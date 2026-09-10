Ryan Reynolds vine la București, dar ca businessman! Vedeta din „Deadpool” vorbește despre antreprenoriat

Publicat la 10.09.2026, 19:06:08

Impact SEE’26 va avea loc pe 29 și 30 septembrie 2026, la Romexpo, și ajunge la cea de-a treia ediție organizată la București. Evenimentul își propune să aducă în aceeași sală antreprenori, investitori, oameni din tehnologie, reprezentanți ai administrației și lideri ai unor companii importante, într-un moment în care Europa de Sud-Est încearcă să-și consolideze poziția într-o economie globală tot mai competitivă.

Actorul și antreprenorul Ryan Reynolds și campionul olimpic David Popovici se numără printre invitații Impact SEE’26, eveniment care va reuni aproximativ 200 de speakeri și circa 2.500 de participanți.

Ryan Reynolds este implicat în proiecte din domenii extrem de diferite. Printre cele mai cunoscute se află Maximum Effort, companie de producție și marketing prin care actorul a devenit cunoscut pentru campaniile sale publicitare neconvenționale, Aviation Gin, brandul de gin în care a investit și pe care l-a promovat intens, și Mint Mobile, companie de telefonie mobilă în care a devenit investitor. Portofoliul său s-a extins și în sport. Reynolds este coproprietar al clubului galez Wrexham AFC, alături de actorul Rob McElhenney, iar în 2023 a făcut parte din consorțiul de investitori care a preluat o participație importantă în echipa de Formula 1 Alpine.

Unul dintre cele mai sonore nume anunțate la Impact SEE’26 este Ryan Reynolds (49 ani), actorul care, atunci când nu joacă în filme, este antreprenor și investitor. Cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Deadpool, protagonistul uneia dintre cele mai populare francize de filme cu supereroi, Reynolds va vorbi despre creativitate, antreprenoriat, construirea unui brand și modul în care comunicarea poate deveni un avantaj competitiv pentru o companie. Prezența sa este cu atât mai interesantă cu cât Reynolds nu mai poate fi privit doar prin prisma carierei de la Hollywood. În ultimii ani, actorul și-a construit un adevărat portofoliu de business-uri, transformându-și imaginea publică și stilul personal de comunicare în instrumente comerciale.

Prin intermediul proiectelor asociate Wrexham, actorul a intrat inclusiv în industria berii, prin Wrexham Lager. Astfel, participarea sa la București capătă o miză diferită față de apariția unei vedete de cinema la un eveniment obișnuit. Reynolds vine să vorbească despre experiența sa de antreprenor și despre felul în care un brand personal poate fi transformat într-un avantaj de business.

De la „Deadpool” la antreprenoriat

Ryan Reynolds rămâne, însă, unul dintre actorii importanți ai generației sale. Printre filmele în care a jucat se numără „Deadpool”, „Deadpool 2”, „Deadpool & Wolverine”, „Free Guy”, „The Proposal”, „Red Notice”, „6 Underground”, „The Adam Project”, „Green Lantern”, „Detective Pikachu”, „The Hitman's Bodyguard”, „Safe House”, „R.I.P.D.”, „The Change-Up”, „Just Friends”, „Definitely, Maybe”, „Adventureland”, „Smokin' Aces” și „Blade: Trinity”.

Succesul comercial al producțiilor în care a jucat i-a oferit o platformă uriașă, însă Reynolds a reușit să folosească această notorietate pentru a construi business-uri care nu depind exclusiv de Hollywood.

Tocmai această tranziție -de la actor la antreprenor, investitor și proprietar de branduri- este una dintre temele care pot face apariția sa la București interesantă pentru mediul de afaceri.

David Popovici, pe aceeași scenă cu Ryan Reynolds

Un alt nume important al ediției este David Popovici. Campionul olimpic la înot va participa la o conversație alături de Raluca Negulescu Balaci, director executiv al UiPath Foundation. Discuția va avea ca teme excelența, oportunitățile și rolul inteligenței artificiale în dezvoltarea următoarei generații de lideri. Conversația va fi moderată de Michael Atalla, director de marketing la UiPath.

Prezența lui Popovici introduce în agenda evenimentului o perspectivă diferită asupra performanței. Dacă Ryan Reynolds vorbește despre transformarea creativității și a notorietății într-un avantaj antreprenorial, sportivul român aduce în discuție disciplina, performanța și pregătirea unei noi generații. Pentru antreprenori și investitori, una dintre cele mai importante teme va fi capacitatea Europei de Sud-Est de a atrage capital, tehnologie și resursă umană, într-un context în care competiția pentru investiții devine tot mai intensă. Inteligența artificială va ocupa, de asemenea, un loc important în program, pe fondul transformărilor accelerate din economie și de pe piața muncii.

Miniștri și oficiali europeni, printre participanți

Evenimentul va reuni și oficiali din România și din alte state din regiune.nPrintre cei anunțați se află Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Delina Ibrahimaj, ministrul Economiei și Inovării din Albania, și Michał Baranowski, subsecretar de stat în Ministerul Dezvoltării Economice și Tehnologiei din Polonia. Pe lista invitaților se află și Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Emir Kurtić, viceguvernator al Băncii Centrale a Bosniei și Herțegovinei, precum și Endrit Yzeiraj, ministru adjunct al Finanțelor din Albania. Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, va aborda perspectivele Europei de Sud-Est într-o economie globală tot mai fragmentată.

Anul trecut, publicul din România l-a cunoscut pe Kevin Costner într-o ipostază similară, cea de antreprenor, invitat la evenimentul de business, tehnologie și inovație sus amintit.