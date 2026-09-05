Vrei permis de conducere? Se complică examenul auto. Manevrele pe care orice șofer trebuie să le știe pentru a promova examenul

Publicat la 05.09.2026, 07:26:00

Zilele în care era suficient să știi să accelerezi și să frânezi pentru a lua permisul ar putea deveni istorie. Examenul auto -categoria B- ar urma să includă obligatoriu mai multe manevre tehnice, de la mersul cu spatele ori plecarea din rampă și întoarcerea într-un spațiu limitat.

Permisul de conducere, mai greu de luat. Se schimbă examenul auto-manevrele pe care trebuie să le știe orice șofer!

Senatul a adoptat un proiect de lege care schimbă proba practică pentru categoria B și introduce manevre tehnice obligatorii pe care viitorii șoferi trebuie să le stăpânească. Proiectul a fost votat cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților, care este forul decizional. Dacă va fi adoptat în forma actuală, examenul nu se va mai concentra doar pe comportamentul candidatului în trafic. Acesta va trebui să demonstreze că știe să controleze mașina și în situații concrete care apar frecvent după obținerea permisului .

*plecarea din rampă

*deplasarea în marșarier

*parcarea laterală

*întoarcerea într-un spațiu limitat.



Un motiv cât se poate de practic stă în spatele modificării. Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca o stradă minute întregi. Unul care nu controlează mașina în marșarier poate provoca un accident într-o parcare sau într-un spațiu îngust. Deși noile manevre readuc în discuție ideea unui examen tehnic mai strict, vechea probă de poligon nu va reveni în forma cunoscută în trecut.

Iar motivul este legat și de infrastructură. O parte dintre terenurile special amenajate pentru astfel de probe au fost între timp vândute unor companii private, iar podurile nu pot fi folosite pentru examene. În schimb, autoritățile vor să verifice abilitățile șoferilor în condiții cât mai apropiate de realitate. Cu alte cuvinte, viitorii șoferi nu vor fi testați doar într-un spațiu artificial, ci trebuie să demonstreze că pot executa corect manevrele care îi așteaptă și după ce primesc permisul.

De ce se schimbă examenul auto

În spatele modificării se află siguranța rutieră. România se află de ani buni printre statele UE cu cele mai multe decese în accidente rutiere raportate la populație. Iar șoferii aflați la început de drum reprezintă una dintre categoriile considerate vulnerabile. Primele luni după obținerea permisului sunt perioada în care lipsa de experiență poate deveni periculoasă. Entuziasmul de a conduce o mașină proprie poate veni la pachet cu decizii riscante, iar experiența se acumulează abia după sute sau mii de kilometri parcurși.

Statistică dureroasă-aproape 500 de tineri fără experiență, implicați în accidente

Datele citate în contextul proiectului arată amploarea problemei. În prima jumătate a anului 2026, aproape 500 de tineri fără experiență au fost implicați în accidente, potrivit informațiilor publicate de Observator News. În același timp, peste 54.000 de adolescenți cu vârste între 16 și 18 ani au obținut permisul în această perioadă, cu aproximativ 7.000 mai mulți decât în anul precedent, potrivit sursei citate. Fostul campion național de raliu, specialistul în conducere defensivă Titi Aur atrage atenția asupra perioadei imediat următoare examenului. Problema este că un șofer proaspăt devenit posesor de permis poate avea impresia că știe deja să conducă, deși experiența sa reală este foarte redusă.

Ce se va întâmpla cu examenul. Nu va mai fi suficient să știi să conduci înainte

Proiectul adoptat de Senat stabilește cadrul general, însă detaliile tehnice urmează să fie stabilite prin regulament. Ministerul Afacerilor Interne va trebui să precizeze modul în care vor fi evaluate manevrele și dacă vor exista și alte exerciții obligatorii. Regulamentul va trebui să stabilească exact condițiile de desfășurare, criteriile de evaluare și modul în care greșelile vor influența rezultatul probei practice.

Noua filozofie a examenului este simplă-un șofer trebuie să știe să controleze mașina în mai multe situații, nu doar să circule pe drum drept și să respecte regulile de trafic.