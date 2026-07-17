Publicat la 17.07.2026, 13:30:00



Liderii pieței carburanților își dispută milioane de clienți. În spatele prețului afișat la pompă se află afaceri de miliarde de euro și o infrastructură de rețele care numără sute de stații de alimentare peste tot în țară.



Țara noastră are una dintre cele mai dezvoltate piețe de distribuție a carburanților din Europa Centrală și de Est, iar competiția dintre marile lanțuri de benzinării este una puternică.Fecare companie încearcă să câștige clienți prin extinderea rețelei, carduri de fidelizare, servicii suplimentare și investiții în magazine, restaurante și stații de încărcare pentru mașini electrice.

OMV Petrom, lider detașat după numărul de benzinării

Cel mai mare jucător de pe piața românească rămâne OMV Petrom, care operează stațiile sub brandurile Petrom și OMV. Compania deține aproximativ 550-600 de benzinării în România, cea mai extinsă rețea din țară. La nivel regional, în România, Bulgaria, Serbia și Republica Moldova, grupul operează peste 780 de stații, iar întregul grup OMV depășește 1.700 de benzinării în Europa.

Rompetrol ocupă locul al doilea

Pe poziția secundă se află Rompetrol, controlată de grupul kazah KMG International. Compania operează aproximativ 500 de puncte de distribuție în România, dacă sunt incluse stațiile proprii, cele operate în franciză și stațiile mobile dedicate clienților comerciali. Rețeaua totală de distribuție depășește 1.200 de puncte de vânzare, incluzând toate formatele comerciale dezvoltate de companie.

Lukoil &MOL tot pe podium

Lukoil România (ale cărui active sunt în curs de preluare de către gigantul american de investiții Carlyle Group) operează peste 320 de benzinării. Pe locul următor se află MOL România, cu aproximativ 250 de stații, compania ungară continuând să investească în extinderea rețelei și în dezvoltarea serviciilor complementare. Topul este completat de SOCAR România, cu aproximativ 80 de benzinării, concentrate în special în marile orașe și pe principalele drumuri naționale.

Cât câștigă giganții carburanților

Dincolo de numărul de benzinării, diferențele sunt vizibile și în cifra de afaceri.

Potrivit estimărilor Dun & Bradstreet, OMV Petrom Marketing generează venituri de peste 5,2 miliarde de dolari, fiind liderul pieței. Pe locul al doilea se află Rompetrol Downstream, cu venituri de aproximativ 2,8 miliarde de dolari, urmată de Lukoil România, cu circa 2,37 miliarde de dolari.

MOL România depășește pragul de 2 miliarde de dolari, în timp ce SOCAR Petroleum înregistrează venituri de peste 770 de milioane de dolari.

Nu mai vând doar carburanți

În ultimii ani, modelul de afaceri al benzinăriilor s-a schimbat radical. Magazinele din incinta stațiilor au devenit un motor important de profit, iar lanțurile investesc masiv în cafenele, restaurante rapide, servicii de curierat, spălătorii auto și stații de încărcare pentru automobile electrice. Pentru mulți operatori, marja obținută din produsele alimentare, cafea și serviciile auxiliare este mai atractivă decât cea realizată din vânzarea carburanților. În paralel, investițiile în infrastructura pentru mobilitatea electrică au devenit o prioritate strategică pentru marile companii petroliere.

Cine deține cele mai multe benzinării din România

1. OMV Petrom (Petrom + OMV) – aproximativ 550-600 de stații

2. Rompetrol – aproximativ 500 de puncte de distribuție

3. Lukoil România – peste 320 de stații

4. MOL România – aproximativ 250 de stații

5. SOCAR România – aproximativ 80 de stații

Deși concurența rămâne acerbă, OMV Petrom continuă să domine piața atât prin dimensiunea rețelei, cât și prin nivelul veniturilor.