea interoga bazele ANAF. Acordul poate fi retras, fără ca această decizie să anuleze prelucrările deja efectuate. Potrivit NewsCenter.ro, proiectul se adresează și altor companii private care solicită frecvent informații fiscale despre clienți sau parteneri. Acestea ar putea primi date despre veniturile persoanelor fizice din ultimii trei ani, situațiile financiare ale firmelor, certificatele de atestare fiscală și, în anumite condiții, confirmarea existenței unui cont curent.

Acordul persoanelor fizice Persoanele fizice care au cont SPV își vor exprima acordul exclusiv prin platformă. Cele fără cont vor putea transmite consimțământul prin semnătură olografă, electronică sau prin aplicația companiei. Acordul va trebui prezentat separat și nu va putea fi ascuns în termenii și condițiile generale. Companiile beneficiare vor trebui să aibă sisteme de securitate verificate anual de un auditor IT extern și independent. Auditul va fi realizat până la 31 martie și transmis ANAF până la 15 aprilie. Lipsa raportului va conduce la suspendarea automată a accesului din 16 aprilie. Dacă problema nu este remediată în 15 zile lucrătoare, protocolul va înceta de drept. Identificarea online a clienților va trebui să respecte regulile Autorității pentru Digitalizarea României. ANAF și companiile beneficiare vor păstra timp de zece ani evidența accesărilor și a acordurilor. Datele vor rămâne confidențiale și vor putea fi folosite exclusiv în scopul acceptat de contribuabil. Ordinul va produce efecte numai după semnarea sa de către președintele ANAF și publicarea în Monitorul Oficial.