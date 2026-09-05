Popeyes, afacere profitabilă a REX Concepts în România care nu acoperă însă pierderile Burger King

Publicat la 05.09.2026, 08:58:17

Timișoara este al patrulea oraș în care lanțul s-a extins în acest an, după Suceava, Cluj-Napoca și Târgu Mureș. Popeyes mai este prezent în București, Pitești, Craiova, Buzău, Ploiești, Brașov, Iași, Sibiu, Constanța și Oradea.

REX Concepts și-a extins rețeaua Popeyes din România prin deschiderea primului restaurant din Timișoara, amplasat în zona food-court a Shopping City. Compania a ajuns astfel la 24 de restaurante Popeyes în 14 orașe, față de 19 unități la sfârșitul anului 2025.

REX Concepts PLK România SRL , operatorul Popeyes, a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 103,37 milioane de lei, în creștere cu 75,9% față de cele 58,78 milioane de lei din 2024.

Noua deschidere consolidează afacerea care a reușit să treacă pe profit dintre cele două mari francize administrate de REX Concepts în România. Popeyes nu menține însă întregul grup local pe profit, deoarece câștigul obținut de operatorul său este mult mai mic decât pierderea înregistrată de compania care exploatează restaurantele Burger King.

După pierderi de 6,8 milioane de lei în 2022, 8,65 milioane în 2023 și 4,51 milioane în 2024, compania a obținut în 2025 primul rezultat net pozitiv important: un profit de 457.709 lei. Marja a fost însă redusă, de numai 0,44% din venituri.

Numărul mediu al angajaților a crescut de la 210 la 312, iar activele imobilizate au ajuns la 48,61 milioane de lei, cu 63,6% peste nivelul din anul precedent. Capitalurile proprii s-au majorat de peste două ori, la 51,28 milioane de lei, în timp ce datoriile au rămas aproape neschimbate, la 11,62 milioane.

Raportată orientativ la cele 24 de restaurante existente în prezent, cifra de afaceri din 2025 ar echivala cu aproximativ 4,31 milioane de lei pe unitate, adică aproape 359.000 de lei lunar. Calculul reduce însă artificial media, deoarece cinci dintre restaurante nu funcționau la sfârșitul anului trecut.

Burger King are o rețea mai mare, dar înregistrează pierderi

REX Concepts controlează în România și dezvoltarea Burger King. Rețeaua a ajuns la 43 de restaurante după deschiderea unității din Shopping City Deva, cu 19 mai multe decât Popeyes.

Operatorul REX Concepts BK România SRL a avut în 2025 afaceri de 161,27 milioane de lei, cu 57,5% peste nivelul din 2024. În pofida creșterii veniturilor, pierderea netă s-a adâncit de la 6,55 milioane la 10,27 milioane de lei.

Compania a acumulat pierderi de peste 22,3 milioane de lei în perioada 2022-2025. Extinderea este vizibilă în activele imobilizate, care au crescut cu 66,6%, la 96,71 milioane de lei, și în numărul angajaților, care s-a dublat într-un an, de la 268 la 540.

Prin urmare, profitul de aproape 458.000 de lei obținut de Popeyes nu poate compensa pierderea de 10,27 milioane de lei a Burger King. Cele două firme au raportat împreună un rezultat net negativ de aproximativ 9,81 milioane de lei. Formularea corectă este, așadar, că Popeyes reprezintă afacerea profitabilă a REX Concepts în România, nu că menține întregul grup local pe profit.

Cine controlează cele două francize

REX Concepts PLK România și REX Concepts BK România fac parte din grupul polonez REX Concepts, așa cum reiese din datele obținute cu ajutorul ListaFirme.ro. REX Concepts este o platformă de restaurante cu servire rapidă fondată de foști manageri ai AmRest.

Grupul deține drepturile de dezvoltare pentru mărcile Popeyes și Burger King în România, Polonia și Cehia. La sfârșitul anului 2025 administra direct 94 de restaurante Burger King și 65 de unități Popeyes în cele trei țări, pe lângă restaurantele Burger King operate de subfrancizați. REX Concepts a fost listată în mai 2026 la Bursa de la Varșovia și urmărește continuarea expansiunii regionale.