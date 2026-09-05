Zborul direct București–Beijing revine după 23 de ani. O nouă poartă pentru afaceriși turism dintre România și China

Publicat la 05.09.2026, 10:11:05

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A fost inaugurată noua rută aeriană București–Beijing ce, cu siguranță va avea implicații importante în special pentru oamenii de afaceri. După 23 de ani, România este din nou conectată direct cu capitala uneia dintre cele mai mari economii ale lumii. Colosul Air China operează trei zboruri pe săptămână, iar călătoria durează aproximativ 10 ore. Noua conexiune aeriană dintre București și Beijing nu înseamnă doar o opțiune în plus pentru turiști. Pentru companiile românești care fac afaceri cu parteneri chinezi, pentru investitori și pentru oamenii de business, timpul câștigat poate conta enorm. După mai bine de două decenii, capitala României este din nou legată direct de capitala Chinei. Air China a lansat ruta regulată București–Beijing, operată de trei ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri.

10 ore până la Beijing, mai muțin decât face trenul până la Baia Mare Zborurile sunt operate cu aeronave Airbus A330-200, cu o capacitate de până la 284 de pasageri. Durata unei călătorii directe între București și Beijing este de aproximativ 10 ore. Pentru oamenii de afaceri, diferența este importantă. O deplasare către China nu mai presupune aceeași dependență de zboruri cu escală, iar întâlnirile cu partenerii chinezi pot fi programate mai simplu și mai eficient. Într-o economie în care timpul de deplasare poate însemna costuri, zile de lucru pierdute și o logistică mai complicată, existența unei curse directe poate deveni un avantaj competitiv.

China, mai aproape de mediul de business românesc China este una dintre cele mai importante economii ale lumii și un jucător major în comerțul internațional, producție, tehnologie, infrastructură și energie. Pentru companiile românești, conexiunea directă cu Beijingul poate facilita întâlnirile de afaceri, negocierile și dezvoltarea unor parteneriate comerciale. În același timp, ruta poate face România mai accesibilă pentru investitorii și reprezentanții companiilor chineze interesați de Europa Centrală și de Sud-Est. De altfel, reprezentanții Aeroportului Henri Coandă descriu noua cursă drept o „conexiune strategică” între această parte a Europei și una dintre cele mai mari piețe ale lumii. Zborul inaugural a aterizat la Otopeni Primul zbor Beijing–București a aterizat vineri dimineață, la ora 6:01, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Aeronava a fost întâmpinată, conform tradiției, cu salutul cu apă. Ulterior, aeronava și-a continuat călătoria spre Zagreb, după care s-a întors la București în cursul după-amiezii. Zborul direct București–Beijing a decolat în jurul orei 17:30. Bogdan Mîndrescu (directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București), a precizat că reluarea conexiunii este rezultatul discuțiilor purtate cu reprezentanții companiei aeriene chineze. „Zborul inaugural Beijing – București a primit salutul cu apă la aterizarea pe Aeroportul Henri Coandă”, a spus acesta. Bucureștiul vrea să devină o poartă către China Noua rută are însă o miză care depășește simpla legătură dintre două capitale. Pentru București, existența unei conexiuni directe cu Beijingul poate consolida rolul Aeroportului Henri Coandă în rețeaua aeriană regională și poate transforma România într-un punct de acces mai important pentru relațiile economice dintre China și Europa de Sud-Est. „Nu este doar o nouă rută. Este confirmarea rolului pe care Aeroportul Henri Coandă îl joacă în arhitectura aeriană a regiunii: suntem, tot mai clar, punctul de legătură dintre această parte a Europei și restul lumii”, a adăugat Bogdan Mîndrescu. Ruta este operată pe traseul Beijing – București – Zagreb, cu trei frecvențe săptămânale.