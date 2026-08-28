Salariul minim din România versus Europa. Cât este diferența față de cele mai bogate țări UE

Publicat la 28.08.2026, 12:55:00

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România, la coada Europei la salariul minim! Cât câștigă românii față de angajații din Vest. În țara noastră s-a majorat puternic salariul minim în ultimii 10 ani, dar diferența față de țările bogate din Uniunea Europeană rămâne uriașă. De la doar 620 de euro în Bulgaria până la 2.771 de euro în Luxemburg – acestea sunt extremele salariului minim european în 2026. România rămâne sub pragul de 1.000 de euro, chiar dacă se numără printre țările cu cele mai rapide creșteri. Salariul minim din România a crescut spectaculos în ultimul deceniu. Numai că, atunci când comparația se face cu restul Europei, țara noastră încă se află în partea de jos a clasamentului. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei, după o majorare de 275 de lei față de nivelul anterior, de 4.050 de lei. Creșterea este importantă pentru angajații plătiți la nivelul minim, însă România este încă departe de salariile minime din vestul Europei. Luxemburg, aproape de 3.000 de euro pe lună

Potrivit datelor Eurostat, la 1 iulie 2026, 22 dintre cele 27 de state membre UE aveau un salariu minim național. Cinci țări – Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia – nu au un salariu minim stabilit la nivel național. În statele care au un astfel de prag, diferențele sunt spectaculoase. La coada clasamentului se află Bulgaria, cu 620 de euro pe lună, în timp ce la polul opus se află Luxemburg, cu 2.771 de euro. Asta înseamnă că salariul minim din Luxemburg este de aproximativ 4,5 ori mai mare decât cel din Bulgaria. România se află în grupul țărilor în care salariul minim este sub 1.000 de euro pe lună, alături de Bulgaria, Letonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Estonia și Malta. România, campioană la creșterea salariului minim

Paradoxul este că România a recuperat rapid teren în ultimii ani. Între iulie 2016 și iulie 2026, salariul minim românesc a crescut, în medie, cu 11,6% pe an. România ocupă astfel locul al doilea în Uniunea Europeană la ritmul mediu anual de majorare, după Lituania, unde creșterea medie a fost de 11,7%. Bulgaria a avut un ritm mediu anual de 11,2%, Polonia 10,4%, iar Ungaria 10%. În schimb, în țări precum Franța și Belgia, unde salariile minime sunt deja mult mai mari, ritmul de creștere a fost considerabil mai lent: 2,4%, respectiv 3,8%. Cu alte cuvinte, România a mărit rapid salariul minim, dar pleacă în continuare de la un nivel mult mai scăzut. Diferența se schimbă când intră în calcul prețurile Clasamentul arată însă altfel dacă salariile sunt raportate la puterea de cumpărare. Simpla transformare în euro nu spune totul despre cât își poate permite un angajat să cumpere cu salariul primit. Pentru o comparație mai relevantă este folosit indicatorul PPS – standardul puterii de cumpărare, care ține cont de diferențele de prețuri dintre state. În această comparație, diferența dintre salariul minim cel mai mare și cel mai mic din UE scade de la aproximativ 4,5 ori la 2,3 ori. Germania ajunge pe primul loc după ajustarea la puterea de cumpărare, în timp ce Estonia se află la coada clasamentului. România intră în grupa statelor cu un salariu minim cuprins între 1.000 și 1.500 PPS, alături de Croația, Portugalia, Grecia și Lituania. Peste 10% dintre angajații români au salariul minim Un alt indicator arată cât de important este salariul minim pentru piața muncii din România. Peste 10% dintre angajații români sunt remunerați la nivelul salariului minim, ceea ce plasează țara noastră printre statele UE cu cea mai mare pondere. România se află într-un grup de șapte țări în care peste unul din zece angajați primește salariul minim. Bulgaria conduce clasamentul, cu aproximativ 13%, urmată de Franța, cu 12,7%, și Slovenia, cu 12,6%. Salariul minim depășește 60% din câștigul median România apare bine și într-un alt clasament. În 2024, salariul minim românesc reprezenta peste 60% din câștigul median brut, România fiind printre cele opt state membre UE care depășeau acest prag. În aceeași categorie se aflau Portugalia, Polonia, Franța și Slovenia. La polul opus se afla Estonia, unde salariul minim reprezenta aproximativ 44% din câștigul median brut.