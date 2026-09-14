Studenții pot locui în hotelurile din Mamaia! 2.000 de lei pe lună pentru cameră, piscină și fitness

Publicat la 14.09.2026, 15:09:00

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Studenții fug de căminele din Constanța și ajung în hotelurile din Mamaia. Cazarea începe de la 2.000 de lei pe lună, extra piscină și sală de fitness la reducere de 50%. Pentru studenții care nu au prins un loc în căminele universităților din Constanța, începutul anului universitar vine cu o alternativă mai puțin obișnuită- hotelul. În Mamaia, mai multe unități de cazare au pregătit oferte speciale pentru tineri, iar prețurile pornesc de la aproximativ 200 de euro pe lună pentru o persoană, dacă aceștia aleg să împartă camera. În locul unei camere de cămin, cu spații comune și reguli specifice vieții studențești, tinerii pot avea internet, frigider, curățenie periodică și, în unele cazuri, acces la facilități precum piscina, sala de fitness, sauna sau serviciile de spa.

200 de euro pe lună pentru un pat în cameră. 320 de euro în regim single Una dintre variantele pregătite de hotelierii din Mamaia este camera twin, ocupată de două persoane. Tariful ajunge la 200 de euro pe lună pentru fiecare student. Cei care preferă să nu împartă camera cu un coleg trebuie să plătească mai mult. Pentru cazarea în regim single, tariful ajunge la aproximativ 320 de euro pe lună. „O cameră de tip twin, ceea ce înseamnă două paturi individuale, 200 de euro pe lună/per fiecare persoană. Dacă dorește în regim single, ar fi prețul de 320 de euro pe lună”, explică reprezentant al unui hotel. Un avantaj important pentru studenți este că tariful este stabilit pentru întreaga lună, iar anumite costuri sunt deja incluse. Astfel, tinerii își pot calcula mai ușor bugetul lunar, fără să fie nevoiți să adauge separat toate utilitățile. Hotelierii încearcă să transforme oferta într-o alternativă atractivă la clasica locuință închiriată sau la cămin. Unele pachete vin cu reduceri pentru studenți la serviciile hotelului. În anumite cazuri, aceștia pot beneficia de 50% reducere la accesul la sala de sport, piscină, saună sau servicii de masaj. Pentru cei care vor să meargă regulat la fitness, abonamentul special ajunge la aproximativ 180 de lei pe lună. Accesul de o zi la piscină este în jur de 100 de lei, însă studenții pot beneficia de tarife preferențiale, în funcție de oferta hotelului. Unele unități au introdus meniuri dedicate studenților, cu un preț de aproximativ 55 de lei.

Camerele de hotel vin cu internet, frigider și curățenie Pe lângă preț, un alt argument al hotelierilor este confortul. Studenții au la dispoziție internet, spații de depozitare și frigider, iar pentru cei care vor să-și încălzească mâncarea există și posibilitatea de a utiliza un cuptor cu microunde pus la dispoziție de hotel. „Au spații de depozitare, internet, au frigider și pentru cuptor cu microunde pot veni la noi la recepție oricând. Curățenia se face de două ori pe săptămână de cei de la housekeeping”, spune Laura Niculescu, reprezentant al unui hotel, pentru Pro Tv. Locatarul nu mai trebuie să își bată capul cu facturi separate pentru internet, întreținere sau alte servicii, iar curățenia este asigurată de personalul hotelului. Mamaia, transformată temporar în „campus studențesc”. Căminele s-au ocupat rapid Oferta hotelurilor apare într-un moment în care cererea pentru cazarea studențească este ridicată, iar locurile din căminele universitare nu sunt suficiente pentru toți cei care au nevoie de ele. Pentru unii tineri, închirierea unui apartament în Constanța împreună cu alți colegi rămâne o soluție, însă aceasta presupune, de regulă, găsirea proprietății potrivite, plata unei garanții și suportarea separată a utilităților. În schimb, varianta hotelieră vine cu un cost lunar cunoscut de la început și cu mai multe servicii incluse. Până în prezent, hotelurile care au intrat în acest program au pus la dispoziție aproximativ 200 de locuri pentru studenți.