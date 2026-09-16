Jerome France, magicianul de la viteza în coastă. Francezul este la un pas de al patrulea titlu consecutiv

Publicat la 16.09.2026, 11:32:38

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De trei ori campion la Super Rally și de trei ori campion național consecutiv la viteză în coastă, Jerome France este foarte aproape de o nouă performanță în motorsportul românesc. Francezul stabilit de 23 de ani în România a câștigat duminică etapa a șasea a Campionatului Național de Viteză în Coastă și mai are nevoie de încă două etape pentru a-și trece în palmares al patrulea titlu consecutiv. „E o constanță, nu există un secret, vorbim de muncă și faptul că îmi doresc să progresez de fiecare dată”, spune Jerome France. Pasiunea pentru motorsport vine din familie. Tatăl său a fost pilot de viteză în coastă, iar Jerome a crescut în lumea curselor din Franța. A devenit campion național la juniori înainte de a veni în România, iar întoarcerea la viteză în coastă a fost, după cum spune chiar el, o revenire la prima iubire. „Eu am crescut la viteză în coastă, tatăl era pilot de viteză în coastă și am avut parte de viteză în coastă în Franța. Am fost campion la juniori în Franța, înainte să vin în România, deci a fost o întoarcere la prima iubire”, povestește pilotul.

Cinci mașini într-un singur sezon Înainte să se concentreze pe viteza în coastă, Jerome France a fost de trei ori consecutiv campion național la Super Rally. În prezent concurează cu unele dintre cele mai spectaculoase prototipuri, iar pasiunea pentru mașinile de competiție îl face să nu păstreze prea mult timp aceeași mașină. „Mașina cu care concurez anul acesta este una superbă, e ca o casă. Îmi place extraordinar de mult. Eu nu păstrez o mașină mai mult de doi ani”, spune francezul. În ultimii ani, Jerome a concurat inclusiv cu cinci mașini diferite într-un singur sezon, iar cursele nu se limitează la România. Participă la competiții de raliu, pe circuit și la viteza în coastă în mai multe țări. Pikes Peak, cursa extremelor Una dintre cele mai importante experiențe din cariera sa a fost participarea la celebra cursă Pikes Peak din Colorado, Statele Unite. Considerată una dintre cele mai dificile competiții de viteză în coastă din lume, cursa se încheie la aproximativ 4.300 de metri altitudine.

Pentru Jerome France, Pikes Peak a fost mai mult decât o simplă competiție. „Cea care m-a marcat cel mai mult este cea din Colorado, SUA, Pikes Peak, care este visul tuturor piloților din lume de viteză în coastă. Este cursa extremelor, unde terminăm etapa la 4.300 de metri. Avem nevoie de oxigen în mașină și, mai mult decât atât, am avut privilegiul să termin pe podium la categoria mea și primul din categoria mea. Un rezultat care a fost bonus”, spune pilotul. Sinaia, trofeul pe care nimeni nu-l mai câștigase În România, Jerome France are mai multe trasee preferate. Baia Mare, Poiana Brașov și Reșița se află printre favoritele sale, însă Sinaia ocupă un loc aparte. Francezul a câștigat Trofeul Sinaia de trei ori consecutiv, performanță care i-a permis să intre definitiv în posesia trofeului unic al competiției. Regulamentul prevede că un pilot care câștigă trofeul de trei ori la rând îl păstrează definitiv, iar distincția nu mai fusese acordată anterior. „Vizavi de trasee am trei favorite, Baia Mare, Poiana Brașov și Reșița, iar ca emoții este Sinaia. Am reușit anul acesta să câștig acest trofeu care nu a fost câștigat în istoria cursei și a fost un punct important în cariera mea”, mărturisește Jerome. Al șaselea titlu național este aproape Duminică, Jerome France a câștigat etapa a șasea a Campionatului Național de Viteză în Coastă, pilotând un monopost Nova Proto NP01, prototip din categoria E2-Sport Car. Francezul a obținut astfel a cincea victorie consecutivă din acest sezon. Timpul cumulat în cele două manșe a fost de 3 minute, 37 de secunde și 642 de miimi: 1:48.705 în prima manșă și 1:48.937 în cea de-a doua. Victoria îi consolidează poziția de lider al clasamentului general. Jerome France are 143 de puncte, în timp ce Julian Răduță este pe locul secund, cu 94 de puncte, iar Emil Ghinea ocupă poziția a treia, cu 89 de puncte. Ultimele două etape ale sezonului sunt programate în octombrie: Cupa Mediașului, în perioada 3–4 octombrie, și Trofeul Poiana Brașov, pe 24–25 octombrie. Șase titluri naționale în șase ani Jerome France concurează de șase ani în România și a reușit deja să câștige șase titluri naționale în două discipline. A fost campion național la Super Rally în 2021, 2022 și 2023, iar apoi a dominat Campionatul Național de Viteză în Coastă, unde a câștigat titlurile din 2023, 2024 și 2025. Acum, francezul este la două etape distanță de o nouă performanță: al patrulea titlu consecutiv la viteză în coastă. Dincolo de motorsport, Jerome France este pasionat și de sporturile extreme. Se dă cu snowboardul și a ajuns chiar să practice acest sport pe vulcani, în Kamceatka. Pasiunea pentru aventură pare să se transmită și mai departe, pentru că fiul său este deja atras de aceleași experiențe. „Îmi plac sporturile extreme, tot ce înseamnă alunecare. Mă dau cu snowboardul, m-am dat și pe vulcani, în Kamceatka. Și băiatul meu este pasionat și pe viitor vreau să mergem împreună”, spune pilotul.