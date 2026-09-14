5 orașe europene pe care trebuie să le vizitezi dacă iubești berea. Destinațiile perfecte pentru un astfel de turism cu halba-n mână!

Publicat la 14.09.2026, 16:10:00

Este tradiție, industrie, cultură și, în unele cazuri, o adevărată atracție turistică. Există berării vechi de sute de ani, fabrici care au devenit obiective turistice și cartiere întregi în care poți petrece zile întregi încercând beri locale. Money.ro își prezintă cinci orașe europene unde merită să ajungi dacă berea este unul dintre motivele pentru care călătorești.

Pentru unii turiști berea poate fi chiar motivul pentru care aleg o anumită destinație. Iar Europa are câteva orașe în care berea nu este doar o băutură servită în baruri.

Pentru turiști, Hofbräuhaus este probabil cea mai cunoscută oprire. Însă experiența bavareză nu se rezumă la o singură berărie. Biergarten-urile sunt o instituție locală, iar în zilele călduroase mesele din aer liber se umplu de localnici și turiști. Iar dacă ajungi în oraș în perioada potrivită, poți prinde și Oktoberfest, cel mai cunoscut festival al berii din lume (anul acesta evenimentul are loc între 19 septembrie și 4 octombrie).

Este greu să vorbești despre bere în Europa fără să ajungi la München. Capitala Bavariei are o tradiție berarilor care se întinde pe sute de ani, iar cultura locală a berii este vizibilă aproape peste tot. Berăriile tradiționale, biergarten-urile și festivalurile dedicate berii fac parte din imaginea orașului. Munchen este casa unor nume cunoscute precum Augustiner, Hofbräu, Paulaner, Hacker-Pschorr, Löwenbräu și Spaten. Fiecare are propria istorie și propriul stil.

Dacă München este una dintre capitalele berii germane, Praga este una dintre marile destinații europene pentru berea cehă. Cehia are una dintre cele mai puternice tradiții berărești din Europa, iar berea este prezentă în viața cotidiană într-un mod greu de ignorat. Praga este un punct excelent de plecare pentru cei care vor să descopere pilsnerul, stilul care a devenit celebru în întreaga lume. În oraș găsești atât branduri industriale cunoscute, cât și berării artizanale care experimentează cu stiluri și rețete noi. Un reper istoric este U Fleků, una dintre cele mai cunoscute berării tradiționale din Praga. Dar orașul nu se termină aici. Cartiere precum Vinohrady, Žižkov și Holešovice au numeroase localuri în care berea artizanală a devenit vedeta.

Pentru turistul pasionat de bere, Praga poate fi descoperită aproape ca un traseu de degustare: de la berării istorice la pub-uri moderne și mici fabrici locale.

Bruxelles, Belgia –orașul în care berea nu seamănă de fiecare dată cu ...berea

Belgia este una dintre cele mai fascinante destinații europene pentru iubitorii de bere tocmai pentru că varietatea este uriașă. În Bruxelles poți descoperi beri care diferă radical ca gust, aromă, culoare și metodă de producție. Lambic, gueuze, dubbel, tripel, witbier sau berile de abație sunt doar câteva dintre stilurile care au contribuit la reputația Belgiei. Bruxelles este și un punct foarte bun pentru a descoperi berării tradiționale, dar și noua generație de producători artizanali. Pentru un turist pasionat de bere, una dintre plăcerile orașului este tocmai explorarea meniurilor de bere. Unele localuri au zeci sau chiar sute de sortimente, iar alegerea unei beri poate deveni o adevărată aventură. Belgia este și una dintre țările în care berea are aproape propriul ritual. Există pahare diferite pentru diferite sortimente, temperaturi de servire distincte și combinații atent alese.

Dublin, Irlanda – orașul pub-urilor și al berii negre

În Dublin, berea este inseparabilă de cultura pub-ului. Capitala Irlandei este una dintre destinațiile în care o seară la bere înseamnă mai mult decât băutura din pahar. Într-un pub tradițional găsești muzică, conversație, atmosferă și, bineînțeles, bere. Orașul este asociat în primul rând cu stout-ul irlandez, stil cunoscut pentru culoarea închisă și textura cremoasă.

Pentru turiști, vizitarea unei berării sau a unui muzeu dedicat berii poate deveni unul dintre punctele centrale ale vacanței. Iar după aceea, experiența continuă într-un pub tradițional.

Dublinul are numeroase alte cartiere în care poți descoperi pub-uri frecventate de localnici.

Dacă vrei să înțelegi de ce berea este atât de importantă în cultura irlandeză, Dublin este una dintre destinațiile pe care trebuie să le ai pe listă.

Amsterdam, Țările de Jos – de la Heineken la berăriile artizanale

Amsterdam este o altă destinație europeană care merită trecută pe lista iubitorilor de bere. Orașul este strâns legat de istoria Heineken, unul dintre cele mai cunoscute branduri de bere din lume, iar vechea fabrică din Amsterdam găzduiește astăzi celebra Heineken Experience, una dintre atracțiile dedicate berii vizitate de turiști. Dar Amsterdamul nu înseamnă doar un singur brand. În ultimii ani, orașul a devenit un punct important pentru berea artizanală olandeză, cu berării independente și localuri specializate în sortimente locale și internaționale. Turiștii pot descoperi beri blonde, IPA, stout, sour sau variante experimentale, multe produse în cantități mici.

Printre locurile cunoscute de pasionații de bere se află berării precum Brouwerij ’t IJ, amplasată lângă o moară de vânt, dar și numeroase beer bars din centrul orașului și din cartierele mai puțin turistice.