Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la 89 de ani. A domnit peste 35 de ani și a refuzat să abdice

Publicat la 28.08.2026, 12:31:53

Palatul Regal al Norvegiei a confirmat decesul într-un comunicat transmis vineri dimineață. Harald V a murit în liniște, la ora 6:35, la Spitalul Universitar din Oslo, cunoscut drept Rikshospitalet. „Cu profundă tristețe anunțăm că Majestatea Sa, regele Harald, ne-a părăsit astăzi”, a transmis Casa Regală. Moartea suveranului marchează sfârșitul unei domnii de peste 35 de ani și deschide o nouă etapă pentru monarhia norvegiană.

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit vineri, 28 august, la vârsta de 89 de ani. Suveranul, cel mai în vârstă monarh european aflat în funcție, s-a stins la Spitalul Național din Oslo, după o perioadă în care starea sa de sănătate se deteriorase.

Harald V a rămas pe tron până la sfârșitul vieții și a respins în repetate rânduri ideea unei abdicări. În ianuarie 2024, după ce regina Margrethe a II-a a Danemarcei a renunțat la tron în favoarea fiului său, Harald a explicat că jurământul depus în fața Parlamentului norvegian îl obliga moral să-și ducă misiunea până la capăt. „Am depus jurământul în faţa Stortingului pentru a-mi îndeplini misiunea până la capăt”, spunea atunci suveranul. Astfel, Harald a ales să continue să conducă monarhia chiar și în condițiile unor probleme de sănătate tot mai numeroase.

Născut la 21 februarie 1937, Harald al V-lea a devenit rege al Norvegiei la 17 ianuarie 1991, după moartea tatălui său, regele Olav al V-lea. Provenit din Casa de Glücksburg, Harald a fost primul prinț norvegian născut în Norvegia în mai bine de cinci secole. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, familia regală a fost nevoită să plece în exil, iar Harald și mama sa au ajuns în Statele Unite. Înainte de a deveni rege, Harald a studiat inclusiv la Oxford și a fost un pasionat al sportului. A participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, la Tokyo, Mexico și München, în competițiile de navigație.

Harald al V-lea, pe tron din 1991. A refuzat să abdice

Ultimele zile ale regelui Harald

Suveranul fusese internat la Spitalul Universitar din Oslo din 17 august. În ultimele zile, Palatul Regal anunțase că starea sa de sănătate devenise „extrem de gravă”. Harald fusese tratat pentru o infecție bacteriană în sânge și suferea de anemie hemolitică, o afecțiune în care globulele roșii sunt distruse mai repede decât pot fi produse. În ultimii ani, regele avusese mai multe probleme medicale și îi fusese implantat un stimulator cardiac în 2024.

În timp ce starea regelui se agrava, prințul moștenitor Haakon preluase atribuțiile de regent.

Regina Sonja și familia regală, alături de rege

Regina Sonja, soția lui Harald, și prințul moștenitor Haakon au fost alături de suveran în ultimele sale ore. Harald și Sonja s-au căsătorit în 1968, într-o perioadă în care alegerea unei femei fără origine aristocratică drept soție a unui viitor rege reprezenta încă o abatere importantă de la tradiția regală. Cei doi au avut doi copii: prințul moștenitor Haakon și prințesa Märtha Louise.

Haakon devine noul rege al Norvegiei

Moartea lui Harald V înseamnă și schimbarea imediată a monarhului Norvegiei. Fiul său, prințul moștenitor Haakon, în vârstă de 53 de ani, a urcat pe tron după decesul tatălui său și este noul rege al Norvegiei. Haakon Magnus s-a născut în 1973 și a fost pregătit timp de decenii pentru rolul de suveran. El este căsătorit cu Mette-Marit Tjessem Høiby, iar cuplul are doi copii.

Fiica lor, prințesa Ingrid Alexandra, în vârstă de 22 de ani, devine astfel moștenitoarea tronului în conformitate cu regulile moderne de succesiune ale Norvegiei.

Un rege apropiat de oameni

Harald V a fost considerat unul dintre cei mai populari monarhi europeni și a contribuit la transformarea imaginii Casei Regale norvegiene într-una mai apropiată de societate.

Suveranul a susținut în discursurile sale toleranța, diversitatea și drepturile minorităților. În 2016, într-un discurs devenit celebru, Harald a vorbit despre o Norvegie în care oamenii provin din culturi și religii diferite și a susținut explicit ideea unei societăți în care fiecare persoană își poate găsi locul. Una dintre cele mai puternice imagini ale domniei sale a venit după atentatele teroriste din 22 iulie 2011, când 77 de persoane au fost ucise în atacurile de la Oslo și de pe insula Utøya.

Regele a devenit atunci una dintre vocile care au încercat să unească societatea norvegiană într-un moment de traumă națională.

Norvegia este în doliu

După anunțul morții regelui, steagul de la Palatul Regal din Oslo a fost coborât în bernă, iar norvegienii au început să se adune pentru a-i aduce un ultim omagiu. Cu o seară înainte, numeroși oameni se strânseseră deja în fața palatului, depunând flori și cântând imnul național.

Premierul Jonas Gahr Store a transmis că întreaga țară este în doliu și a vorbit despre „o viață lungă dedicată Norvegiei”. Guvernul a anunțat convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Stat, care urmează să se desfășoare la Palatul Regal în prezența noului rege.