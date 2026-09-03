Petrolul, la îndemâna micilor investitori. Cu 860 de dolari poți cumpăra un contract futures pe 10 barili

Publicat la 03.09.2026, 08:32:20

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Petrolul nu mai este doar jocul marilor traderi. CME Group pregătește un nou contract futures pentru 10 barili de petrol WTI, cu o valoare de aproximativ 860 de dolari la prețurile actuale. Dacă produsul va primi aprobarea autorităților americane, investitorii individuali vor putea lua poziții pe piața petrolului cu o sumă mult mai mică decât cea necesară pentru contractele futures tradiționale. Un contract de 10 barili, în loc de 1.000 Diferența de dimensiune este esențială. Contractul standard WTI tranzacționat la CME reprezintă 1.000 de barili, iar contractul Micro WTI are 100 de barili. Noul produs ar reduce expunerea la doar 10 barili. La un preț de aproximativ 86 de dolari pe baril, valoarea nominală a unui astfel de contract ar fi de circa 860 de dolari. Pentru investitorii de retail, aceasta înseamnă un instrument mai accesibil și posibilitatea de a controla mai precis dimensiunea unei poziții. Lansarea era programată pentru duminică, însă contractul nu poate intra încă la tranzacționare, deoarece așteaptă aprobarea autorităților de reglementare din Statele Unite.

Investitorii individuali au început deja să intre pe piața petrolului Interesul pentru petrol a crescut puternic în rândul investitorilor de retail, mai ales în perioadele în care piața este zguduită de evenimente geopolitice. Potrivit lui Zavier Wong, analist de piață la eToro Singapore, numărul tranzacțiilor cu petrol realizate pe platformă în cele trei luni de după declanșarea războiului cu Iranul, la 28 februarie, a fost de aproape 16 ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent. Și volumele Micro WTI au crescut spectaculos. CME a raportat pentru luna mai o medie de 272.000 de contracte tranzacționate zilnic, cu 317% peste nivelul din aceeași perioadă a anului anterior. Petrolul devine o piață pentru aproape oricine Până în urmă cu câțiva ani, accesul direct la piața petrolului era dificil pentru un investitor obișnuit. Dimensiunea mare a contractelor futures însemna expuneri de zeci de mii de dolari, iar riscurile puteau crește rapid atunci când prețul se mișca împotriva poziției.

Brokerii online, ETF-urile și instrumentele derivate au redus treptat această barieră. Contractul de 10 barili pregătit de CME duce procesul și mai departe. „Tranzacționarea petrolului era un joc pentru bogați”, spune Wong. Noul produs nu înseamnă însă că investiția devine lipsită de riscuri. Un futures este un instrument cu efect de levier, iar pierderile pot apărea rapid dacă piața evoluează în direcția opusă poziției investitorului. Mai mulți traderi pot însemna mai multă volatilitate Accesul mai larg la piața petrolului are și o parte mai puțin confortabilă. Un număr mai mare de speculatori poate amplifica mișcările de preț pe termen scurt, în special atunci când investitorii reacționează emoțional la știri. „Speculatorii pot influența temporar prețurile printr-o volatilitate emoțională care are foarte puțin de-a face cu realitatea fundamentală”, avertizează Carley Garner, strateg pe piețele de mărfuri la DeCarley Trading. Pe de altă parte, mai mulți participanți înseamnă și mai multă lichiditate. Acest lucru poate fi benefic pentru producătorii și consumatorii industriali care folosesc piața futures pentru a-și proteja afacerile împotriva variațiilor de preț. Pot investitorii mici să influențeze prețul petrolului? Influența lor există, dar este limitată de dimensiunea uriașă a pieței petroliere. Producătorii de stat, marile companii energetice, traderii de mărfuri și consumatorii industriali controlează volume mult mai mari decât investitorii individuali. Criza din aprilie 2020 arată însă că fluxurile de bani ale investitorilor pot amplifica dezechilibrele existente. Prăbușirea cererii provocată de pandemie și lipsa spațiilor de stocare au generat atunci o situație extremă pe piața futures, în timp ce investitorii de retail cumpărau fonduri petroliere mizând pe revenirea prețurilor. În condiții normale, însă, prețul petrolului rămâne legat în primul rând de fundamentele pieței. Producția, consumul, stocurile și geopolitica au o influență incomparabil mai mare decât tranzacțiile individuale ale micilor investitori. Ole Hansen, șeful strategiei pentru mărfuri la Saxo Bank, consideră că prețurile materiilor prime nu se pot îndepărta pentru mult timp de aceste fundamente. Pentru investitorul obișnuit, schimbarea este totuși importantă: petrolul poate fi tranzacționat cu o expunere mult mai mică decât în trecut. După ce piața a fost mult timp dominată de jucători cu buzunare adânci, CME încearcă să ducă tranzacționarea WTI până la pragul la care aproape orice investitor poate intra în joc. „Acum suntem cu toții traderi de petrol, cel puțin într-o anumită măsură, indiferent dacă ne dăm seama sau dacă vrem”, spune Steve Sosnick, strateg-șef la Interactive Brokers.