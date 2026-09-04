Dacă o dronă îți lovește casa, poți primi despăgubiri. Premieră în România, polița introdusă de o mare companie de asigurări

Publicat la 04.09.2026, 15:12:00

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Ne obișnuim să trăim cu războiul la graniță, iar riscurile acestuia încep să intre și în viața de zi cu zi. În premieră în România, o companie de asigurări oferă despăgubiri pentru locuințele și bunurile afectate de drone, fragmente ale acestora sau alte evenimente asociate conflictelor armate. O companie de asigurări introduce, în premieră pentru piața din România, protecția împotriva unor riscuri care până acum nu erau, în mod obișnuit, în polițele standard. Proprietarii de locuințe pot primi despăgubiri inclusiv pentru daunele materiale provocate de drone sau de fragmente ale acestora. Protecția vine după șirul de drone care au început să eșueze prin zona de est a țării, ba una chiar a lovit un bloc din Galați. O nouă protecție intră în atenția proprietarilor de locuințe din România, într-un moment în care incidentele provocate de drone în apropierea teritoriului țării au devenit un subiect tot mai prezent în spațiul public. O companie de asigurări anunță o premieră pentru piața locală a asigurărilor- daunele produse locuințelor și bunurilor asigurate în urma unor conflicte armate pot fi acoperite prin polița de asigurare. În mod obișnuit, riscurile asociate războiului sunt excluse din polițele standard de asigurare, tocmai din cauza caracterului lor imprevizibil și a amplorii potențiale a pagubelor.

Ce riscuri intră în noua protecție. Ce se întâmplă dacă o dronă lovește o locuință Una dintre cele mai importante noutăți este legată de drone. Potrivit informațiilor transmise de Asirom, dacă o locuință asigurată suferă daune materiale provocate de o dronă sau de fragmente ale acesteia, indiferent de originea lor, proprietarul poate primi despăgubiri în baza protecției incluse în poliță. Acoperirea vizează atât clădirea, cât și bunurile asigurate și se referă la daunele materiale directe produse în urma unor astfel de evenimente. Cu alte cuvinte, în cazul unui incident în care o dronă sau resturi provenite de la aceasta provoacă pagube unei locuințe asigurate, proprietarul nu mai rămâne exclusiv cu costurile reparațiilor.

Extinderea de acoperire pentru polița Căminul Meu include o categorie largă de evenimente asociate conflictelor și tulburărilor civile. Printre acestea se numără:războiul și războiul civil, actele de terorism, sabotajul, revolta militară și lovitura de stat, insurecția, revoluția și rebeliunea ori actele intenționate de distrugere motivate politic. În anumite limite prevăzute în poliță, sunt acoperite și cheltuielile necesare pentru îndepărtarea resturilor rezultate în urma unui asemenea eveniment. Astfel, protecția nu se limitează doar la avarierea propriu-zisă a imobilului, ci poate include și costurile generate de îndepărtarea fragmentelor sau a resturilor rezultate în urma incidentului. Protecția este inclusă automat pentru polițele noi Noua acoperire se aplică începând cu 2 septembrie 2026. Pentru toate polițele Căminul Meu nou încheiate, protecția este inclusă automat în asigurarea de bază, alături de riscurile deja cunoscute și acoperite, precum incendiul, explozia, cutremurul, inundațiile și fenomenele meteorologice extreme. Clienții care au deja o poliță activă pot solicita adăugarea acestei protecții, în timp ce pentru cei care ajung la momentul reînnoirii, aceasta va fi inclusă automat în asigurarea de bază. România, în contextul războiului din Ucraina Decizia vine într-un context regional în care România se află în proximitatea unui conflict militar de amploare. Conform datelor Ministerului Apărării Naționale, citate de Agerpres, 69 de drone sau fragmente de drone au fost identificate, ridicate ori neutralizate pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Dintre acestea, 33 au fost consemnate numai în 2026, potrivit situației actualizate la 31 august. În acest context, riscul unor pagube provocate de resturi de drone sau de astfel de incidente a devenit un element pe care piața asigurărilor începe să îl ia în calcul în mod explicit.