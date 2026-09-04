Consumul s-a prăbușit. România, campioana Europei la scăderea vânzărilor din retail.

Publicat la 04.09.2026, 16:04:04

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România a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană în luna iulie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Volumul comerțului cu amănuntul a coborât cu 5,7% în România, în timp ce la nivelul Uniunii Europene a crescut cu 1%, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Diferența față de media europeană este semnificativă și plasează România la coada clasamentului comunitar. După România, cele mai mari scăderi anuale au fost înregistrate în Germania, de 2,5%, Italia, de 1%, și Spania, de 0,7%. La polul opus, cele mai puternice creșteri ale comerțului cu amănuntul au fost raportate în Cipru, cu 8,6%, Letonia, cu 7,1%, și Suedia, cu 6,4%. România scade, Europa crește În iulie 2026 față de iulie 2025, volumul comerțului cu amănuntul ajustat în funcție de efectele calendaristice a crescut cu 0,6% în zona euro și cu 1% în întreaga Uniune Europeană.

Creșterea europeană a fost susținută în principal de vânzările de alimente, băuturi și tutun. În UE, această categorie a avansat cu 1,3%, iar produsele nealimentare, cu excepția carburanților auto, au crescut cu 0,9%. Singura categorie importantă aflată pe minus a fost cea a carburanților comercializați în magazine specializate, unde volumul vânzărilor a scăzut cu 2%. În zona euro, evoluția a fost similară: vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 1,6%, iar cele de produse nealimentare cu 0,2%. În schimb, vânzările de carburanți au scăzut cu 3,1%. Și de la o lună la alta România este într-o perioadă dificilă Datele Eurostat arată că luna iulie a adus o scădere a comerțului cu amănuntul și la nivel european. Față de iunie 2026, volumul vânzărilor a coborât cu 0,4% în UE și cu 0,6% în zona euro.

În iunie, comerțul cu amănuntul crescuse cu 0,2% atât în UE, cât și în zona euro. Cele mai mari scăderi lunare au fost raportate în Germania, unde volumul comerțului cu amănuntul s-a redus cu 3,4%. Spania a înregistrat un recul de 0,9%, iar Italia și Polonia, de câte 0,3%. La polul opus, Letonia a avut cea mai mare creștere lunară, de 2,5%, urmată de Cipru, cu 2%, și Luxemburg, cu 1,8%. Consumul românilor intră sub presiune Datele privind comerțul cu amănuntul sunt un indicator important pentru consumul gospodăriilor și pentru activitatea economică. Scăderea de 5,7% înregistrată de România în iulie contrastează puternic cu evoluția de ansamblu a Uniunii Europene. România nu doar că a avut cea mai slabă evoluție anuală din UE, dar diferența față de media europeană este de 6,7 puncte procentuale. Cifrele indică o răcire puternică a consumului intern într-un moment în care comerțul european a continuat, în ansamblu, să crească. Iar faptul că reculul este atât de mare în România face din consum unul dintre punctele vulnerabile ale economiei în a doua jumătate a anului.