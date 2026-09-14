Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II dacă moare titularul

Banii strânși în Pilonul II nu se pierd în cazul decesului titularului. Economiile acumulate pot ajunge la moștenitori, însă pentru a le primi este necesară parcurgerea procedurii de succesiune.
În cazul decesului unui participant la un fond de pensii administrat privat, activele acumulate în contul acestuia revin moștenitorilor, potrivit cotelor stabilite prin succesiune. Administratorul fondului nu stabilește cine moștenește banii, ci aplică documentele succesorale.
Pilonul II moștenire: cum se recuperează banii
Moștenitorii trebuie să contacteze administratorul fondului și să depună documentele necesare, printre care se numără certificatul de deces, certificatul de moștenitor și actul de identitate.
Dacă sunt mai mulți moștenitori, fiecare primește partea care îi revine conform succesiunii. În funcție de situație, beneficiarul poate solicita plata banilor sau, dacă are deja un cont de pensie privată, poate opta pentru cumularea conturilor, în condițiile legii.
Așadar, economiile din Pilonul II nu dispar după moartea titularului. Ele pot fi transmise familiei, iar drepturile asupra banilor sunt stabilite prin procedura succesorală.
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