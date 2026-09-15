Președintele condamnă violențele de la protestul ciobanilor: „Încercarea de a transforma un protest legitim în lupte de stradă este extrem de gravă”

Publicat la 15.09.2026, 17:14:37

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Președintele Nicușor Dan condamnă ferm violențele izbucnite marți în Piața Victoriei, unde sute de fermieri și alte persoane s-au adunat pentru a protesta față de situația din agricultură. Șeful statului spune că un protest legitim nu poate fi transformat în confruntări de stradă și acuză inclusiv politicieni că încearcă să amplifice tensiunile sociale. „Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă”, a transmis Nicușor Dan. Președintele a condamnat atacurile, agresiunile și actele de vandalism și a cerut ca acestea să fie sancționate conform legii. Confruntări între protestatari și jandarmi Câteva sute de fermieri din mai multe județe au ajuns în Piața Victoriei înainte de ora 10.00. În zonă au fost mobilizate efective importante de jandarmi, atât în apropierea sediului Guvernului, cât și pe străzile adiacente.

În jurul orei 11.30, situația a escaladat. Mai mulți participanți s-au îmbrâncit cu jandarmii, iar în direcția forțelor de ordine au fost aruncate sticle cu apă și alte obiecte. Potrivit relatărilor din piață, printre manifestanți s-au aflat și persoane din alte categorii sociale, inclusiv participanți purtând tricouri cu imaginea lui Călin Georgescu. Violențele au reizbucnit în jurul orei 15.00. Un grup de manifestanți a rupt cordoanele de jandarmi și a aruncat obiecte către forțele de ordine. „Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament” Nicușor Dan spune că dificultățile economice și sociale care au generat nemulțumirea fermierilor sunt reale, însă acestea nu pot justifica violența.

„Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă”, a transmis președintele. Șeful statului a făcut, în același timp, apel la respectarea dreptului la protest. „Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare”, a afirmat Nicușor Dan, subliniind că manifestațiile pașnice reprezintă un drept civic garantat de Constituție. Președintele a recunoscut că România traversează un context social, economic și politic dificil, care a generat „multe frustrări justificate”. „Cu toate acestea, violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție”, a adăugat el. Nicușor Dan acuză și „instigarea la violență” Mesajul președintelui vizează și ceea ce acesta consideră a fi o încercare de amplificare artificială a conflictului. Nicușor Dan spune că este „la fel de gravă și condamnabilă” instigarea la violență și implicarea unor politicieni care ar încerca să deturneze protestul de la revendicările inițiale. „Limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice și se transformă în acțiuni regretabile”, a avertizat președintele. El a făcut apel la calm și responsabilitate, susținând că dialogul este singura cale prin care pot fi rezolvate problemele pentru care oamenii au ieșit în stradă. „Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții”, a transmis Nicușor Dan.