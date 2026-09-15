Forumul Economic România–Republica Moldova – F.E.R.M., ediția a II-a: Două economii, mai multe oportunități – România și Republica Moldova

Publicat la 15.09.2026, 17:52:56

Patronatul European al Femeilor de Afaceri – PEFA organizează cea de-a doua ediție a Forumului Economic România–Republica Moldova – F.E.R.M., un eveniment dedicat consolidării relațiilor economice dintre cele două state și dezvoltării unor noi oportunități de investiții, parteneriate și proiecte comune. Evenimentul va avea loc joi, 17 septembrie 2026, începând cu ora 10:00, la Glia Impact Hub din Chișinău, fiind organizat sub egida Băncii Naționale a Moldovei și în parteneriat strategic cu Ambasada României în Republica Moldova, cu susținerea AFAM- Asociatia Femeilor Antreprenorare din Republica Moldova si Asociatia Investitorilor Romani din Republica Moldova -AIR.

F.E.R.M. aduce la aceeași masă reprezentanți ai administrației publice, mediului diplomatic, sectorului financiar-bancar, organizațiilor patronale și companiilor din România și Republica Moldova, într-un format construit pentru a transforma dialogul instituțional în colaborări economice concrete. Printre participanții anunțați în deschiderea oficială sunt Cristian-Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova, Anca Dragu, Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Vali Priceputu, deputat și vicepreședinte al Comisiei pentru Antreprenoriat și Turism din Camera Deputaților, Carolina Bugaian, Președinta AFAM, și Victor Vevera, Director General ICI București.

Anca Dragu, Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, a evidențiat importanța colaborării bilaterale și a unui mediu financiar stabil în atragerea investițiilor și dezvoltarea economiei: „Astăzi, parteneriatul dintre Republica Moldova și România se bazează pe un dialog constant, schimb de bune practici și reforme moderne menite să consolideze sistemul nostru financiar. Mizând pe predictibilitate, transformare digitală și inovație, construim împreună un mediu în care investitorii au încredere să își plaseze capitalul, companiile găsesc mai ușor resursele de care au nevoie pentru a crește, iar cetățenii beneficiază de servicii financiare sigure și adaptate necesităților. Acest parteneriat ne apropie tot mai mult de piața unică europeană și de rigorile unei economii solide, reziliente și bine conectate.”

Andreea Negru, Președinta Patronatului European al Femeilor de Afaceri – PEFA, subliniază rolul Forumului ca platformă de trecere de la dialog la rezultate economice concrete: