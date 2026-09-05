Sameday se pregătește să detroneze FAN Courier după preluarea Cargus. Curieratul privat a depășit un miliard de euro

Publicat la 05.09.2026, 12:03:00

Cei mai mari șapte operatori privați au raportat împreună afaceri de peste 5,3 miliarde de lei.

Piața românească de curierat a generat în 2025 venituri estimate la aproximativ 5,3 miliarde de lei, peste un miliard de euro. FAN Courier și Sameday au cumulat afaceri de aproape 3 miliarde de lei, în timp ce Sameday, Cargus și FedEx Express România au încheiat anul pe pierdere.

Poșta Română a avut o cifră de afaceri de 1,77 miliarde de lei, dar compania are sub 3% din venituri obținute din livrări de colete. Poșta Română și obține bani și din distribuirea pensiilor, corespondență, documente oficiale și alte servicii poștale.

NewsCenter.ro a realizat o analiză a pieței de curierat din România și a observat că FAN Courier și-a păstrat prima poziție între operatorii privați, cu o cifră de afaceri de 1,546 miliarde de lei, în creștere cu 11%. Volumul coletelor a avansat cu 15%, iar compania estimează pentru 2026 o nouă creștere a veniturilor cu aproximativ 15%.

FAN Courier are aproape 9.500 de angajați și colaboratori în întreaga rețea, avantaj important pentru livrările la adresă.

De altfel, personalul și logistica mențin Fan Courier pe primul loc pe această piață. Compania pierde însă din profituri prin investițiile pe care le fac în rețeaua de lockere, unde Fan Courier este încă mult în spatele Sameday.

Ca să recupereze distanța, operatorul a investit în 2025 aproximativ 40 de milioane de euro, jumătate din sumă fiind destinată extinderii rețelei FANbox. Aceasta a ajuns în iunie 2026 la 3.000 de lockere, iar obiectivul este depășirea pragului de 4.000.

Sameday se pregătește să urce pe primul loc

Sameday a încheiat anul cu afaceri de 1,44 miliarde de lei, în creștere cu 21%, dar a trecut de la un profit de 21,35 milioane de lei la o pierdere de 35,53 milioane. Compania are 1.431 de angajați și peste 5.100 de easybox-uri, cea mai extinsă rețea de lockere din România.

Poziția sa va deveni și mai puternică după integrarea Cargus, tranzacție aprobată condiționat de Consiliul Concurenței. Împreună, cele două companii au avut în 2025 afaceri de peste 2 miliarde de lei, cu aproximativ 500 de milioane peste FAN Courier, conform analizei NewsCenter.ro. Această însumare nu echivalează automat cu veniturile viitorului grup, dar arată dimensiunea pe care o poate atinge Sameday după preluare.

Cargus, opt ani consecutivi cu pierderi

Cargus a raportat afaceri de 618,3 milioane de lei, cu 9% mai mari, și o pierdere de 80,6 milioane. Este al optulea an consecutiv încheiat pe minus. Datoriile au ajuns la aproape 455 de milioane de lei, iar capitalurile proprii au devenit negative, de minus 22,6 milioane.

Compania avea 701 angajați și active de peste 432 milioane de lei. Situația financiară dificilă oferă și contextul în care fostul proprietar a acceptat vânzarea către Sameday. Pentru protejarea concurenței, Cargus trebuie să renunțe la rețeaua sa de aproximativ 200 de lockere.

GLS, cea mai bună combinație între creștere și profit

GLS România a avut una dintre cele mai solide evoluții: afacerile au crescut cu 27%, la 530,2 milioane de lei, iar profitul net cu 47%, până la 40,1 milioane. Marja netă a fost de aproximativ 7,6%, cea mai ridicată dintre marii operatori analizați.

Compania dispunea de aproape 93 de milioane de lei în conturi, capitaluri proprii de 167 de milioane și nu avea restanțe la ANAF. Rezultatele indică o creștere mai echilibrată decât în cazul rivalilor care au câștigat cotă de piață cu prețul pierderilor.

DPD România a avut afaceri de 450,2 milioane de lei, cu 4% mai mari, și a revenit pe profit. Câștigul net a fost de 9,46 milioane, după pierderea de 10,4 milioane din 2024. Rezultatul s-a îmbunătățit cu aproape 20 de milioane de lei, în timp ce numărul angajaților a scăzut cu 16%, la 542.

FedEx a trecut pe pierdere, DHL și-a mărit profitul

FedEx Express România, fosta TNT România, a înregistrat venituri de 398,1 milioane de lei, în creștere cu 6%. Compania a trecut însă de la un profit de 27,4 milioane de lei în 2024 la o pierdere de aproape 22 de milioane în 2025.

DHL International România a avut o evoluție opusă. Cifra de afaceri a scăzut cu 2%, la 333,5 milioane de lei, dar profitul a crescut cu 28%, până la 15,06 milioane. Rezultatul sugerează o reducere a costurilor și o eficientizare a activității, compania diminuându-și numărul angajaților cu 9%, la 485.

La capătul clasamentului, Poșta Panduri a raportat afaceri de 26,25 milioane de lei și un profit de numai 19.895 de lei, cu 98% mai mic. Bookurier Logistics a avut venituri de 19,65 milioane de lei și o pierdere de 1,23 milioane.