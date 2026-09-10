China deschide ușa pentru lactatele românești. Ce trebuie să facă producătorii pentru a putea exporta

Publicat la 10.09.2026, 20:06:00

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România încearcă să transforme acordul sanitar-veterinar semnat cu China într-o oportunitate concretă pentru industria laptelui. ANSVSA a început să pună la punct mecanismul prin care procesatorii români care respectă cerințele chineze să poată intra pe această piață, iar autoritățile vor să scurteze cât mai mult drumul de la fabrică la export. Miza este importantă: în martie, România și China au semnat protocolul care stabilește condițiile pentru exportul produselor lactate, iar în aprilie autoritățile chineze au publicat oficial cerințele de inspecție și carantină pentru lactatele românești. ANSVSA începe să pună în mișcare acordul cu China Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, s-a întâlnit cu atașații economici ai României desemnați pentru Beijing și Shanghai, precum și cu reprezentanții Asociației Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL). Obiectivul este trecerea de la acordul semnat între autorități la procedurile concrete pe care trebuie să le urmeze companiile românești interesate să exporte.

În martie, Bociu a semnat la Beijing trei protocoale sanitar-veterinare cu Administrația Generală a Vămilor din China. Unul dintre acestea vizează explicit produsele lactate românești și stabilește condițiile de inspecție și carantină pentru accesul lor pe piața chineză. Ce trebuie să facă producătorii români Accesul pe piața chineză nu înseamnă că orice fabrică de lactate poate începe automat să exporte. Unitățile interesate trebuie să demonstreze că respectă cerințele stabilite de partea chineză. ANSVSA va verifica unitățile de procesare, va evalua conformitatea acestora și va emite certificatele necesare pentru export. Autoritatea va avea astfel rolul central în certificarea siguranței alimentare și în relația tehnică cu autoritățile chineze. APRIL va încerca să adune la aceeași masă procesatorii interesați, să le transmită cerințele tehnice și să îi ajute în pregătirea documentației.

Este, practic, o încercare de a elimina una dintre problemele frecvente ale exporturilor către piețe îndepărtate: distanța dintre acordul politic și procedurile pe care trebuie să le parcurgă efectiv o companie. Beijing și Shanghai devin puncte de legătură pentru exportatori Autoritățile vor să creeze un circuit direct între procesatorii români și reprezentanții economici ai României din China. Unitățile care îndeplinesc condițiile sanitare și veterinare ar urma să poată beneficia de sprijinul birourilor economice de la Beijing și Shanghai pentru facilitarea legăturilor comerciale și pentru fluidizarea formalităților. „Prin acest demers instituțional se urmărește simplificarea procedurilor și accelerarea formalităților prin facilitarea contactului direct între unitățile de profil din România, care intenționează să exporte și îndeplinesc criteriile de conformitate solicitate de partea chineză, și reprezentanții economici români din Beijing și Shanghai”, transmite ANSVSA. China, o piață nouă pentru produsele cu valoare adăugată Pentru industria românească a laptelui, miza nu este doar creșterea volumului de export, ci și orientarea către piețe unde produsele procesate pot avea o valoare mai mare decât materia primă. Șeful ANSVSA a subliniat anterior că deschiderea piețelor externe depinde în primul rând de încrederea dintre autorități și de capacitatea României de a demonstra că produsele respectă standardele cerute de țara importatoare. În opinia sa, negocierea certificatelor și gestionarea auditurilor internaționale sunt esențiale pentru ca acordurile comerciale să se transforme în exporturi efective. China este una dintre piețele asupra cărora România își pune speranțele în acest proces. În aprilie, ANSVSA preciza că volumul actual al produselor românești care ajung în China este încă redus, dar că potențialul de creștere este considerabil. Nu este doar despre lapte Protocolul pentru lactate face parte dintr-un demers mai amplu de extindere a exporturilor agroalimentare românești către China. În aceeași vizită din martie au fost semnate protocoale pentru carnea de pasăre tratată termic și pentru produsele acvatice sălbatice. România poartă, de asemenea, discuții pentru extinderea accesului pe piața chineză pentru alte categorii de produse. Pentru industria alimentară românească, provocarea este acum să transforme aceste acorduri în contracte comerciale. Piața chineză este deschisă pentru produsele care îndeplinesc condițiile stabilite, însă succesul va depinde de capacitatea procesatorilor de a obține autorizările necesare și de a găsi parteneri comerciali. Pentru producătorii români de lactate, însă, o ușă importantă s-a deschis. Rămâne de văzut câți vor reuși să treacă efectiv prin ea. Foto: https://www.magnific.com/