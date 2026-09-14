money.ro
🔔 Alerte
ActualitateDenisa Gelatu

Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II dacă moare titularul

Publicat la 14.09.2026, 19:15:00

Urmărește money.ro pe Google News
Distribuie:WhatsAppFacebookX
Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II dacă moare titularul

Banii strânși în Pilonul II nu se pierd în cazul decesului titularului. Economiile acumulate pot ajunge la moștenitori, însă pentru a le primi este necesară parcurgerea procedurii de succesiune.

În cazul decesului unui participant la un fond de pensii administrat privat, activele acumulate în contul acestuia revin moștenitorilor, potrivit cotelor stabilite prin succesiune. Administratorul fondului nu stabilește cine moștenește banii, ci aplică documentele succesorale.

Pilonul II moștenire: cum se recuperează banii

Moștenitorii trebuie să contacteze administratorul fondului și să depună documentele necesare, printre care se numără certificatul de deces, certificatul de moștenitor și actul de identitate.

Dacă sunt mai mulți moștenitori, fiecare primește partea care îi revine conform succesiunii. În funcție de situație, beneficiarul poate solicita plata banilor sau, dacă are deja un cont de pensie privată, poate opta pentru cumularea conturilor, în condițiile legii.

Așadar, economiile din Pilonul II nu dispar după moartea titularului. Ele pot fi transmise familiei, iar drepturile asupra banilor sunt stabilite prin procedura succesorală.

Sursă foto: Pinterest

Newsletter zilnic money.ro

BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.

Urmărește pe Google NewsAdaugă ca sursă preferată

Articole înrudite

Citatul zilei, 15 septembrie 2026: Prețul unei acțiuni este perceput mai bine decât calculat
Actualitate

Citatul zilei, 15 septembrie 2026: Prețul unei acțiuni este perceput mai bine decât calculat

Cum reduci factura la energie înainte de venirea iernii
Actualitate

Cum reduci factura la energie înainte de venirea iernii

Băncile vor putea verifica la ANAF declarațiile fiscale ale firmelor care solicită credite
Actualitate

Băncile vor putea verifica la ANAF declarațiile fiscale ale firmelor care solicită credite

5 orașe europene pe care trebuie să le vizitezi dacă iubești berea. Destinațiile perfecte pentru un astfel de turism cu halba-n mână!
Actualitate

5 orașe europene pe care trebuie să le vizitezi dacă iubești berea. Destinațiile perfecte pentru un astfel de turism cu halba-n mână!

Studenții pot locui în hotelurile din Mamaia! 2.000 de lei pe lună pentru cameră, piscină și fitness
Actualitate

Studenții pot locui în hotelurile din Mamaia! 2.000 de lei pe lună pentru cameră, piscină și fitness