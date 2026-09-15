Sute de ciobani au venit la Guvern. Protest neautorizat în Piața Victoriei: „Țarcurile sunt pentru animale, nu pentru oameni”

Publicat la 15.09.2026, 10:43:39

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Sute de fermieri din întreaga țară s-au adunat marți în Piața Victoriei, în fața Guvernului, pentru a protesta față de situația din agricultura românească. Printre participanți se află crescători de ovine, apicultori și agricultori din cultura mare, care reclamă probleme tot mai grave în sectoarele lor și spun că autoritățile nu au găsit soluții pentru dificultățile cu care se confruntă. Manifestația nu a parcurs procedura privind autorizarea adunărilor publice, potrivit Jandarmeriei Capitalei. Forțele de ordine au organizat filtre și au mobilizat efective importante în zona Guvernului și pe străzile din apropiere. Fermierii au refuzat inițial zona delimitată de jandarmi În primele ore ale protestului, fermierii s-au concentrat în fața Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și în zona spațiului verde, refuzând să se deplaseze în spațiul special amenajat în alveola centrală a Pieței Victoriei. Oierii au ironizat delimitarea cu garduri metalice, spunând că „țarcurile sunt pentru animale, nu pentru oameni”.

Jandarmeria Capitalei a precizat ulterior că nu a blocat și nu a restricționat accesul protestatarilor în zona amenajată. Potrivit instituției, spațiul a fost delimitat pentru separarea participanților de traficul rutier și pentru crearea unor zone de siguranță. „Accesul în această zonă securizată este deschis oricărei persoane care dorește să protesteze pașnic”, a transmis Jandarmeria. Forțele de ordine le-au cerut participanților să coopereze și să se deplaseze în spațiul special amenajat. Jandarmii au organizat filtre la intrarea în București La intrările în Capitală au fost organizate filtre pentru verificarea persoanelor care se deplasează către protest.

Potrivit informațiilor transmise de Jandarmerie, măsurile urmăresc inclusiv prevenirea introducerii în Piața Victoriei a unor animale, dar și a unor arme albe, obiecte contondente sau alte obiecte care ar putea provoca incidente. Până în primele ore ale manifestației, traficul rutier din zonă nu fusese blocat sau restricționat, însă autoritățile se așteaptă la sosirea altor grupuri de fermieri. Participanții au venit în mare parte cu autoturisme personale, pe care le-au lăsat pe străzile laterale. Crescătorii de ovine reclamă blocarea exporturilor Una dintre principalele nemulțumiri vine din partea crescătorilor de ovine, care spun că sunt afectați puternic de blocarea exporturilor de animale. Ionică Sterp, unul dintre liderii crescătorilor de ovine care susține protestul, afirmă că fermierii au transmis în repetate rânduri documente și solicitări autorităților, fără ca problemele să fie rezolvate. „Ne-a ajuns cuțitul la os demult, am tăcut, am răbdat”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook. Fermierii susțin că au pregătit o listă de revendicări pe care intenționează să o depună la Guvern și spun că sunt dispuși să rămână la București mai multe zile, dacă problemele lor nu sunt soluționate. Protestul este organizat informal Manifestația a fost anunțată în ultimele săptămâni pe rețelele de socializare, însă nu este asumată oficial de o asociație națională de fermieri. Participarea se face individual, iar agricultorii își asumă inclusiv riscul unor amenzi pentru participarea la o adunare publică neautorizată. Federația Națională a Crescătorilor de Ovine „Romovis” a precizat anterior că nu este inițiatorul protestului și că participarea la manifestație reprezintă o decizie individuală, asumată în nume propriu. Un alt crescător de ovine, Daniel Petrescu din Argeș, a susținut că protestul reprezintă o adunare a fermierilor și a altor categorii sociale și le-a transmis participanților să evite orice formă de violență. Fermierii spun că vor să protesteze împreună Mesajul transmis de organizatorii informali ai protestului este că problemele nu se limitează la zootehnie. Crescătorii de animale vor să își manifeste solidaritatea cu apicultorii, legumicultorii și agricultorii din cultura mare, fiecare sector având propriile revendicări. „Vrem să fim solidari şi cu ăla cu mierea de albine, şi cu ăla cu legumicultura, şi cu ăla cu cultura mare, pentru că la toţi le-a ajuns cuţitul la os”, a transmis Ionică Sterp. Fermierii susțin că vor depune o listă cu 15 solicitări și că nu intenționează să trateze protestul drept o acțiune de o singură zi. Pentru moment, manifestația continuă sub supravegherea forțelor de ordine, iar evoluția protestului depinde în mare măsură de numărul fermierilor care vor mai ajunge în Piața Victoriei și de eventualele discuții cu reprezentanții Guvernului.