Curs BNR valabil 4 septembrie 2026: 1 euro = 5.2536 lei. Leul câștigă ușor teren

Publicat la 03.09.2026, 13:30:30

Banca Națională a României a publicat joi, 3 septembrie 2026, cursul de schimb valutar valabil pentru ziua de 4 septembrie 2026. Euro este cotat la 5,2536 lei, în scădere ușoară față de ședința anterioară cu 0,0019 lei, adică o depreciere de 0,04% a monedei europene în raport cu leul. Dolarul american se tranzacționează la 4,5266 lei, lira sterlină la 6,1095 lei, iar francul elvețian la 5,5922 lei.

Mișcarea de azi a euro față de leu este minimă și nu semnalează o schimbare de tendință pe piața valutară. Concret, pentru un român care cumpără sau vinde sume obișnuite în euro, diferența față de ziua precedentă este neglijabilă la nivelul tranzacțiilor curente. Cursul rămâne într-o zonă de stabilitate relativă, fără oscilații care să afecteze semnificativ prețurile importurilor sau puterea de cumpărare a consumatorilor.

Contextul extern continuă să influențeze cotațiile valutare, pe fondul evoluțiilor de pe piețele financiare internaționale și al politicilor monetare ale băncilor centrale din zona euro și Statele Unite. BNR publică zilnic cursul de referință pe baza tranzacțiilor interbancare, iar acesta servește drept reper pentru contracte, credite și operațiuni comerciale denominate în valută.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2536 ▼ -0.0019 -0.04% USD Dolar american 4.5266 ▼ -0.0146 -0.32% GBP Liră sterlină 6.1095 ▼ -0.0172 -0.28% CHF Franc elvețian 5.5922 ▲ +0.0196 +0.35% HUF Forint maghiar (100) 1.4318 ▲ +0.0001 +0.60% JPY Yen japonez (100) 2.8968 ▲ +0.0006 +1.97% PLN Zlot polonez 1.2155 ▲ +0.0023 +0.19% CZK Coroană cehă 0.2169 ▼ -0.0002 -0.09%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 4 septembrie 2026.