Cum să faci (ilegal) milioane de euro din vânzarea de AirPods

Publicat la 30.08.2026, 08:18:16

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O rețea suspectată că a pus la punct o amplă schemă transfrontalieră de fraudă cu TVA, având ca obiect comerțul cu AirPods, a fost destructurată de autoritățile europene. Cinci persoane considerate organizatori ai grupării au fost arestate în Cehia, iar prejudiciul estimat pentru perioada 2019–2023 se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro. Investigația „Echo”, coordonată de Parchetul European (EPPO) din München, vizează o presupusă organizație criminală care ar fi folosit firme-paravan și tranzacții comerciale fictive pentru a solicita rambursări de TVA care nu fusese declarat sau plătit în Germania, scrie 2eu.brussels. Rețeaua trecea prin șase țări Potrivit anchetatorilor, schema ar fi funcționat cel puțin din 2019 și ar fi implicat companii din Bulgaria, Cehia, Germania, Ungaria, Lituania și Slovacia. Suspecții ar fi creat și controlat firme utilizate pentru a simula lanțuri de aprovizionare transfrontaliere. În acte, AirPods-urile ar fi trecut succesiv prin mai multe companii și state membre, însă tranzacțiile ar fi avut, potrivit EPPO, un caracter fictiv.

Miza era regimul TVA aplicabil comerțului intracomunitar. Livrările între state membre pot beneficia, în anumite condiții, de scutire de TVA în statul de origine, taxa fiind tratată în statul de destinație. Anchetatorii suspectează că rețeaua a exploatat acest mecanism pentru a crea aparența unor tranzacții comerciale reale și pentru a obține rambursări de TVA. În cazul investigat, sumele solicitate la rambursare nu ar fi fost susținute de plata și declararea corespunzătoare a taxei în Germania. Cinci arestări în Cehia Cinci persoane au fost arestate în Cehia la 26 august, la solicitarea Parchetului European din München. Acestea sunt suspectate că au coordonat activitatea rețelei și că au ocupat poziții de administratori oficiali sau au exercitat controlul efectiv asupra unor companii utilizate în circuitul comercial. Autoritățile au trecut și la conservarea activelor despre care există suspiciuni că au legătură cu activitatea infracțională.

Au fost indisponibilizate proprietăți în Cehia și au fost înghețate conturi bancare din Cehia, Germania și Lituania. EPPO nu a precizat valoarea totală a activelor indisponibilizate. Prejudiciu de 20 de milioane de euro Potrivit estimărilor Parchetului European, prejudiciul produs prin schema investigată în perioada 2019–2023 este de aproximativ 20 de milioane de euro. Dosarul nu este însă la început. Opt alți suspecți au fost deja condamnați în cadrul aceleiași investigații, printre aceștia aflându-se și unul dintre principalii organizatori identificați de anchetatori. Investigațiile continuă pentru stabilirea rolului celorlalte persoane implicate și pentru identificarea eventualelor alte active sau tranzacții asociate schemei. De ce este greu de urmărit o astfel de fraudă Caracterul transfrontalier al operațiunilor reprezintă unul dintre elementele centrale ale cazului. Companiile, facturile, conturile bancare și tranzacțiile sunt distribuite între mai multe jurisdicții, ceea ce poate îngreuna verificarea circuitului banilor și al mărfurilor de către autoritățile fiscale dintr-o singură țară. În acest caz, anchetatorii suspectează că firmele-paravan și lanțurile comerciale fictive au fost utilizate timp de mai mulți ani pentru a crea aparența unor tranzacții reale cu produse electronice și pentru a genera cereri nejustificate de rambursare a TVA. Operațiunea a beneficiat de sprijinul autorităților germane și cehe, inclusiv al structurilor specializate în investigații fiscale, combaterea spălării banilor și recuperarea activelor, precum și al poliției cehe. Cele cinci persoane arestate sunt suspecte în această etapă și beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției de către instanțele competente. Cazul „Echo” arată amploarea pe care o pot căpăta fraudele cu TVA în interiorul pieței unice europene: șase țări, firme-paravan, tranzacții fictive și un prejudiciu estimat la 20 de milioane de euro, toate construite în jurul unor produse aparent banale – căști AirPods.