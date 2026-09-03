Cum investești la BVB dacă ești începător

Publicat la 03.09.2026, 08:25:09

Pentru cineva aflat la început de drum, investițiile la Bursa de Valori București (BVB) pot părea complicate. În realitate, procesul poate fi început treptat, cu sume pe care investitorul își permite să le lase investite pe termen mai lung și cu o strategie simplă.

Prin cumpărarea unei acțiuni, investitorul dobândește o participație, oricât de mică, la compania respectivă. Câștigul poate veni din creșterea prețului acțiunii sau din dividende, atunci când compania distribuie o parte din profit către acționari.

Bursa de Valori București este principala piață de capital din România. Aici pot fi tranzacționate acțiuni ale unor companii listate, obligațiuni, titluri de stat și alte instrumente financiare.

Înainte de a cumpăra prima acțiune, este important să știi de ce investești. Poate fi vorba despre economisirea pentru pensie, construirea unui portofoliu pe termen lung sau obținerea unui venit suplimentar.

Orizontul de timp contează foarte mult. Investițiile în acțiuni pot avea fluctuații importante pe termen scurt, astfel că banii de care ai nevoie în viitorul apropiat nu ar trebui, în general, să fie expuși inutil riscului bursier.

Deschide un cont la un broker

Pentru a cumpăra și vinde acțiuni la BVB ai nevoie de un intermediar autorizat, adică un broker sau o instituție care oferă servicii de tranzacționare.

După deschiderea contului și alimentarea acestuia, poți transmite ordine pentru cumpărarea sau vânzarea instrumentelor financiare disponibile pe piață.

Înainte să alegi brokerul, verifică comisioanele, instrumentele disponibile, platforma de tranzacționare, condițiile de retragere a banilor și modul în care sunt raportate tranzacțiile.

Cu ce sumă poți începe?

Nu există o sumă universală potrivită pentru toți investitorii. Un începător poate începe cu o sumă pe care o poate investi constant fără să își afecteze bugetul de zi cu zi.

Mai important decât să investești o sumă mare din prima este să ai o strategie pe care o poți respecta. Investițiile periodice pot ajuta la disciplină și reduc tentația de a încerca să ghicești momentul perfect pentru cumpărare.

Ce poți cumpăra la BVB?

Un începător poate întâlni mai multe tipuri de instrumente financiare. Printre acestea se numără:

acțiuni – oferă expunere la companii listate;

obligațiuni – reprezintă, în esență, împrumuturi acordate emitentului;

titluri de stat – instrumente prin care statul se finanțează de la investitori;

ETF-uri – fonduri care urmăresc evoluția unui indice sau a unui grup de active.

Pentru un începător, diversificarea poate fi mai importantă decât alegerea unei singure companii despre care crede că va avea cea mai bună evoluție.

Cum alegi primele acțiuni?

Nu cumpăra o acțiune doar pentru că prețul ei a crescut recent sau pentru că este recomandată pe rețelele sociale.

Analizează compania: veniturile, profitul, datoriile, perspectivele de dezvoltare, politica de dividende și evaluarea bursieră. Este util să citești rapoartele financiare și comunicările oficiale ale companiei.

Un principiu important este să înțelegi ce cumperi. Dacă nu poți explica în câteva propoziții cum face bani compania și care sunt principalele sale riscuri, poate fi mai bine să mai studiezi înainte de a investi.

Nu pune toți banii într-o singură companie

Diversificarea reduce riscul ca problemele unei singure companii să afecteze întregul portofoliu.

De exemplu, un portofoliu format din acțiuni ale mai multor companii și sectoare poate fi mai puțin dependent de evoluția unei singure afaceri. Totuși, diversificarea nu elimină riscul de pierdere.

Ai grijă la comisioane și taxe

Randamentul investiției nu este determinat doar de evoluția prețului. Comisioanele de tranzacționare și taxele pot influența rezultatul final.

De asemenea, veniturile obținute din investiții pot avea implicații fiscale. Înainte de a investi sume importante, este recomandat să verifici regulile fiscale în vigoare sau să ceri sfatul unui specialist.

Greșeli frecvente ale începătorilor

Printre cele mai comune greșeli se numără investirea tuturor economiilor, cumpărarea unei acțiuni doar pe baza unei recomandări și vânzarea în panică atunci când piața scade.

O altă greșeală este încercarea de a obține rapid profituri mari. Bursa nu este o metodă de îmbogățire peste noapte, iar randamentele nu sunt garantate.

Concluzie

Investițiile la BVB pot fi accesibile și pentru începători, cu condiția unei abordări disciplinate. Începe prin a înțelege cum funcționează piața, alege un broker autorizat, investește doar bani pe care îți permiți să îi păstrezi pe termen lung și diversifică-ți portofoliul.

Cel mai important este să nu investești ceea ce nu îți permiți să pierzi și să iei decizii bazate pe informații, nu pe emoții sau promisiuni de câștig rapid.

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