Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2555 lei. Transelectrica a urcat 7.74% pe BVB

Publicat la 03.09.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat miercuri, 2 septembrie 2026, un curs de 5,2555 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0020 lei față de marți. Leul s-a apreciat ușor, ceea ce înseamnă că un român care economisește în euro sau urmărește să cumpere o mașină ori un produs importat în moneda europeană plătește fractional mai puțin decât ieri. Față de acum șapte zile lucrătoare, euro rămâne totuși cu 0,04% mai scump, semn că tendința pe orizontul scurt este de slăbire graduală a leului.

Dolarul american s-a tranzacționat la 4,5412 lei, iar francul elvețian la 5,5726 lei, menținând un diferențial notabil față de euro. Francul, valută de refugiu prin definiție, cotează la peste cinci lei și jumătate, ceea ce reflectă tensiunile persistente din economiile europene și cererea investitorilor pentru active considerate sigure. Evoluția dolarului rămâne relevantă mai ales pentru companiile românești cu contracte denominate în moneda americană, în special în sectorul energetic și al materiilor prime.

Pe Bursa de Valori București, ziua a fost marcată de un avans spectaculos al Transelectrica, care a câștigat 7,74% dintr-o singură ședință, probabil pe fondul așteptărilor legate de revizuirea tarifelor de transport al energiei electrice sau al unor fluxuri speculative de capital. Romgaz și Banca Transilvania au urcat și ele consistent, cu 3,45% și respectiv 3,24%, în timp ce OMV Petrom a avansat modest. Pe cealaltă parte, Digi Communications a cedat 3,03%, alături de Electrica, care a scăzut cu 2,68%, evoluții ce pot semnala îngrijorări legate de reglementare sau de presiunea costurilor operaționale în sectorul utilităților.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2518 5.2547 5.2576 5.2605 5.2555 25 aug. 26 aug. 27 aug. 28 aug. 31 aug. 01 sept. 02 sept.

Data EUR USD CHF mar., 25 aug. 5.2534 4.5014 5.6099 mie., 26 aug. 5.2589 ▲ 4.5077 5.6086 joi, 27 aug. 5.2588 4.5161 5.6046 vin., 28 aug. 5.2584 4.5171 5.6194 lun., 31 aug. 5.2586 4.5335 5.6071 mar., 1 sept. 5.2575 ▼ 4.5331 5.5996 mie., 2 sept. ★ 5.2555 ▼ 4.5412 5.5726 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Simbol Companie Preț (RON) Variație TEL Transelectrica 96.00 ▲ 7.74% SNG Romgaz 17.38 ▲ 3.45% TLV Banca Transilvania 35.70 ▲ 3.24% SNP OMV Petrom 1.20 ▲ 0.67% DIGI Digi Communications 64.00 ▼ 3.03% EL Electrica 50.80 ▼ 2.68% TGN Transgaz 90.40 ▼ 0.66% ONE One United Properties 33.60 ▼ 0.59% Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.