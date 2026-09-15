Asigurare de sănătate 2026-cât plătesc românii fără venituri pentru CASS. Calculul ANAF AICI!

Publicat la 15.09.2026, 11:24:37

Pentru persoanele fără venituri, asigurarea medicală voluntară are în 2026 un cost care poate fi calculat simplu: 2.430 de lei pentru un an întreg. Suma este importantă mai ales pentru cei care nu sunt asigurați prin salariu, pensie sau alte venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), dar vor să aibă acces la serviciile medicale din sistemul public.

Românii care nu au venituri, dar vor să fie asigurați în sistemul public de sănătate, trebuie să scoată din buzunar 2.430 de lei pentru întregul an 2026. ANAF clarifică și o nelămurire apărută după majorarea salariului minim din luna iulie: contribuția nu crește odată cu noua valoare a salariului minim.

Una dintre întrebările apărute în acest an este dacă persoanele care aleg să se asigure trebuie să plătească mai mult după ce salariul minim brut a fost majorat. Pentru calculul CASS datorate de persoanele care optează pentru asigurare este luat în considerare salariul minim brut valabil la 1 ianuarie 2026, respectiv 4.050 de lei.

De ce nu crește CASS după majorarea salariului minim din iulie

Acesta este suma datorată pentru întregul an fiscal.

Salariul minim a crescut, dar contribuția rămâne 2.430 de lei

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut a ajuns la 4.325 de lei. Majorarea nu schimbă însă calculul pentru persoanele fără venituri care aleg să plătească CASS. Motivul este că baza de calcul este raportată la salariul minim în vigoare la începutul anului. Cu alte cuvinte, cei care își fac asigurarea medicală în 2026 nu trebuie să refacă socoteala pornind de la salariul minim majorat în luna iulie. CASS rămâne 2.430 de lei pentru întregul an 2026.

Prevederile fiscale permit anumitor persoane fără venituri să opteze pentru plata contribuției de sănătate. Este vorba, în principal, despre persoanele care nu realizează venituri din salarii, pensii sau alte surse pentru care ar exista obligația de plată a CASS, dar care vor să beneficieze de asigurare în sistemul public. Există și situații particulare. De exemplu, anumite persoane care desfășoară activități independente și care au înregistrat în anul anterior pierderi sau un venit net zero pot opta pentru plata contribuției, alături de alte categorii prevăzute de legislația fiscală.

Cum devii asigurat în sistemul public și ce primești pentru cei 2.430 de lei

Procedura începe cu depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

Declarația poate fi depusă pe parcursul anului. Momentul în care este depusă nu schimbă valoarea totală a contribuției datorate pentru 2026. Astfel, persoana care decide să se asigure nu va plăti mai mult doar pentru că face acest demers în a doua parte a anului.

Ce primești pentru cei 2.430 de lei Plata CASS nu înseamnă doar obținerea unei calități administrative. Odată dobândit statutul de asigurat, persoana are acces la pachetul de bază de servicii medicale, în condițiile prevăzute de legislație. Acesta poate include consultații la medicul de familie și la medicii specialiști, analize și investigații decontate, servicii medicale spitalicești, precum și tratamente și medicamente compensate, acolo unde sunt îndeplinite condițiile legale. Desigur, faptul că o persoană este asigurată nu înseamnă că orice serviciu medical este automat gratuit. Decontarea se face în limitele și în condițiile stabilite de sistemul public de sănătate.

Cât înseamnă pe lună asigurarea medicală

Deși plata este calculată pentru întregul an, cei 2.430 de lei pot fi priviți și ca un cost mediu de aproximativ 202,50 lei pe lună. Este însă doar o împărțire matematică a sumei anuale, nu o contribuție lunară distinctă.

Calculul pentru 2026: