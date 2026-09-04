Slovacia, uzina auto a Europei. Oficial este țara care produce mai multe mașini pe cap de locuitor decât oricine în lume

Publicat la 04.09.2026, 16:30:00

În nordul Slovaciei, la poalele Carpaților, o fabrică uriașă produce mașini aproape fără oprire. Este uzina Kia de lângă Zilina, o investiție de aproximativ 2,5 miliarde de euro, unde lucrează circa 3.700 de oameni. Dar fabrica sud-coreenilor este doar o piesă dintr-un puzzle industrial mult mai mare.

Nicio altă țară nu produce atât de multe automobile pe cap de locuitor. Slovacia, țara cu doar 5,4 milioane de locuitori a devenit „fabrica de mașini” a Europei. Aproape un milion de mașini ies anual din fabricile construite de marile companii internaționale, iar raportat la numărul locuitorilor, țara ocupă primul loc în lume la producția de automobile.

Slovacia produce anual aproape un milion de automobile, o performanță impresionantă pentru o țară cu numai 5,4 milioane de locuitori. Prin comparație, China produce în jur de 31 de milioane de automobile pe an și este de departe cel mai mare producător auto al lumii. Slovacia nu poate concura cu giganții industriei în cifre absolute, însă are un avantaj spectaculos atunci când producția este raportată la populație. Pe teritoriul Slovaciei au fabrici Volkswagen, Kia, grupul Stellantis și Jaguar Land Rover, iar Volvo pregătește o nouă uzină dedicată automobilelor electrice, care ar urma să intre în funcțiune în 2027. Practic, o țară de dimensiuni reduse a devenit una dintre cele mai importante baze de producție auto din Europa.

Aproape un milion de mașini într-o țară cât un... județ mai mare

Povestea industriei auto din micul stat începe după prăbușirea comunismului. În perioada în care Slovacia făcea parte din Cehoslovacia, industria auto locală era departe de standardele occidentale. Vechile Skoda erau considerate zgomotoase, lente și cu un consum ridicat.v”Revoluția de Catifea” din 1989 a schimbat însă radical direcția economică a regiunii.

În 1991, Volkswagen a început să investească în producătorul auto cehoslovac Škoda, ajungând să preia integral compania până în anul 2000. Ulterior, marii producători internaționali au început să descopere potențialul Slovaciei și al celorlalte state din Europa Centrală și de Est.

Unul dintre cele mai importante argumente era simplu- forța de muncă era mult mai ieftină decât în Occident. Potrivit specialistului în industria auto Petr Prokop, costurile forței de muncă din Slovacia reprezentau la acea vreme aproximativ 20% din nivelul celor din Germania. Avantajul nu a dispărut complet nici astăzi. Salariile din industria auto slovacă sunt încă sub cele occidentale, în timp ce productivitatea este ridicată.

Secretul care a transformat Slovacia într-un magnet pentru industria auto

Industria auto rămâne una dintre cele mai atractive zone de angajare din Slovacia. Iar efectul se simte dincolo de porțile fabricilor. Potrivit autorităților locale, peste 20.000 de persoane sunt angajate direct de Kia și de companiile care lucrează în jurul producătorului în regiunea Žilina.

Costurile mai reduse cu forța de muncă nu sunt însă singurul motiv pentru care producătorii auto aleg Slovacia. Țara este poziționată în centrul Europei și are conexiuni bune cu marile piețe europene. Automobilele produse aici pot ajunge rapid în Germania, Italia, Spania, Marea Britanie și în alte piețe importante. Și ecosistemul industrial este un avantaj mare. Față de Ungaria ori România, în Slovacia activează aproximativ 360 de companii din industria auto, ceea ce înseamnă că producătorii nu trebuie să aducă fiecare componentă de la mii de kilometri distanță. Rețeaua de furnizori este una dintre piesele importante ale succesului. La aceasta se adaugă infrastructura energetică. Slovacia produce o parte importantă din electricitate prin surse cu emisii reduse de carbon, inclusiv energie nucleară și hidroenergie.

Fabrica de mașini a Europei se pregătește pentru electrice

Industria slovacă încearcă acum să facă trecerea către automobilele electrice. Kia a investit 108 milioane de euro pentru transformarea liniilor de producție destinate noilor sale vehicule electrice, proiect pentru care compania a primit un credit fiscal de aproximativ 29 de milioane de euro. Iar în 2027 este programată deschiderea fabricii Volvo pentru automobile electrice. Este o schimbare importantă pentru Slovacia, deoarece industria auto reprezintă deja unul dintre motoarele economiei sale.

Școlile pregătesc muncitorii pentru fabrici

Producătorii auto nu se bazează doar pe forța de muncă existentă. Ei investesc și în viitorii angajați. La o școală tehnică din Zilina, aproximativ 100 de elevi participă la un program dual susținut de Kia. Tinerii împart timpul între studii și activitatea practică din fabrică. În același timp, aproximativ 400 de absolvenți ai Universității din Žilina ajung anual în domenii asociate industriei auto. Pentru Slovacia, modelul este unul care leagă direct școala, universitatea și industria.



De la Volkswagen Touareg și Porsche Cayenne până la Kia Sportage, Citroën C3, Opel Frontera și Land Rover Defender, Slovacia produce unele dintre cele mai cunoscute automobile europene. În uzinele sale nu sunt construite doar mașini de volum, ci și SUV-uri premium și modele electrice



Slovacia nu este singura țară din regiune care a transformat industria auto într-o parte importantă a economiei. Cehia găzduiește fabrici Hyundai, Toyota și Volkswagen. În Polonia produc Toyota, Stellantis și Volkswagen, în timp ce Ungaria a atras fabrici Audi, Mercedes-Benz și Suzuki. În România sunt prezente fabrici Ford și Renault.