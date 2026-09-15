Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a atins 5%, cel mai ridicat nivel din 2007. Ce înseamnă asta pentru economie

Publicat la 15.09.2026, 17:06:50

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Randamentul obligațiunilor americane de trezorerie pe 10 ani a urcat marți, 15 septembrie 2026, până la 5,041% în cursul ședinței — cel mai ridicat nivel din iulie 2007 încoace. Mișcarea reflectă convergența mai multor factori: prețul petrolului care a depășit 102 dolari pe baril, Strâmtoarea Hormuz blocată de conflictul cu Iranul și perspectiva unei noi majorări a dobânzii americane, așteptată miercuri de la Fed. Ce s-a întâmplat pe piața obligațiunilor Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani — indicatorul de referință global al costului banilor — a depășit pragul psihologic de 5%, atingând un maxim intrasesiune de 5,041% (cel mai ridicat nivel din iulie 2007) înainte să se stabilizeze în jurul valorii de 5,008%, în creștere cu circa 3 puncte de bază față de ziua anterioară. Obligațiunile pe 30 de ani — mai sensibile la riscurile geopolitice — au urcat cu 4 puncte de bază la 5,368%, atingând un maxim de 5,401% (cel mai ridicat nivel din iunie 2007). Obligațiunile pe 2 ani au crescut cu peste 1 punct de bază, la 4,648%. Creșterea randamentelor înseamnă, prin definiție, scăderea prețurilor obligațiunilor — un semnal că investitorii cer compensații mai mari pentru a finanța datoria americană pe termen lung.

De ce tocmai acum Trei factori se suprapun în aceeași fereastră de timp: 1. Petrolul la 102 dolari/baril. Prețul petrolului WTI a depășit 102 de dolari pe baril, alimentat de conflictul din Iran și de blocarea efectivă a Strâmtorii Hormuz. Corelația pe o lună dintre prețul petrolului și randamentul obligațiunilor pe 10 ani a atins 0,96, potrivit BMO Capital Markets — o sincronizare aproape perfectă. „Vorbind simplist, prețurile mai mari ale petrolului duc la așteptări mai mari de inflație și invers", a explicat Steve Sosnick, strategist-șef la Interactive Brokers. „Relația nu este de obicei atât de clară, dar forțele geopolitice care determină prețul petrolului și inflația globală sunt atât de pregnante încât corelația, în mod normal modestă, a devenit mult mai strânsă. Atâta timp cât prețurile petrolului rămân ridicate, acest lucru va adăuga presiune pe dobânzi." De reținut contextul: după ce a explodat la declanșarea conflictului, petrolul a coborât sub 70 de dolari pe baril în iulie 2026, pe așteptări că un memorandum semnat de SUA și Iran ar putea reduce tensiunile. Prețurile au revenit după ce atacurile au reînceput și stocurile de petrol au scăzut. Motorina a depășit 6 dolari per galon în SUA, amplificând îngrijorările privind inflația. 2. Fed se reunește miercuri. Banca Federală a Rezervelor SUA încheie marți-miercuri o ședință de politică monetară. Instrumentul CME FedWatch indică peste 92% șanse pentru o majorare de 25 de puncte de bază. Inflația din august a rămas semnificativ peste ținta de 2%, lăsând Fed cu puțin spațiu de manevră. Jonathan Liang, director de investiții pentru venit fix și valute la Standard Chartered, a declarat că „obligațiunile americane pe 10 ani sunt extrem de sensibile la așteptările de inflație, iar cu indicatorii de inflație încă peste ținta de 2% a Fed, credem că această corelație strânsă va persista o vreme."

O notă de prudență vine de la Kevin Hassett, directorul Consiliului Național Economic al Casei Albe, care a declarat marți că inflația dă semne de răcire: „Dacă te uiți la memoria de scurtă durată și la procesul stocastic care determină inflația, poți vedea că lucrurile încetinesc." Hassett a precizat că administrația respectă decizia pe care Fed o va lua. 3. Vânzarea globală de obligațiuni. Presiunea nu se limitează la SUA. Obligațiunile suverane din Europa și Asia au înregistrat și ele randamente în creștere, într-o mișcare sincronizată determinată de îngrijorările privind inflația persistentă și datoria publică în creștere la nivel global. De ce contează pragul de 5% Randamentul obligațiunilor pe 10 ani nu este doar o cifră de piață — este baza pe care se calculează costul creditelor ipotecare, al împrumuturilor corporative și al finanțării datoriei publice în întreaga lume. Când randamentul depășește 5%, efectele se propagă rapid: Creditele ipotecare devin mai scumpe — ratele ipotecare americane la 30 de ani sunt indexate parțial pe randamentul trezorerie pe 10 ani

— ratele ipotecare americane la 30 de ani sunt indexate parțial pe randamentul trezorerie pe 10 ani Companiile plătesc mai mult pentru finanțare — obligațiunile corporative au spread-uri calculate față de acest reper

— obligațiunile corporative au spread-uri calculate față de acest reper Bursa suferă presiune — obligațiunile cu randament de 5% devin un concurent serios față de acțiunile cu dividend

— obligațiunile cu randament de 5% devin un concurent serios față de acțiunile cu dividend Dolarul se apreciază — randamente mai mari atrag capital străin, cerere crescută pentru dolari Implicații pentru România și Europa România, ca emitent de datorie în dolari și euro, resimte indirect această mișcare. Randamentele mai mari ale trezorerie americane cresc și costul de finanțare al statelor emergente. Spread-ul față de obligațiunile americane se menține, dar baza de calcul crește — ceea ce înseamnă că orice emisiune nouă de obligațiuni românești pe piețele internaționale devine mai costisitoare. Băncile centrale europene sunt și ele în dificultate: dacă BCE nu urmează Fed în majorările de dobândă, euro se depreciază față de dolar; dacă urmează, economia europeană — deja fragilă — intră sub presiune suplimentară. Precedentul din 2007 Ultima dată când randamentul american pe 10 ani a atins acest nivel era iulie 2007 — cu câteva luni înainte de declanșarea crizei financiare globale. Comparația nu este automată: contextul de atunci era dominat de bula imobiliară și de instrumentele financiare derivate pe credite ipotecare subprime, nu de inflație sau șocuri energetice geopolitice. Dar coincidența de nivel alimentează îngrijorările investitorilor.