Harta lumii se schimbă după aproape 500 de ani. ONU a votat pentru realitate- Africa apare mult mai mare!

Publicat la 05.09.2026, 12:15:00

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Harta lumii, așa cum o știm de generații, se va schimba. Adunarea Generală a ONU a susținut o rezoluție care promovează renunțarea treptată la celebra proiecție Mercator și folosirea unor hărți care redau mai fidel dimensiunile reale ale continentelor. Doar Statele Unite, a căror administrație este ocupată cu schimbarea denumirilor geografice, au votat împotrivă. Hărțile pe care milioane de oameni le-au văzut încă din copilărie a devenit subiect serios de dispută internațională. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat vineri, 4 septembrie, rezoluția „Correct the Map”, prin care statele membre sunt încurajate să folosească reprezentări cartografice care reflectă corect dimensiunile reale ale continentelor. Votul a fost unul categoric: 164 de state au votat pentru, șase s-au abținut, iar Statele Unite au fost singura țară care a votat împotrivă. Rezoluția nu interzice harta Mercator. Este un document neobligatoriu care recomandă promovarea unor proiecții mai precise, precum Equal Earth, inclusiv în educație, instituții și platforme digitale.

De ce este considerată „greșită” harta pe care o știm: Groenlanda pare aproape la fel de mare ca Africa. În realitate, Africa este de aproximativ 14 ori mai mare decât Groenlanda

Problema pornește de la proiecția Mercator, creată în 1569 de cartograful flamand Gerardus Mercator. Harta a fost concepută în primul rând pentru navigație. Avantajul său este că păstrează anumite proprietăți utile navigatorilor, însă are un efect neașteptat atunci când vine vorba despre dimensiunea continentelor. Cu cât o regiune este mai îndepărtată de Ecuator, cu atât apare mai mare pe hartă. Iar aici apare una dintre cele mai cunoscute iluzii cartografice. Groenlanda pare aproape la fel de mare ca Africa. În realitate, Africa este de aproximativ 14 ori mai mare decât Groenlanda.

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În noua reprezentare, Africa ocupă un spațiu mult mai apropiat de suprafața sa reală. În schimb, regiuni precum Europa, America de Nord și Groenlanda apar vizibil mai mici decât în hărțile realizate după Mercator. America Latină, Asia de Sud și Oceania beneficiază, de asemenea, de o reprezentare mai apropiată de dimensiunile reale. Inițiativa a fost promovată în numele statelor africane și susținută de Uniunea Africană. Argumentul acestora este că felul în care desenăm lumea poate influența și felul în care o percepem. Pe harta Mercator, Africa pare vizual mai mică decât este în realitate, în timp ce Europa și America de Nord capătă o dimensiune disproporționată. Susținătorii rezoluției spun că această distorsiune a contribuit, de-a lungul timpului, la o imagine dezechilibrată a lumii și la subestimarea vizuală a unor regiuni precum Africa. Campania „Correct the Map” susține chiar că harta Mercator reprezintă o moștenire cartografică veche de peste 450 de ani și promovează folosirea Equal Earth ca alternativă. Franța renunță la vechea hartă Franța a anunțat pe 4 septembrie că va renunța la proiecția Mercator în reprezentările sale oficiale și va folosi alte proiecții, inclusiv Eckert IV, care redau mai fidel suprafețele reale. Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a susținut că harta Mercator oferă o proeminență vizuală disproporționată unor regiuni precum Statele Unite, Rusia și China în comparație cu Africa, America Latină sau Asia de Sud-Est. Mesajul Franței este unul cu puternică încărcătură simbolică: schimbarea hărții nu schimbă lumea, dar poate schimba modul în care oamenii o văd. Și Noua Zeelandă are o problemă cu harta Noua Zeelandă a devenit, la rândul ei, un critic celebru al hărților tradiționale. Țara apare adesea într-un colț al reprezentărilor lumii, iar în 2018 autoritățile au folosit chiar o campanie turistică pentru a ironiza faptul că Noua Zeelandă „dispare” de pe unele hărți. Proiecțiile de tip Equal Earth permit și alte modalități de poziționare a continentelor, inclusiv variante care pun Oceania într-o poziție centrală. Rezoluția încurajează și platformele tehnologice să colaboreze cu statele și organizațiile internaționale pentru folosirea unor reprezentări mai precise. Platformele digitale folosesc însă proiecții diferite în funcție de scop. Mercator rămâne extrem de utilă în navigație și în aplicațiile de hărți, tocmai datorită proprietăților sale matematice. Noua rezoluție nu elimină această utilizare. Însă, pentru prima dată, majoritatea covârșitoare a statelor membre a susținut oficial promovarea unei reprezentări cartografice care pune accent pe dimensiunile reale ale continentelor și anumitor țări.