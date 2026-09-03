Dobânda reală: cum afli dacă banii tăi chiar cresc

Publicat la 03.09.2026, 19:36:00

Dobânda reală arată cât câștigă sau pierd economiile tale ca putere de cumpărare, după ce iei în calcul inflația.

Pentru a afla dacă economiile tale chiar cresc, trebuie să ții cont și de inflație . Aici intervine noțiunea de dobândă reală .

Când pui bani într-un depozit sau într-un cont de economii, dobânda afișată de bancă îți spune cât vei câștiga în termeni nominali. Dar asta nu înseamnă neapărat că banii tăi își cresc și valoarea.

Asta înseamnă că banii tăi cresc cu aproximativ 2% în termeni de putere de cumpărare.

De exemplu, dacă un depozit îți oferă o dobândă de 6% pe an, iar inflația este de 4%, dobânda reală este de aproximativ 2%.

Dobânda nominală nu spune toată povestea

Să presupunem că ai 10.000 de lei într-un depozit cu dobândă de 6% pe an.

După un an, înainte de taxe și alte costuri, ai avea aproximativ 10.600 de lei.

La prima vedere, pare că ai câștigat 600 de lei. Dar dacă în aceeași perioadă prețurile au crescut cu 8%, puterea de cumpărare a banilor tăi nu a crescut.

De fapt, în acest exemplu:

6% dobândă – 8% inflație = aproximativ -2% dobândă reală.

Cu alte cuvinte, ai mai mulți lei în cont, dar acei lei cumpără mai puține lucruri decât înainte.

Un exemplu simplu

Imaginează-ți că astăzi ai 10.000 de lei și poți cumpăra cu ei un anumit coș de produse.

Dacă depozitul îți oferă 5% dobândă, peste un an vei avea aproximativ 10.500 de lei.

Dacă însă prețurile cresc cu 7%, același coș de produse va costa aproximativ 10.700 de lei.

Ai câștigat 500 de lei, dar pentru a cumpăra aceleași lucruri ai avea nevoie de 700 de lei în plus.

În acest caz, economiile tale au crescut ca sumă, dar au pierdut din puterea de cumpărare.

Cum calculezi mai exact dobânda reală?

Formula simplificată este utilă pentru o estimare rapidă:

Dobânda reală ≈ dobânda nominală – inflația

Există însă și o formulă mai exactă:

Dobânda reală = (1 + dobânda nominală) / (1 + inflația) – 1

De exemplu, la o dobândă nominală de 6% și o inflație de 4%:

(1,06 / 1,04) – 1 ≈ 1,92%

Dobânda reală este, așadar, de aproximativ 1,92%, nu exact 2%.

Pentru comparații rapide, diferența dintre cele două metode este de obicei suficient de mică pentru a folosi formula simplificată.

Trebuie să iei în calcul și impozitul?

Da, dacă vrei să afli cât câștigi efectiv.

Dobânda prezentată de bancă este dobânda brută. Din câștig pot fi reținute taxe potrivit legislației fiscale aplicabile.

De aceea, pentru a calcula cât cresc realmente economiile tale, este mai corect să pornești de la dobânda netă și apoi să o compari cu inflația.

De exemplu, dacă dobânda brută este 6%, iar după impozitare rămâi cu o dobândă netă de 5,4%, iar inflația este 4%, câștigul real este mai apropiat de 1,4% decât de 2%.

Ce se întâmplă dacă dobânda este mai mică decât inflația?

Dacă inflația este mai mare decât dobânda netă, economiile pierd din puterea de cumpărare.

De exemplu:

dobândă netă: 4%;

inflație: 7%;

dobândă reală: aproximativ -3%.

Soldul contului poate crește, dar valoarea reală a banilor scade.

Acesta este motivul pentru care nu este suficient să cauți cea mai mare dobândă afișată. Trebuie să te întrebi și dacă aceasta depășește inflația.

De ce este importantă dobânda reală?

Dobânda reală te ajută să răspunzi la o întrebare mai importantă decât „câți bani voi avea în cont?”.

Întrebarea este:

„Ce voi putea cumpăra cu banii mei peste un an?”

Dacă dobânda este mai mare decât inflația, economiile tale își pot crește puterea de cumpărare.

Dacă dobânda este egală cu inflația, câștigul real este aproximativ zero.

Dacă inflația este mai mare decât dobânda, banii își pierd din puterea de cumpărare.

Cum compari două depozite?

Să presupunem că ai de ales între două depozite:

Depozitul A: dobândă de 5%;

Depozitul B: dobândă de 6%.

La prima vedere, B pare alegerea evidentă.

Dar înainte să iei o decizie trebuie să verifici și durata depozitului, condițiile de retragere, taxele și impozitele. Dacă unul dintre produse are condiții mai puțin avantajoase, diferența de dobândă poate să nu fie atât de importantă pe cât pare.

Pentru o comparație corectă, uită-te la câștigul net și la dobânda reală estimată, nu doar la procentul afișat în reclamă.

Dobânda reală este unul dintre cele mai utile instrumente atunci când vrei să afli dacă economiile tale chiar cresc.

O dobândă de 6% poate părea atractivă, dar dacă inflația este de 8%, banii tăi pierd din puterea de cumpărare. Invers, dacă dobânda netă este mai mare decât inflația, economiile tale pot înregistra un câștig real.

De aceea, atunci când alegi un depozit sau un cont de economii, nu te uita doar la suma pe care o vei avea în cont la finalul perioadei. Uită-te și la dobânda netă, inflație și dobânda reală. Acestea îți arată cât valorează cu adevărat câștigul tău.

Sursă: Pinterest