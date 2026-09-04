Dacia lansează motorul „tribrid” -VIDEO! Combină benzina, GPL-ul și bateria electrică pentru o autonomie de 1.500 km

Publicat la 04.09.2026, 19:10:00

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Dacia vine cu o premieră pe piața auto: o nouă motorizare „3 în 1”, denumită „tribrid”, care combină trei surse de energie: benzină, GPL și electricitate. Tehnologia va fi disponibilă pe modelele Duster și Bigster, dezvoltă 150 CP și poate asigura, potrivit constructorului, o autonomie de până la 1.500 de kilometri cu rezervoarele pline de benzină și GPL. Constructorul român aduce o soluție neobișnuită într-o perioadă în care producătorii auto încearcă să găsească alternative la motoarele clasice pe benzină și la mașinile complet electrice. Potrivit companiei, este vorba despre prima motorizare de acest tip din lume.

Trei surse de energie într-un singur sistem Dacă un motor hibrid clasic combină benzina cu energia electrică, Dacia merge mai departe. Sistemul este cuplat la o transmisie automată care poate funcționa atât în configurație 4x2, cât și 4x4. Dacia spune că noua tehnologie a fost concepută pentru a combina avantajele celor trei tipuri de propulsie și pentru a reduce consumul de carburant, fără să renunțe la autonomia oferită de un motor termic. Autonomie colosală pentru un SUV, de până la 1.500 de kilometri cu un singur plin Una dintre cifrele care atrag imediat atenția este autonomia. Cu rezervoarele de benzină și GPL pline, Dacia anunță o autonomie de până la 1.500 de kilometri. Pentru cei care fac drumuri lungi, inclusiv în afara țării, această caracteristică poate fi unul dintre principalele avantaje ale noii tehnologii. Mașina poate merge electric o bună parte din timp în oraș. Dacia susține că automobilul poate rula în mod electric până la 60% din timp în mediul urban. Avantajul este important mai ales în traficul aglomerat, unde opririle și pornirile repetate favorizează utilizarea sistemului electric. În acest mod, motorul termic poate fi folosit mai puțin, iar consumul de carburant poate scădea.

Noua motorizare dezvoltă 150 CP. Dacia o prezintă drept o soluție care combină eficiența cu un comportament dinamic și confortabil, transmisia automată contribuind la o experiență de condus mai lină. Un alt argument important este costul de exploatare. Potrivit Dacia, noua tehnologie poate permite reducerea costurilor cu carburantul cu până la 40%. Constructorul estimează următoarele valori de consum în ciclul WLTP: GPL: 7,1–7,2 l/100 km iar pe benzină: 5,5–5,6 l/100 km Pentru șoferii care parcurg anual zeci de mii de kilometri, diferența poate deveni semnificativă în bugetul de exploatare al mașinii. Dacia susține că tehnologia aduce și beneficii în ceea ce privește emisiile. În cazul sistemului 4x4, constructorul vorbește despre o reducere de până la 10% a emisiilor de CO₂, în anumite condiții de utilizare. Cele patru avantaje promovate de Dacia Conform constructorului auto, acesta susține că a sintetizat avantajele noii motorizări în patru puncte: Confort- transmisia automată promite o conducere mai lină și mai dinamică. Economie-costurile cu carburantul pot fi reduse cu până la 40%. Autonomie- până la 1.500 de kilometri cu rezervoarele de benzină și GPL alimentate. Emisii- un impact mai redus asupra mediului, inclusiv prin reducerea emisiilor de CO₂ în modul 4x4. Duster și Bigster primesc noua tehnologie. Cât costă Daciile ”tribrid”? Primele modele care beneficiază de această motorizare sunt Duster și Bigster. Cele două SUV-uri reprezintă o parte importantă din strategia Dacia de dezvoltare a gamei și sunt orientate către clienții care caută mașini practice, cu autonomie mare și costuri de utilizare cât mai reduse. Bigster Tribrid 150 4x4 este deja disponibil în oferta Dacia România, iar prețul pornește de la aproximativ 32.500 de euro, TVA inclus, pentru versiunea Extreme. În funcție de echipare, prețul poate trece de 34.000 de euro, în timp ce, prin programul Rabla, anumite exemplare pot coborî sub pragul de 30.000 de euro.