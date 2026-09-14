Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II dacă moare titularul

Publicat la 14.09.2026, 19:15:00

Banii strânși în Pilonul II nu se pierd în cazul decesului titularului. Economiile acumulate pot ajunge la moștenitori, însă pentru a le primi este necesară parcurgerea procedurii de succesiune.

În cazul decesului unui participant la un fond de pensii administrat privat, activele acumulate în contul acestuia revin moștenitorilor, potrivit cotelor stabilite prin succesiune. Administratorul fondului nu stabilește cine moștenește banii, ci aplică documentele succesorale.