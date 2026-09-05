Cum a ajuns Amelie Voigt Trejes cea mai tânără miliardară din lume. Are doar 21 de ani și o avere de 1,1 miliarde de dolari

Publicat la 05.09.2026, 13:30:00

Încă de la majorat, Amelie Voigt Trejes se află în clubul miliardarilor planetei. Mai mult, potrivit clasamentului Forbes (The World’s Youngest Billionaires/ Cei mai tineri miliardari ai lumii -n.r.) publicat la sfârșitul lunii august, brazilianca este cea mai tânără miliardară din lume. Averea ei este estimată la 1,1 miliarde de dolari, ceea ce o plasează pe locul 3.183 în clasamentul mondial al miliardarilor. Sursa averii sale este una cât se poate de concretă: WEG, unul dintre cei mai importanți producători de echipamente electrice din lume.

Amelie Voigt Trejes a fost desemnată de Forbes cea mai tânără miliardară din lume. Nu și-a construit însă averea de la zero. Tânăra de 21 de ani este moștenitoarea unei părți din imperiul industrial WEG, companie fondată de bunicul său în urmă cu peste șase decenii.

Compania a fost creată de Werner Ricardo Voigt, bunicul Ameliei, împreună cu Eggon João da Silva și Geraldo Werninghaus. De la o afacere industrială locală, WEG s-a transformat într-o multinațională cu operațiuni în numeroase țări și cu venituri anuale de aproximativ 7 miliarde de dolari. Compania produce o gamă impresionantă de echipamente: motoare electrice, generatoare, transformatoare, turbine, panouri electrice, sisteme de automatizare industrială și echipamente pentru producerea și transmiterea energiei. WEG a intrat inclusiv pe piața soluțiilor pentru mobilitatea electrică, prin producția de încărcătoare pentru vehicule electrice.

Miliardară, dar fără funcție în companie

Deși are o avere de peste un miliard de dolari, Amelie nu conduce compania. Tânăra nu face parte din Consiliul de Administrație al WEG și nu ocupă o funcție executivă în cadrul grupului.

Averea ei provine în principal din participațiile pe care le deține direct și indirect în compania familiei. Amelie deține direct 5.282.602 de acțiuni ordinare WEG, echivalentul a aproximativ 0,126% din capitalul companiei. Prin intermediul unor structuri de familie, participația sa economică este însă mult mai mare.

Tânăra deține câte 33,33% din două companii de familie, Cladis Voigt Trejes Administradora și Clica Voigt Administradora. Prin aceste structuri și prin alte participații, Amelie controlează indirect aproximativ 106,7 milioane de acțiuni WEG, echivalentul a circa 2,54% din companie.

Ea face parte și din grupul de acționari asociat cu WPA Participações e Serviços, structură care reunește familiile fondatorilor și controlează împreună puțin peste jumătate din WEG.

Cu alte cuvinte, averea sa colosală nu este rezultatul unui salariu uriaș sau al unei afaceri pornite de la zero. Este rezultatul moștenirii și al participațiilor într-un imperiu industrial construit de generația bunicului său.

Familia Voigt „a produs” miliardari pe bandă

Amelie nu este singura tânără din familia Voigt care a ajuns miliardară. Dimpotrivă, clasamentul Forbes arată o situație spectaculoasă- primii cinci cei mai tineri miliardari brazilieni provin din aceeași familie. Dora Voigt de Assis, în vârstă de 28 de ani, are o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari. Frații Ameliei, Felipe și Pedro Voigt Trejes, ambii în vârstă de 23 de ani, au câte 1,1 miliarde de dolari. Lívia Voigt de Assis, în vârstă de 22 de ani, are o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari. Toți sunt legați de participațiile familiei în WEG. Povestea WEG a schimbat radical și orașul în care compania a fost fondată. Jaraguá do Sul a devenit unul dintre centrele industriale importante din Santa Catarina, atras de investiții, industrie și tehnologie. Iar averile acumulate de familiile fondatoare au transformat orașul într-un adevărat „cuib de miliardari” al Braziliei. Succesul WEG arată și cât de importantă poate deveni, în timp, o companie industrială pornită în urmă cu peste 60 de ani.

Există și o miliardară „self-made” în Brazilia

Dacă Amelie este exemplul perfect al unei averi moștenite, Brazilia oferă și povestea opusă.

Luana Lopes Lara, în vârstă de 29 de ani, este prezentată drept cea mai tânără miliardară „self-made”, fără o avere familială în spate. Fosta balerină a fondat platforma de piață de predicții Kalshi, iar averea sa este estimată la 2,6 miliarde de dolari.